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CHP Grup Başkanvekili Özel, gündeme dair açıklamalarda bulundu - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özel, gündeme dair açıklamalarda bulundu

04.06.2021 15:44

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, siyasetçilerin mal varlıklarının kamuoyuna düzenli aralıklarla açıklanması çağrısında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, siyasetçilerin mal varlıklarının kamuoyuna düzenli aralıklarla açıklanması çağrısında bulundu.

Özel, partisinin Edirne İl Başkanlığında yaptığı basın toplantısında gündeme dair konuları değerlendirdi.

Edirne'nin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Özel, "Belediyenin bizde olduğu Türkiye rekorları kırdığımız ve CHP açısından hem örgütün hem belediyenin birbiriyle uyumlu çalıştığı hepimizin göz bebeği bir ildeyiz." dedi.

Özel, Türkiye kamuoyundaki en önemli gündemin organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in yayımladığı videolar olduğunu öne sürdü.

Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili ağır ithamlarda bulunduğunu belirten Özel, "Tabii bir suç örgütü liderinin söylediği her sözü doğru kabul etmek mümkün değil. Ama bu kadar ciddi iddialar varken, mesela bu iddialardan bir kısmını şimdiki Emniyet Genel Müdür Yardımcısı doğruluyorsa, bir başka iddia bir başka taraftan haklılık payı ve taraftar buluyorsa burada yapılacak iş bu iddiaların üzerine gitmek ve araştırmaktır." diye konuştu.

"Bir siyasetçinin ayda 10 bin dolar aldığı" iddiasının Bakan Soylu tarafından ortaya atıldığını savunan Özel, şunları kaydetti:

"Biz CHP olarak bu soruyu Süleyman Soylu'ya her zeminde ve her dakika sormaya devam ediyoruz. Bu iddiaların ilk gününde soru önergesi vermiş, Süleyman Soylu susmuştu. Sonra Meclis Başkanı Şentop'a yazılı bir başvuruda bulunarak bunu Süleyman Soylu'dan sor bakalım demiştik. Süleyman Soylu susmuştu. Genel Başkanımız, Meclis Başkanı'nı meseleye bir başka şekilde ustalıkla dahil ederek onu harekete geçirmek üzere soruyu sordu."

Özgür Özel, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da ismin açıklanması gerektiğini söylediğini ifade ederek, "Süleyman Soylu'ya yapması gereken çağrıyı nihayet yapmıştır." dedi.

Süleyman Soylu'nun 2009 yılında kurmuş olduğu sigorta şirketinin karının son dönemde büyük artış gösterdiğini öne süren Özel, "Kendisinden son 3 yıldaki şirketinin karlarını açıklamasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"Siyasi etik yasasını çıkaralım"

Özel, "Bugün siyasiler 2 yılda bir kapalı zarfta mal varlıklarını bildiriyorlar. Mutlaka Süleyman Soylu da mal varlıklarını bildiriyordur. Ama bu kamuoyuna açıklanmıyor. Buradan bir kez daha Adalet ve Kalkınma Partisine çağrıda bulunalım, kanun teklifimiz ortada. Siyasi etik yasasını çıkaralım, siyasetçilerin mal varlıkları kamuoyuna düzenli aralıklarla açıklansın." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin salgın kısıtlamalarından olumsuz etkilenen müzisyenlerin tepkilerine ilişkin sorusuna Özel, müzisyenlerin son derece haklı olduğunu söyleyerek, "Bunlara niye destek verilmiyor denirse iki sebepten verilmiyor. Bir, gerçek anlamda bir sosyal devlet anlayışı yok. Hiç olmazsa bir miktar verilenler var bunlar neden kollanmıyor dediğinizde o da yaşam biçimine müdahale ve bu insanların yaşam biçimine duyulan kinden kaynaklanıyor." yanıtını verdi.

TÜLOV Edirne İl Temsilciliği açılışına katıldı

İl Başkanlığının ardından Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı makamında ziyaret eden Özel, daha sonra Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV) Edirne Temsilciliğinin açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Özel, TÜLOV'un kendisi ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın da yönetiminde görev aldığı önemli bir vakıf olduğunu belirtti.

Cumhuriyetin, Atatürk'ün ve Cumhuriyetin kurucu değerlerinin saldırı altında olduğunu savunan Özel, "TÜLOV olarak, laikliğin Türkiye'de yaşayan her görüşten insanın düşünce ve inanç özgürlüğünü koruyan en önemli değerlerimizden bir tanesi olduğunun bir kez daha altını çiziyoruz. Biz Türkiye'yi kutuplara ayıranlardan, mahallelere ayıranlardan değiliz ama birilerinin deyimiyle onların mahallenin çok vakıfları var." dedi.

Açılışın ardından il temsilciliğini gezen Özel'e, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, ilçe belediye başkanları ve partililer eşlik etti.

CHP Grup Başkanvekili Özel, gündeme dair açıklamalarda bulundu
CHP Grup Başkanvekili Özel, gündeme dair açıklamalarda bulundu
CHP Grup Başkanvekili Özel, gündeme dair açıklamalarda bulundu
CHP Grup Başkanvekili Özel, gündeme dair açıklamalarda bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi, Süleyman Soylu, Türkiye, Edirne, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özel, gündeme dair açıklamalarda bulundu - Son Dakika


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