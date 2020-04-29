CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

6 saat önce

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Belli bir risk grubunda olabileceği değerlendirilen meslek gruplarına test yapma gibi yöntemler düşünülmeli.

CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Belli bir risk grubunda olabileceği değerlendirilen meslek gruplarına test yapma gibi yöntemler düşünülmeli. Türkiye'nin test kapasitesi 50 binlere vardığı bir noktada test yapma kriterinden dolayı test yapma sayısının 20 binlere gerilemesini ve meseleyi böyle takip etmeyi doğru bulmuyoruz." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında iyileşen tablonun büyük bir risk taşıdığını, bu hastalığın artık gücünü kaybediyormuş ve yavaş yavaş ortadan kalkıyormuş gibi bir toplumsal algının, herkesin felaketi olabileceğini söyledi.

Bu hastalığın ilk günkü kadar bulaşıcı, öldürücü, sinsi olduğunu ifade eden Özel, tedbirli davranarak devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Özel, "Türkiye, bir vakayla temas etmiş kişiler ya da semptomlarla hastaneye başvurmuş kişilere test yapıyor. Bu kriter değişmediği için bir vakayla temas etmiş kişi sayısındaki azalma ve semptomla başvuran kişi sayısındaki azalmadan dolayı test sayısı da düşüyor. Türkiye test yapma kriterini değiştirecek mi? Belli bir risk grubunda olabileceği değerlendirilen meslek gruplarına test yapma gibi yöntemler düşünülmeli. Türkiye'nin test kapasitesi 50 binlere vardığı bir noktada, test yapma kriterinden dolayı test yapma sayısının 20 binlere gerilemesini ve meseleyi böyle takip etmeyi doğru bulmuyoruz. Nerede varsa bu virüsün bulunma tehlikesi, kimde olursa, yeniden bulaşabilir, o kişilere, meslek gruplarına var gücümüzle test yapmayı sürdürmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu cümle özel seçilmiş cümledir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı yazılı açıklamaya işaret eden Özel, kutuplaşma siyasetini yükseltme niyeti olduğunu savundu.

Bahçeli'nin açıklamasındaki "Hiç kimse de Müslüman mahallesinde salyangoz satma küstahlığına, bunu da aklama ve haklı çıkarma kütüklüğüne heves etmemelidir." ifadesine dikkati çeken Özel, "Sivas katliamının olduğu gün Sivas Hakikat Gazetesi bu manşetle çıktı. AK Parti ve MHP'ye çağrıda bulunuyoruz. Bu beyhude işlerle, sadece CHP'yi ve toplumun bir kesimini şeytanlaştırarak, kendinize iktidar devşirme hevesinden vazgeçin. Bu açıklama sebepsizce yapılmadı. Bu cümle özel seçilmiş cümledir. Bu cümle, bize Sivas katliamını, azmettirici slogan cümlesini ifade etmektedir." diye konuştu.

Özel, 23 Nisan'ın 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bastırılan broşüre ilişkin, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir broşürü, üstündeki yazıları kendileri yazdırmışlar. Bunun üzerinden Türkiye'deki önemli bir inanç grubunu; Alevi vatandaşlarımızı rencide edecek söylemlerle bir farklılık yaratmaya çalışıyorlar. Nefret söylemi dediğiniz iş; ister mesele bir baronun açıklamasına yönelik konuşun ister bir büyükşehir belediyesinin broşürüne yönelik konuşun ister CHP il, ilçe başkanıyla ilgili konuşun, bir meseleyi dile getiriş biçiminiz ve o meseleyi gündemde tutuşunuz, sizin zihninizin arkasındaki gerçek niyeti, ötekileştirmeyi, kullandığınız cümlelerin nasıl bir nefret söylemi olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Ayıplıyoruz." ifadelerini kullandı.

Devlet geleneğinde resmi atama yapılmadan devir teslim törenlerinin olamayacağını belirten Özel, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı görevine atanan Prof. Dr. Ahmet Yaramış için atamadan dört gün önce devir teslim töreni yapıldığını iddia etti.

"Varlık Fonu Denetim Raporu nisanda geldi"

Türkiye Varlık Fonunun bağımsız denetim şirketi tarafından denetlendiğini anımsatan Özel, Varlık Fonu Denetim Raporu'nun, ekimden beri TBMM Plan Bütçe Komisyonuna gelmediğini, nisanda raporun ortaya çıktığını söyledi. Varlık Fonu Denetim Raporu'nun hala görüşülmediğini dile getiren Özel, "Anlaşıldı ki 6 ay yollanmamış, bir ay da Meclis'te bizden saklanmış. Raporu kendilerinden aldık. Vermiyorlar ki Plan Bütçe Komisyonu açık olduğunda bu raporu görüşmek zorunda diye." iddiasında bulundu.

Özel, Varlık Fonu Raporu'nu incelediklerini, Fonun, Türkiye'de borçlanma fonu olduğunun açıkça ortaya çıktığını, varlık değil, borç yaratan bir fonla karşı karşıya kaldıklarını öne sürdü. Bu Fonun keyfi yönetildiğini savunan Özel, Varlık Fonunun etkin kullanılıp kullanılmadığına yönelik bir denetimin yapılmadığını savundu. Özel, kamu denetçileri tarafından Varlık Fonunun faaliyetlerinin denetlenmediğini, yalnızca bağımsız denetim raporu üzerinden bir denetim yapıldığını ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 03:02 Kaynak: AA


Son Dakika

Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardında 5 ülkede daha görüldü İsveç'ten getirilen hasta Emrullah Gülüşken ile akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı Eşini 11 yerinden tornavidayla yaralayan koca: Seni kurşuna dizeceğim Türkiye'nin "Koronafobi Haritası" çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık Bağcılar'da bulunan İSTOÇ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu         
21:18
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık         
21:12
Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit tuttu Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit tuttu         
21:10
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardında 5 ülkede daha görüldü Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardında 5 ülkede daha görüldü         
20:49
Bağcılar'da bulunan İSTOÇ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı Bağcılar'da bulunan İSTOÇ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı         
20:38
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı         
20:37
Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı         
19:58
Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi         
19:55
Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti         
19:11
Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 89 artarak 3 bin 81'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 89 artarak 3 bin 81'e yükseldi         
19:02
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum         
18:50
New York Times'tan çarpıcı koronavirüs iddiası: Ölü sayısı resmi rakamlardan daha fazla New York Times'tan çarpıcı koronavirüs iddiası: Ölü sayısı resmi rakamlardan daha fazla         
18:50
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Fauci'den Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Fauci'den "ikinci dalga kaçınılmaz" uyarısı         
18:35
Koronavirüse yakalanan Elif hemşire, 20 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi Koronavirüse yakalanan Elif hemşire, 20 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi         
18:17
İsveç'ten getirilen hasta Emrullah Gülüşken ile akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum İsveç'ten getirilen hasta Emrullah Gülüşken ile akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum         
18:13
Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı         
18:12
İstanbul'da trafik, havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı İstanbul'da trafik, havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı         
18:05
Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri? Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri?         
18:05
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 7 bin 428 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 7 bin 428 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı         
17:57
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan "Normalleşme ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt: Her şey mücadeledeki başarıya bağlı         
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti         
17:36
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz         
17:14
Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi         
17:12
Son Dakika: ABD'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi         
17:03
Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek         
17:00
ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü! ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü!         
16:57
Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi         
16:50
Büyük Britanya'nın kırmızı küçük evi Quay House! İki adımda tarihi keşif Büyük Britanya'nın kırmızı küçük evi Quay House! İki adımda tarihi keşif         
16:47
Son Dakika: Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitim için 6 GB ücretsiz internet verilecek Son Dakika: Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitim için 6 GB ücretsiz internet verilecek         
16:24
ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde koronavirüsün etkisiyle yüzde 4,8 daraldı ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde koronavirüsün etkisiyle yüzde 4,8 daraldı         
16:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2020 21:48:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]