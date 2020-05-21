CHP Grup Başkanvekili Özel gündemi değerlendirdi - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özel gündemi değerlendirdi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İzmir Müftülüğü ses sisteminin sabote edilerek camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin partisinin İl Başkanlığının suç duyurusunda bulunacağını belirterek, "CHP olarak son derece tavizsiz bir şekilde bu işin üstüne gidilmesini, hangi camide,...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İzmir Müftülüğü ses sisteminin sabote edilerek camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin partisinin İl Başkanlığının suç duyurusunda bulunacağını belirterek, "CHP olarak son derece tavizsiz bir şekilde bu işin üstüne gidilmesini, hangi camide, kim nasıl yaptı, kim yaptırdı, arkasına ne vardır, açıkça ortaya çıkarılmasını bekliyoruz." dedi.

Özel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hakim ve cumhuriyet savcıları kura töreninde, insanların adalete güvenmediği bir toplumda, huzur ve emniyet ikliminin korunamayacağını, devlet düzeninin de sağlanamayacağını söylediğini dile getirdi.

Bu sözlere, kimin söylediğinden bağımsız olarak ele alındığında katılmamanın mümkün olmadığını belirten Özel, "18 yıl boyunca herhalde iktidarlarının en başarısız olduğu iki alandan bir tanesinde, yani milli eğitim ve adalette, bugün gelinen noktanın baş mimarı olan kişinin bu sözleri söylemesi şaşırtıcı. Bu adalet düzenini 18 yılda yaptığınız bir dizi yanlışla kasıtla bu noktaya getiren kim?" diye sordu.

Özel, Erdoğan'ın tarafsız bir yargı talebi olmadığını, kendinden taraf bir yargı için elinden geleni yaptığını iddia ederek yargı yılı açılışının da tarafsız olmayan, partili bir cumhurbaşkanının huzurunda yapıldığını öne sürdü.

Özel, Adana'da, Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinin çalışmalarının engellenmek istenmesine yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın, Vefa Destek Grubu için çalıştığını ifade etti. Özel, Yıldırım'ın, belediyelerin birçok faaliyeti yasaklanırken Yüreğir Belediyesi kamyonuna Kaymakamlık önünde aktarım yapanlara, "Ne yapıyorsunuz?" diye sorduğunu, tepki gördüğünü ve Yıldırım ile beraberindekilere silah çekildiğini iddia etti.

Polis merkezinden serbest bırakılan Yıldırım'ın baskılar nedeniyle tutuklandığını öne süren Özel, bölgede bulunan MOBESE kayıtlarının yayınlanmasını istediklerini ancak bu isteklerinin halen yerine getirilmediğini savundu.

Eren Yıldırım'ın suçlu olmadığını savunan Özel, "PKK Vefa'ya saldırdı, sonra da CHP saldırdı. Bunlar aynı." diyebilmek için bir yalan üretildiğini ileri sürdü.

Özel, Yıldırım'ın cezaevinde tutulmasının büyük haksızlık olduğunu, bunun kul hakkına girdiğini belirtti.

Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Türkiye'nin ithalat cennetine dönüştürüldüğünü söylediğini, Türkiye'nin 18 yıldır AK Parti iktidarınca yönetildiğini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde mahsur kalan 195 inşaat işçisinin Türkiye'ye getirilmesi gerektiğini dile getiren Özel, Katar, Umman, Bahreyn ve Kuveyt'ten de seslerini duyuramayan kişilerden çağrı aldıklarını anlattı. Türkiye'nin uçak yollamasını ve bu kişileri getirmesini isteyen Özel, uçak yakıtını da kendilerinin karşılayabileceğini söyledi.

İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalınması

İzmir'de bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasıyla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine Özel, şöyle konuştu:

"Olayı gördüğümüzde bir montaj olmasını ümit etmiştik. Çirkin bir montajdı. Ama böyle bir olayın yaşandığı teyit ediliyor. İzmir İl Başkanımız bugün bu konuyla ilgili suç duyurusunu yapmış olacak. CHP olarak Diyanet İşleri Başkanlığından ve İçişleri Bakanlığından bu konuda derhal bir soruşturmanın yürütülmesini, sorumluların bir an önce ortaya çıkarılmasını bekliyoruz. Bu bir provokasyondur. Camilerden müzik çalınması bir provokasyondur, buna İzmir'in seçilmiş olması, fena bir provokasyonla karşı karşıya olunduğunun teyididir. Bu konuda CHP olarak son derece tavizsiz bir şekilde bu işin üstüne gidilmesini, hangi camide, kim nasıl yaptı, kim yaptırdı, arkasında ne vardır, açıkça ortaya çıkarılmasını bekliyoruz."

AK Partili, bazıları mevkidaşı siyasilere de sitem ettiğini belirten Özel, bir camide olumsuzluk yaşandığında bunu CHP üzerinden değerlendirmenin nezaketsizliği de aşan bir küstahlık olduğunu öne sürdü.

Özel, bu konuyu CHP'yle ilişkilendirmeye çalışanların çabalarının beyhude olduğunu, CHP'li bir kişinin sorumluluğunun ortaya çıkması halinde gereğini yapacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun makam aracı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni makam aracı kullanmasıyla ilgili soru üzerine Özgür Özel, makam aracının, bir öncekinin yeni modeli olduğunu dile getirdi. Özel, önceki aracın 2013 model olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun 7 yıllık bir araca bindiğini ifade etti. Özel, Kılıçdaroğlu'nun eski makam aracının daha önce Afyonkarahisar'da kaza yaptığını, bundan dolayı da sıkıntılar yaşandığını anlattı.

Aracın değişmesi için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikna edilemediğini ancak sonunda yenisinin alınabildiğini belirten Özel, haber yapılacaksa, "7 yıldır aynı araca biniyormuş" diye yapılabileceğini söyledi.

Özel, aracın partinin parasıyla alındığını sözlerine ekledi.

CHP Grup Başkanvekili Özel gündemi değerlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 06:56 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Grup Başkanvekili Özel gündemi değerlendirdi - Son Dakika

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