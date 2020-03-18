CHP Grup Başkanvekili Özel'den gündeme dair değerlendirmeler - Son Dakika
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CHP Grup Başkanvekili Özel'den gündeme dair değerlendirmeler

6 saat önce

ANKARA (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

CHP Grup Başkanvekili Özel'den gündeme dair değerlendirmeler, System.String[]

ANKARA (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM'de basın toplantısı düzenledi.


CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Hükümete önerilerde bulunan Özel, "Aile sigortası; Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki vicdan sahibi milletvekillerine emanet ettik. Bizim seçim vaadimiz olmaktan çıktı, yoksulların umudu haline geldi. İşsizlik Sigorta Fonu duble yollarda da kullanıldı. Bu fon emekçinin kumbarasıdır. TBMM'de görüşülecek olan torba yasanın 16. maddesinde dahi İşsizlik Sigorta Fonu'nun işletmelere kullandırılmasına ilişkin düzenlemeler var. Bu fona emekçinin kumbarasına ihtiyaç duyacağımız çok önemli günlerden geçiyoruz" ifadelerini kullandı.


Meclise 7 temel başlıkta teklifler sunacaklarını söyleyen Özel, "Çalışma hayatına ilişkin önlemler. Sağlık çalışanları, ek bütçe oluşturulması, hane halkına yönelik gelir destek mekanizmaları, konseylerin toplanmasına yönelik çağrılarımız olacak. Ekonomik destek paketlerimiz olacak. Turizmciler özel bir yer ayırıyoruz. Sanayiciyle ilgili özel tedbirler alınmasını söylüyoruz ayrıca fiyat takip radar sistemini önereceğiz" dedi.


Korona virüsten ölen kişiye yönelik olarak Özel, "Oğlunun doktor olduğu, doktor milletvekilimizin sınıf arkadaşı olduğu için ne zaman tedavi edildiğini, tahlilin çok geç yapıldığını, doktor oğlunun yurt dışından kit getirip doğrulandığını biliyoruz. Sağlık Bakanı yaşı söylediğinde hemen hemen ortaya çıktı, ama biz şeffaflığı Bakanlıktan bekliyoruz. Önümde de isim var ama Bakanın söylememesi endişe yaratıyor. Çin teması dediğinde bundan önceki belgelendirmelerle çelişiyor. Kişinin adı, mesleği söylendiğinde, tanının nasıl konulduğu söylendiğinde, kişinin temasları üzerinden zafiyet varsa ortaya çıkacaktır. Sağlık Bakanı'na Bilim Kurulu'nu dikkate al diyoruz. Şeffaf belgelendirme yap" şeklinde konuştu. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Sigorta, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:05 Kaynak: İHA

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