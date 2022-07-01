CHP Grup Başkanvekili Özel, Çankırı'da konuştu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Önümüzdeki dönemde sandık açılıp da yeni bir iktidar çıktıktan sonra bugün ağlayanların gözyaşları duracak, yüzü asıkların yüzü gülecek." dedi.

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde partililer ve esnafla bir araya gelen Özel, gazetecilere, hem Eldivan'da hem Çankırı'da CHP açısından olumlu gelişmeler olduğunu anlattı.

Cumhur İttifakı'nın hızla kan kaybettiği illerin başında Çankırı, ilçelerin başında da Eldivan'ın geldiğini öne süren Özel, Eldivan'da Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinden, Millet İttifakı'nın partilerine doğru "ciddi bir akım" olduğunu söyledi.

Konuştuğu vatandaşların başta hayat pahalılığı olmak üzere tüm sorunları derin hissettiklerini anlattıklarını kaydeden Özel, hükümetin tarım ve ekonomi politikalarını eleştirdi.

İlerleyen dönemde bütün mağduriyetleri ortadan kaldıracaklarını dile getiren Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk önce ilk 6 ayda toplumun en yoksul kesimlerine, çiftçilerine, emeklilerine, emekçilerine, işsizlerine hızla destek verebileceğimiz bir sürecin yaşanması için iktidarın bir an önce el değiştirmesi gerekiyor. Bugüne kadar yapmış oldukları olumlu hizmetler varsa onlara teşekkür ederiz ama bıçak kemiktedir. Artık alacak nefes, dayanacak güç kalmamıştır. Bu sebepten bir kez daha derhal seçim çağrımızı yeniliyoruz. Önümüzdeki dönemde sandık açılıp da yeni bir iktidar çıktıktan sonra bugün ağlayanların gözyaşları duracak, yüzü asıkların yüzü gülecek. Gerçekten bu ülkenin yönetiminde bundan sonra halktan yana, yoksuldan yana ve sahip çıkılması gerekenlere sahip çıkan, sırtını dayamasını gerekenlere sırtını dayayan, yüzünü dönmesi gerekenlere de yüzünü dönen bir iktidar olacaktır."