CHP Grup Başkanvekili Özel gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devri konusunun tekrar gündeme getirildiğini belirterek, "Zamanında FETÖ'cüler de istiyordu. Buna tenezzül ederseniz bizim buna karşı nasıl cevap vereceğimizi kolay kolay öngöremezsiniz. CHP buna direnir, en sonunda başarsanız da hukuktan döner." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti MKYK toplantısında bir sunum yapıldığını ve buna yönelik yayımlanan haberlere göre İş Bankası'ndaki Atatürk hisselerinin Hazineye devrine çalışıldığını belirten Özel, "Bankacılık Kanunu'nda bir değişiklik gündemde olduğu için bu tip bir operasyona niyetlenilmiş olması son derece manidar." dedi.

AK Parti'nin, Ana Muhalefet Partisi'ne her yolu denemesine rağmen diş geçiremediği için CHP'yi nasıl rahatsız edeceğini düşündüğünü öne süren Özel, "Bunları nasıl üzeriz, nasıl zorlarız, karıştırırız? İş Bankası'nı gündeme getirelim" diye düşünüldüğünü söyledi.

Özel, buna en son eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in tenezzül edip önce başardığını, sonra da hukuk karşısında mahcup olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Yattığı yerden görüyorsa, 'bizim çocuklar bana rahmet okuturlar' diyordur. Kenan Evren buna tenezzül eden son kişiydi. Hukuk karşısında mahkum olmuştu. Daha önce de buna tenezzül edildi hep ve hukuk, her zaman Cumhuriyet Halk Partisini haklı buldu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisinin bu meseleye yaklaşımı aslında başta anayasal güvence altında."

Örf, anane, gelenek, görenek ve hukukun emrinin, AK Parti'nin bir mirasa, vasiyetnameye karşı yasa teklifi hazırlamasını zaten olanaksız kıldığını savunan Özel, "Vasiyetnamelere karşı yasa çıkaramazsınız. Vasiyetnameler, yerine getirilir." dedi.

"Tartışmalar İş Bankası'na değer kaybettiriyor"

Özel, miras hukukunun tartışmaya açılmaya çalışıldığını ileri sürerek, bunun yargıdan döneceğini iddia etti. "Bunların hiçbirisini düşünmeyen bir gözü dönmüşlükle karşı karşıyayız." diyen Özel, bu tartışmalar başladığından beri İş Bankası'nın dünya sıralamasında aşağı sıralara düşmeye başladığını bildirdi.

Tartışmalar başladığında İş Bankası'nın 2018'de Türkiye'nin birinci bankası iken 2019'da ikinci bankası olduğunu, Şubat 2020'de dördüncü sıraya gerilediğini belirten Özel, dünya sıralamasında 2018'de 150. sırada bulunurken, 2019'da 179, bu yıl da 197. sıraya düştüğünü kaydetti. Özel, "Sebep bu tartışmalar, başka hiçbir sebebi yok." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin "yumuşak karnının arandığını ama böyle bir şey olmadığını" anlatan Özel, şunları söyledi:

"Siz almaya kalkarsınız, CHP öyle bir mücadele verir ki hiç öngöremediğiniz bir mücadeleyi verir, pişman olursunuz. Buralar nelere şahit oldu. CHP buraya kendisini yollayanlardan aldığı güçle Mecliste bu mücadeleyi veriyor. CHP neye güveniyor, milletin verdiği göreve ve ay yıldızlı al bayraktan aldığı güce.

Hadi bakalım. Getirin, Kenan Evren'in yaptığını yapın. Zaman gazetesinin manşetten, İş Bankasıyla ilgili yaptığı çağrılara uyun bakalım. Zamanında FETÖ'cüler de istiyordu. Buna tenezzül ederseniz bizim buna karşı nasıl cevap vereceğimizi kolay kolay öngöremezsiniz. CHP buna direnir, en sonunda başarsanız da hukuktan döner."

Özel, Atatürk'ün kendi el yazısıyla hazırladığı vasiyetnamesine göre hisselerin CHP'ye bırakıldığını ifade ederek, "Bu vasiyeti Allah korumuş" diye konuştu.

"Hazine'ye neden bırakmadı?" şeklindeki sorulara karşı Özel, Atatürk'ün Orman Çiftliği dahil çiftlikleri de hazineye bıraktığını belirtti.

Özel, "bir banka yönetiminde siyasi parti bulunmasın" diyenlere rağmen, hisselerin devredilmesi durumunda yönetimin Varlık Fonu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'a bırakılacağını iddia etti.

Elle tutulur gerekçe bulunmadığını belirten Özel, "İş Bankası demek Türkiye demektir. Yerli ve milli diyorsan İş Bankası yerliliğin ve milliliğin daniskasıdır." diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu'nun soruları yanıtlansın"

Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşmasında sorduğu soruların cevaplanmasını istedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un parlamentonun yanlış yapmayacağına herkesin inanması gerektiği şeklindeki açıklamasını da değerlendiren Özel, Meclisin de yanlış yapabileceğini belirtti. Bu yüzden Anayasa Mahkemesi olduğuna işaret eden Özel, "Meclis yanlış yapar, Meclistekiler yanlış yapabilir, önemli olan yanlışın durdurulabilmesi, yanlıştan dönülebilmesidir." şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu'na tuzak kurulduğu iddiası

Özel, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir bakan tarafından tuzak kurulmaya çalışıldığı iddiasına ilişkin soru üzerine Özel, söz konusu bakanın kim olduğunu bilmediğini söyledi.

Özel, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e soru önergesiyle bu durumu yaklaşık 9 ay önce sorduğunu ancak 15 günde cevap verilmesi gerekirken önergenin hala yanıtlanmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM grup toplantısındaki bazı ifadeleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtığının hatırlatıldığı Özel, "Sürpriz değil, kendi rekorunu kıramamış; 1 milyon liralık açmıştı daha önce. Kendi rekorunu kıramadığına göre geçen seferki kadar kendisini rahatsız edememişiz demektir. Bunu kendimiz değerlendireceğiz." dedi.