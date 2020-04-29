CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Belli bir risk grubunda olabileceği değerlendirilen meslek gruplarına test yapma gibi yöntemler düşünülmeli. Türkiye'nin test kapasitesi 50 binlere vardığı bir noktada test yapma kriterinden dolayı test yapma sayısının 20 binlere gerilemesini ve meseleyi böyle takip etmeyi doğru bulmuyoruz." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında iyileşen tablonun büyük bir risk taşıdığını, bu hastalığın artık gücünü kaybediyormuş ve yavaş yavaş ortadan kalkıyormuş gibi bir toplumsal algının, herkesin felaketi olabileceğini söyledi.

Bu hastalığın ilk günkü kadar bulaşıcı, öldürücü, sinsi olduğunu ifade eden Özel, tedbirli davranarak devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Özel, "Türkiye, bir vakayla temas etmiş kişiler ya da semptomlarla hastaneye başvurmuş kişilere test yapıyor. Bu kriter değişmediği için bir vakayla temas etmiş kişi sayısındaki azalma ve semptomla başvuran kişi sayısındaki azalmadan dolayı test sayısı da düşüyor. Türkiye test yapma kriterini değiştirecek mi? Belli bir risk grubunda olabileceği değerlendirilen meslek gruplarına test yapma gibi yöntemler düşünülmeli. Türkiye'nin test kapasitesi 50 binlere vardığı bir noktada, test yapma kriterinden dolayı test yapma sayısının 20 binlere gerilemesini ve meseleyi böyle takip etmeyi doğru bulmuyoruz. Nerede varsa bu virüsün bulunma tehlikesi, kimde olursa, yeniden bulaşabilir, o kişilere, meslek gruplarına var gücümüzle test yapmayı sürdürmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu cümle özel seçilmiş cümledir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı yazılı açıklamaya işaret eden Özel, kutuplaşma siyasetini yükseltme niyeti olduğunu savundu.

Bahçeli'nin açıklamasındaki "Hiç kimse de Müslüman mahallesinde salyangoz satma küstahlığına, bunu da aklama ve haklı çıkarma kütüklüğüne heves etmemelidir." ifadesine dikkati çeken Özel, "Sivas katliamının olduğu gün Sivas Hakikat Gazetesi bu manşetle çıktı. AK Parti ve MHP'ye çağrıda bulunuyoruz. Bu beyhude işlerle, sadece CHP'yi ve toplumun bir kesimini şeytanlaştırarak, kendinize iktidar devşirme hevesinden vazgeçin. Bu açıklama sebepsizce yapılmadı. Bu cümle özel seçilmiş cümledir. Bu cümle, bize Sivas katliamını, azmettirici slogan cümlesini ifade etmektedir." diye konuştu.

Özel, 23 Nisan'ın 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bastırılan broşüre ilişkin, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir broşürü, üstündeki yazıları kendileri yazdırmışlar. Bunun üzerinden Türkiye'deki önemli bir inanç grubunu; Alevi vatandaşlarımızı rencide edecek söylemlerle bir farklılık yaratmaya çalışıyorlar. Nefret söylemi dediğiniz iş; ister mesele bir baronun açıklamasına yönelik konuşun ister bir büyükşehir belediyesinin broşürüne yönelik konuşun ister CHP il, ilçe başkanıyla ilgili konuşun, bir meseleyi dile getiriş biçiminiz ve o meseleyi gündemde tutuşunuz, sizin zihninizin arkasındaki gerçek niyeti, ötekileştirmeyi, kullandığınız cümlelerin nasıl bir nefret söylemi olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Ayıplıyoruz." ifadelerini kullandı.

Devlet geleneğinde resmi atama yapılmadan devir teslim törenlerinin olamayacağını belirten Özel, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı görevine atanan Prof. Dr. Ahmet Yaramış için atamadan dört gün önce devir teslim töreni yapıldığını iddia etti.

"Varlık Fonu Denetim Raporu nisanda geldi"

Türkiye Varlık Fonunun bağımsız denetim şirketi tarafından denetlendiğini anımsatan Özel, Varlık Fonu Denetim Raporu'nun, ekimden beri TBMM Plan Bütçe Komisyonuna gelmediğini, nisanda raporun ortaya çıktığını söyledi. Varlık Fonu Denetim Raporu'nun hala görüşülmediğini dile getiren Özel, "Anlaşıldı ki 6 ay yollanmamış, bir ay da Meclis'te bizden saklanmış. Raporu kendilerinden aldık. Vermiyorlar ki Plan Bütçe Komisyonu açık olduğunda bu raporu görüşmek zorunda diye." iddiasında bulundu.

Özel, Varlık Fonu Raporu'nu incelediklerini, Fonun, Türkiye'de borçlanma fonu olduğunun açıkça ortaya çıktığını, varlık değil, borç yaratan bir fonla karşı karşıya kaldıklarını öne sürdü. Bu Fonun keyfi yönetildiğini savunan Özel, Varlık Fonunun etkin kullanılıp kullanılmadığına yönelik bir denetimin yapılmadığını savundu. Özel, kamu denetçileri tarafından Varlık Fonunun faaliyetlerinin denetlenmediğini, yalnızca bağımsız denetim raporu üzerinden bir denetim yapıldığını ifade etti.