CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Boğaziçi Üniversitesindeki değişimden sonra akla ilk gelen kelime, 'kelepçe' olacak. AK Parti, 18 yılın sonunda üniversiteye kelepçe vurdu. Boğaziçi Üniversitenin kapısı 1868'den beri bilime açık, akla açık, her türlü tartışmaya açık." dedi.

Özel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 2020'nin aralık ayı boyunca CHP milletvekillerinin ağzından TBMM'deki bütçe görüşmelerinde emekli, memur, çiftçi, işsiz, güvencesizler, yoksulların hiç düşmediğini, bu süreçte AK Parti'nin ağzından da CHP'ye yönelik birtakım suçlamaların, iftiraların, linç kampanyalarının eksik olmadığını ileri sürdü.

CHP milletvekillerine ve partiye yönelik dört büyük linç kampanyasının gerçekleştirildiğini savunan Özel, söz konusu kampanyaların sosyal medyada başlatıldığını ifade etti.

Aralık ayı anket sonuçlarına göre, bu tür davranışların AK Parti ve Cumhur İttifakı'na bir fayda sağlamadığını, oylarının eridiğini gösterdiğini iddia eden Özel, bu anketlere göre de CHP'nin oylarının yüzde 3,5 ila 4,5 oranında arttığını öne sürdü.

Milletin iftiraya, hakarete, karalamaya prim vermediğinin görüldüğünü belirten Özel, aynı zamanda milletin yalan ve iftira siyasetini de cezalandırdığının görüldüğünü ifade etti.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Bulu'nun atanması

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına ilişkin Özel, CHP olarak Cumhurbaşkanının, öğretim görevlilerince en yüksek oyu alanın rektör olarak atamasını hep savunduklarını, hatta üniversite öğrencilerinin oy kullandığı, üniversite mezun derneklerinin dahi rektör seçiminde söz sahibi olabildiği seçim yönetimini önerdiklerini kaydetti.

"CHP'nin seçtiği, seçtirdiği cumhurbaşkanı, partili olmayacağı gibi, üniversitenin verdiği karara da karışmayacak. Üniversiteler özerk olarak, bu seçimlerinde de özgür olacaklar." diyen Özel, "Biz diyoruz ki; partili cumhurbaşkanının, partili rektör ataması yanlıştır. Sarıyer AK Parti kurucusunun, AK Parti İl Yöneticisinin, AK Parti belediye başkan aday adayının, milletvekili aday adayının bir üniversiteye rektör atanması yanlıştır." diye konuştu.

Rektörlükteki devir teslimde çiçek, kahve, alkış gibi davranışların akla gelebileceğini ancak Boğaziçi Üniversitesindeki değişimden sonra akla ilk gelen kelimenin "kelepçe" olduğunu vurgulayan Özel, şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti, 18 yılın sonunda üniversiteye kelepçe vurdu. Boğaziçi Üniversitenin kapısı 1868'den beri bilime açık, akla açık, her türlü tartışmaya açık. Bu kapıya polis kelepçesi vurdular dün. Üniversiteyi kelepçeleyen bir anlayış... Bu 2015'ten önce olsaydı, kelepçeyi takan polisleri, emniyet müdürünü, İçişleri Bakanını FETÖ'cülükle yaftalarlar, 'Onlar FETÖ'cülerdi zaten, iktidarı yıpratmak için yaptılar.' der kendilerini bu işten temizlerlerdi. Şimdi bu kelepçeyi takanlar kimler? Bu kelepçeyi takan, 2021'de Türkiye'den bu fotoğrafı dünyaya servis edene yazıklar olsun. AK Parti iktidarında geriye kalan 3-5 fotoğraftan bir tanesi bu."

Türkiye'nin kelepçe fotoğrafıyla dünyaya rezil edildiğini dile getiren Özel, "Bu ayıp, rezalet AK Parti'nin ama bu üniversite hepimizin. Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye'nin bir marka değeri." diye konuştu.

Özel, üniversitelerin rektörlerinin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına MHP'den ses çıkarılmadığını belirterek, "Rektör ataması tek adamda olursa bu bir darbe girişimidir diyen MHP'den, haksızlığa karşı susan, hiç itirazda bulunmayan bir anlayışla karşı karşıyayız." dedi.

"Türkiye'nin bir yetim ilaç politikası olması gerekir"

SMA hastalarının durumunun son günlerde ciddi şekilde tartışıldığını dile getiren Özel, "Başına gelmeyen bilmez. Bu ailelerinin durumunu anlamak, görmek lazım. Bu aileleri Sağlık Bakanının kullandığı rencide edici, bu ailelere hakaret eden, iftira eden dili kınıyoruz. Doğru değil. Sağlık Bakanı, kendisine tanınan krediyi tüketti, en son sinirleri de tüketmiş. SMA hastalarının annelerine babalarına böyle ithamların, sözlerin söylenmesi mümkün mü? Sağlık Bakanının burada yapması gereken iki şey var. Bir tanesi özür, bir diğeri de iletişime açık bir şekilde oturup bu soruna çözüm bulmak." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin bir yetim ilaç politikasının bulunmadığını ifade eden Özel, bu konuda ulusal politika yapmak gerektiğini söyledi.

TBMM'de, nadir ve çok nadir görülen hastalıklarla ilgili kurulan komisyonun 2020 mart ayında raporunu basıp dağıttığını, bu raporun Mecliste henüz görüşülmediğini ve bu nedenle de ilgili bakanlıklara gönderilemediğini anlatan Özel, "Nadir ve çok nadir görülen hastalıklarla ilgili komisyonun hazırladığı raporun bir an önce Mecliste görüşülmesi gerekir. Bu raporda 5 siyasi partiden milletvekillerinin emeği var. Bu rapor görüşülürse SMA tartışması ve diğer nadir görülen hastalıklarla ilgili tartışmalar biter." ifadesini kullandı.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları

TÜİK'in enflasyonu yüzde 14,6 olarak açıkladığını dile getiren Özel, şöyle konuştu:

"Buna inanan AK Partili seçmen varsa AK Parti'ye oy vermeye devam etsin. Bir yılda yaptığı harcamanın yüzde 15 arttığına inanan varsa AK Parti'ye oy vermeye devam etsin. Ama bu ülkede enflasyon araştırma grubu diye saygın akademisyen ve ekonomistlerden oluşan bir grup, enflasyonu yüzde 36,7 olarak hesapladı. Geçen sene 100 lira olan mal, bu sene 115 mi yoksa 135-140 lira mı? Bu rakamların bir önemi var. TÜİK yüzde 37 açıklasaydı, bugün memura yapılan zam yüzde 7,36 olmayacaktı. Enflasyon farkı alındığı için yüzde 20 alacağınız var en az. Bugün yapılan zam yüzde 7 değil yüzde 27 olması gerekiyordu."

Bugün yaşananların hepsinin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yüklendiğini savunan Özel, "Bütün hatalarını, Türk lirasının değersizliğini, enflasyonun yüksekliğini, faiz kurunu Berat Albayrak'a yıkıp kurtulamazsınız." dedi.

Albayrak'ın, sosyal medya hesaplarını kapattığını, hiçbir şey söylemeden gittiğini belirten Özel, "Albayrak'ın arkasından kimse konuşmuyor. Ölünün arkasından konuşulmaz; giden, istifa eden bakanın arkasından konuşulur, neden hiçbir şey söylemiyorsunuz?" diye sordu.

Albayrak'ın nerede olduğunu soran Özel, bu konuda halen bir cevabın olmadığını kaydetti.

Türkiye Varlık Fonunun pandemi nedeniyle denetlenemediğini aktaran Özel, Varlık Fonunun ekim ayında gelmesi gereken denetim raporunun halen TBMM'ye ulaşmadığını belirtti.

Özel, "Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin kutlamasına engel olmayan pandemi, AK Parti'nin kongrelerine mani olmayan pandemi, Kıbrıs'a pikniğe gidilmesine, Azerbaycan ve Katar ziyaretlerine engel olmayan pandemi, toplu cuma namazlarına, Ayasofya'nın açılışına engel olmayan pandemi, Varlık Fonunun denetlenmesine nasıl engel olmuş. Virüs var diye denetim yapamamışlar. Bunu milletimizin vicdanına sevk ediyoruz." dedi.

"Bitmiş bir tartışmayı yeniden alevlendirmeye çalışmakta iyi niyet yoktur"

"Türban tartışmasıyla" ilgili bir soru üzerine Özel, bu tartışmanın Türkiye'ye hiçbir faydasının olmadığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tartışmalar olduktan sonra açıklama yaptığını dile getiren Özel, bu açıklamadan birkaç gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bu konuda Bay Kemal neden konuşmuyor?" diyerek yalan söylediğini savundu.

Özel, "CHP, türbanın bir tartışma, çekişme, türbanın birilerini üzme, ötekileştirme, bir kenara ayırma aracı haline gelmesinden son derece rahatsızdı ve CHP tarihsel bir sorumluluk üstlenerek bu tartışmaları bitirdi. Bunu bütün milletimiz görüyor. Bunun üzerinden 'Hayır. Sizin fikriniz o değil...' Bunları yapmak ne AK Parti'ye ne Türkiye'nin toplumsal barışına bir fayda getirecektir. Bu tartışmaların sürdürülmesinden medet umanların siyaseten tükenmişliğine veriyoruz bunları." diye konuştu.

Türban tartışmasının, Türkiye'nin yoksulluğunu, işsizliğini, Türkiye'nin bir bütün olarak yaşadığı üzüntüleri, sıkıntıları çözecek bir tartışma olmadığını belirten Özel, "Bitmiş bir tartışmayı yeniden alevlendirmeye çalışmakta iyi niyet yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanlığı envanterinde kayıtlı uçaklarla ilgili soru üzerine Özel, uçak sayısının 13 de olsa 8 de olsa çok olduğunu söyledi.