CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

6 saat önce

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Yerel yönetimlerin önünü kesenler bugün yoksulun, yeni ihtiyaç sahibinin sofrasına konulacak çorbanın yolunu kesmektedirler.

CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Yerel yönetimlerin önünü kesenler bugün yoksulun, yeni ihtiyaç sahibinin sofrasına konulacak çorbanın yolunu kesmektedirler. Bu konuda çok daha dikkatli davranmak gerekir." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Meclis Genel Kurul çalışmalarında önlem alınsa da kalabalıktan dolayı büyük bir sorunla karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Meclis'te bir komisyon kurulması talebinin reddedildiğini belirten Özel, "Bugün Türkiye'yi yönetenler ve siyaseti yönlendirenler açısından birlikte olunan ve risk alınarak gayret gösterilen tek platform Meclis'tir. Korona salgını ile ilgili bir komisyon kurulması aslında herkes için bir umuttur. Bu komisyon, bir ulusal mutabakatı sağlayabilirdi." diye konuştu.

Özel, dün hekime karşı şiddeti önlemeye yönelik yasa teklifinin TBMM gündemine alınmasını istediklerini ancak bunun da kabul edilmediğini söyledi.

AK Parti'nin, bunu torba yasaya eklemek istediğini belirten Özel, bunun, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın beklentisinin yüzde 20'sini, Türk Tabipleri Birliğinin beklentisinin yüzde 10'unu bile karşılamadığını savundu. Özel, AK Parti'nin, "Hekime karşı şiddet konusunda bizim de bir çalışmamız var" dediği şeyin, dağın fare doğurması olduğunu öne sürdü.

-"Fırsatçılıktır"

Özgür Özel, infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifine yönelik de "Koronavirüs döneminde bile fırsatçılık yapıyorlar. Anadolu'da bir söz vardır, birisi size kötülük yaparsa 'Bu vakitte adamı yılan bile sokmaz' derler. Yaşadığımız salgın günlerinde getirilen infaz teklifinin içerisinde cumhurbaşkanını eleştiren ya da eleştiriyi sosyal medyadan beğenen kişiyi suçlu gören bir madde var. Koronavirüs salgını nedeniyle cezaevlerinin boşaltılması gerekiyor ama bunlardaki zihniyet, boşalan yerlere cumhurbaşkanını eleştirenleri doldurmak. Bu fırsatçılıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, Sağlık Bakanı Koca'nın koronavirüs salgını ile ilgili 6 ilin yoğunluk haritalarını paylaştığını, CHP olarak bu haritaların daha önce açıklanması yönünde birçok kez çağrıda bulunduklarını ancak tedbir konusunda çok geç kalındığının görüldüğünü savundu.

İstanbul'da nüfusun en yoğun olduğu yerlerde de vaka yoğunluğunun bulunduğunu dile getiren Özel, "İstanbul'da ipin ucu kaçmış gibi görünüyor. Bu tablo Ankara'dan bakınca bunu görmez ama yerel yönetici orada bunu görür. 39 ilçede ayakları yere basan yerel yöneticiler bunu görür. Ekrem İmamoğlu bu vakaları gönül gözüyle görmedi herhalde. İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ilan edilseydi bugün karantinanın 10. günü olurdu ve bu tablo bambaşka bir şey olurdu. Yarın daha kötü olmazdı. Ama üretim baskısı var. İstanbul'da bir karantina durumu elzem hale gelmiştir. Kritik üretim yapan fabrikalar hariç belli bir süre bu krizi durdurmak için tedbir alınması gerekiyor." diye konuştu.

Yaşlılara dağıtılan kolonya, maske gibi ürünlerin bulunduğu paket üzerinde Cumhurbaşkanı'nın imzasının bulunduğunu ifade eden Özel, şöyle devam etti:

"Dağıtılan malzemeleri kendi cebinizden mi karşılıyorsunuz da üzerinde Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 'hediyedir' ibaresi kullanacaksınız. Vatandaşlar şunu bilsin ki bu kendi ödediği vergilerle alınan malzemelerdir. Bugün çalışamayan insanlar bir lokma ekmeğe muhtaç. Çalışamadığından dolayı artık yeni muhtaçlar var. Dün kahvehanede çalışan garson, lokantada çalışan aşçı bugün aç. 'Sokağa çıkma evde kal'; aç kal demektir. Bunlara bir şey yapmak lazım. Yerel yönetimlerin önünü kesenler bugün yoksulun, yeni ihtiyaç sahibinin sofrasına konulacak çorbanın yolunu kesmektedirler. Bu konuda çok daha dikkatli davranmak gerekir."

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, İstanbul, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:26 Kaynak: AA

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