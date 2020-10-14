CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" şeklindeki sosyal medya paylaşımına ilişkin, "Hakimler, yargıçlar kararlarıyla konuşur. Siyasi veya farklı çağrışımlar yaratabilecek bu tip spekülatif işler, görevdeki hakimin savcının işi değildir." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirme ve eleştirilerde bulundu.

Partisinin Anayasa'nın yenilenmesini istediğini dile getiren Özel, dün bir alt mahkemenin Anayasa Mahkemesini tanımadığını Enis Berberoğlu'na ilişkin kararıyla gösterdiğini söyledi. Özel, "bir yerlerden görevlendirilmiş yargı celladı ile üye cellatlarının talimata uyarak Anayasa'yı ihlal ettiklerini" savundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugün basına kapalı toplanan CHP TBMM Grup Genel Kurulu'nda Berberoğlu kararına yönelik değerlendirmelerini milletvekilleriyle paylaştığını anlatan Özel, Kılıçdaroğlu'nun "bu Anayasa'yı tanımama hamlesinin bir şekilde hukuktan döneceğini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletin temsilcilerinin böyle bir anayasasızlaştırma sürecine seyirci kalmayacaklarını umut ettiğini" söyledi.

"İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek'in saray rejimi tarafından tekerlekli giyotin olarak mahkeme mahkeme gezdirildiğini ve hukuku katlettiğini" ileri süren Özel, "Enis Berberoğlu kararında Anayasa Mahkemesine direnen kendisi. Son 2 yılda tartışmalı ne kadar karar varsa hepsinin altında Akın Gürlek." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Enis Berberoğlu konusundaki açıklamalarını anımsatarak "Buradan Sayın Şentop'a söyleyelim, Enis Berberoğlu'nun aynen senin gibi yasama dokunulmazlığı var. Bunun teyidi için centilmence bir adım atarsan hiç olmazsa elindeki bu kirden pastan bir ölçüde kurtulmuş olursun, atmazsan o adımı biz atarız, sen tarihteki bu ayıbınla oturur kalırsın." sözlerini sarf etti.

"Devletin kurumlarını birbirleriyle çatıştırıyorlar"

CHP Grup Başkanvekili Özel, Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" şeklindeki sosyal medya paylaşımını anımsatarak "Hakimler, yargıçlar kararlarıyla konuşur. Siyasi veya farklı çağrışımlar yaratabilecek bu tip spekülatif işler, görevdeki hakimin savcının işi değildir." dedi.

Söz konusu paylaşımın, sahibine, kurumuna ve demokrasiye bir faydası olmadığının altını çizen Özel, şöyle devam etti:

"Şu an Anayasa Mahkemesi üyelerinin biri dışında hepsi AK Parti döneminde atanmıştır. Engin Yıldırım, AK Parti döneminde YÖK kontenjanından gelmiştir. Gece 23.00'te 'Anayasa Mahkemesi'nin ışıkları yanıyor' karşısında 'İçişleri Bakanlığının ışıkları yanıyor' tweetleri atılıyorsa bu devleti AK Parti'nin 18 yılda getirdiği durum herkesin gözünün önündedir. Atadıklarınız, devletin kurumlarını birbirleriyle çatıştırıyorlar. Bu millet, bunu hak etmiyor. Böyle kamu yönetimi olmaz. Ne Anayasa Mahkemesini hedef gösteren ve ortadan kaldırmaya çalışan Süleyman Soylu'nun dilini ne Devlet Bahçeli'nin dilini ne de haddi olmayarak lüzumsuz tweetler atan Anayasa Mahkemesi üyesinin dilini benimsiyoruz. Milletin hakkını hukukunu benimsiyor, adaletin, hukuk arayışının arkasında duruyoruz."

"Bahçeli'nin sözünün eri olmasını isteriz de..."

CHP'li Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı konuşmada, "MHP sözünün eridir." dediğini anımsatarak, Bahçeli'nin, daha önceki erken seçim, emeklilikte yaşa takılanlar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklamalarını anımsattı ve "Biz, Sayın Bahçeli'nin sözünün eri olmasını isteriz de eldeki tutanaklar, kayıtlar, videolar öyle söylemiyor." dedi.

Özel, Bahçeli'nin erken seçim konusundaki sözlerini hatırlatarak "Millet seçim istiyor. Milletin, sizin desteklediğiniz saray hükümetinden sıtkı sıyrıldı." diye konuştu.

Osmaniye'de birçok kişinin işsiz olduğunu savunan Özel, "Elbette Sayın Devlet Bahçeli farkında değildir ama Osmaniye'de insanlar iş arıyorlar ve ekmeğe muhtaçlar. TÜİK araştırmasına göre, MHP'nin en yüksek oy aldığı 3 il, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'yi içeren alt bölge rakamlarında 2017'de işsizlik oranı yüzde 11,5 iken bugün yüzde 18,1. Bu ne yaman çelişki. Millet istediği için seçim istiyoruz. Milletin talep ettiği bu seçimden daha fazla kaçamayacaksınız." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlık yaptığı döneme yönelik hadsiz ithamlarda bulunduğunu" savundu. "Oktay'ın yönetim kurulu üyesi olduğu dönemde Yimpaş'ın gurbetçilere yönelik yolsuzluk yaptığını" iddia eden Özel, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliği sırasında da Hariri ailesinin şirketi yağmalamasına izin verdiğini" iddia etti.

"HSK bir an önce harekete geçmelidir"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özgür Özel, Enis Berberoğlu hakkındaki yerel mahkeme kararıyla ilgili olarak, Anayasa Mahkemesinin Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) başvurma ve HSK'nin, hakimlerin Anayasa'yı ihlali durumunda resen soruşturma başlatma görevi bulunduğunu anımsattı. Bu konuda gerekli adımların atılmaması halinde CHP'nin bu tür bir adım atılması için geride durmayacağını dile getiren Özel, HSK'nin bu konuda bir an önce harekete geçmesini istedi.

Partisinin bu konuda bir eylem planı hazırlığı yaptığını bildiren Özel, "Bu Anayasa'yı açık ihlale karşı tavır alanlar almayanlar, herkes tarafını öyle veya böyle belli edecek. Bu konuda sessiz kalmak, bu ihlali zımnen onaylamak demektir. Buna karşı tüm siyasilerin ve tüm siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerin alacakları tavırları ve söyleyecekleri sözleri biz değil, dünya ve Türkiye siyaset tarihi not edecek." dedi.

"El aleme verir talkını, kendi yutar salkımı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meslek örgütleriyle ilgili yasal düzenleme yapılacağı açıklamaları hatırlatılan Özel, iktidarın barolara yönelik düzenlemesinin başarılı olmadığını ifade ederek "Avukatlardan ağızlarının payını almadılarsa, buyursunlar tabiplerden alırlar." sözünü sarf etti.

Özel, başka bir basın mensubunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partililerine yönelik "Aşiretleşmeyelim" şeklindeki uyarısını anımsatarak değerlendirmesini sorması üzerine, şunları kaydetti:

"El aleme verir talkını, kendi yutar salkımı. Taşra teşkilatına bir akıl vereceksen, neden devleti yönetirken bunu yapmıyorsun? Cumhurbaşkanı, devletin kasasını, maliyesini emanet edecek kimseyi bulamamış, damadını oturtmuş. Hepimiz biliyoruz bu ülkenin fiilen Çevre Bakanı Hanımefendi. Sıfır Atık Projesi'nden tutun da ben çevre Bakanlığında böyle bir aktivizm görmüyorum. Bu ülkenin savunma sanayinin başında diğer damat var. Milli Eğitim Bakanı var ama Allahlık. Milli Eğitim politikalarına vakıflar üzerinden oğulları yön veriyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı var şeklen atanmış ama kızları aile ve kadın politikalarına yön veriyor. Bu ülkeyi, Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan AK Parti Genel Başkanı, eksiksiz bütün aileyle yönetiyor. Yaşı tutan göreve geliyor. Hakikaten memleketin ağlanacak haline gülüyoruz."