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CHP Grup Başkanvekili Özel, Edirne'de "Laiklik Üzerine Düşünceler" paneline katıldı - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özel, Edirne'de "Laiklik Üzerine Düşünceler" paneline katıldı

04.06.2021 17:43
CHP Grup Başkanvekili Özel, Edirne'de

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV), bulunduğu şehirde ne belediyeye ne siyasi partilere ne sivil toplum örgütlerine, oradaki yapılara alternatif değildir.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV), bulunduğu şehirde ne belediyeye ne siyasi partilere ne sivil toplum örgütlerine, oradaki yapılara alternatif değildir. Onlara yandaştır, onlara kolaylaştırıcıdır, onların baş destekçisidir." dedi.

Özel, Edirne programı kapsamında TÜLOV Edirne Temsilciliğince kentteki otelde düzenlenen "Laiklik Üzerine Düşünceler" panelinde emekleme aşamasında olan TÜLOV'un bugünlerde ayağa kalktığını ve koşmaya başlayacağını söyledi.

İzmir merkezli vakfın Türkiye'de 7 temsilciliğinin bulunduğunu belirten Özel, "Merkezinin dışında temsilciliklerin de mekanı olan, çok önemli faaliyetleri yapmak için bize alan, mekan, imkan yaratan bir vakıf." diye konuştu.

"Türkiye'nin mahallelere bölünmesi, sosyolojik bir kabul olarak ifade ediliyor ama iktidarın da bundan rahatsız olmadığını hep birlikte görüyoruz." diyen Özel, şunları kaydetti:

"Bunu reddediyorum, bunu ortadan kaldırmak gerekiyor. Deyim yerindeyse onların mahallesinin o vakıfları var, o mahallenin dışında bizimle ortak görüşü benimsediğimiz, Türkiye'nin aydınlık yarınlarını düşlediğimiz, aydınlanma devriminin sürmesini istediğimiz, bizi biz eden değerlere sarılmak istediğimiz için burada da TÜLOV diye bir vakıf var. Kamu yararınadır. Örneğin, pandemi sırasında İstanbul ve Ankara olmak üzere büyükşehirlerimiz hızla kampanyalar başlattı, yoksullara yardım ve dayanışma yapmak için. Tak, iktidar 'Valilikten izniniz yok.' dedi, istenen izinleri vermedi, toplanan paralara da el koydu. TÜLOV'da bunu yapamaz çünkü TÜLOV, valilikten izin almaksızın yardım kampanyaları düzenleyebilir. TÜLOV, birçok yasal engele takılmaksızın esnek bir şekilde hareket edebilir."

TÜLOV'un yerel siyaset yapmak için kurulmadığını belirten Özel, "TÜLOV, bulunduğu şehirde ne belediyeye ne siyasi partilere ne sivil toplum örgütlerine, oradaki yapılara alternatif değildir. Onlara yandaştır, onlara kolaylaştırıcıdır, onların baş destekçisidir. Onların yapamadıklarına katkı sağlamak için buradadır." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçimlerle ilgili gün saydığını dile getiren Özel, "754 gün demişti, bugün 740 kaldı herhalde, biz de gün sayıyoruz." dedi.

Panelde CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun konuşmasının ardından TÜLOV Edirne İl Başkanı Baran Yazgan'ın moderatörlüğünde gazeteci Burcu Karakaş ve CHP PM üyesi Yunus Emre sunum gerçekleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, Edirne'de Laiklik Üzerine Düşünceler paneline katıldı
CHP Grup Başkanvekili Özel, Edirne'de Laiklik Üzerine Düşünceler paneline katıldı
CHP Grup Başkanvekili Özel, Edirne'de Laiklik Üzerine Düşünceler paneline katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi, Laiklik, Türkiye, Edirne, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özel, Edirne'de 'Laiklik Üzerine Düşünceler' paneline katıldı - Son Dakika


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