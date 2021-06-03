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CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

03.06.2021 18:12
CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarının bir aydır ortada olduğunu belirterek, "Türkiye'de en çok izlenen videolar oluyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarının bir aydır ortada olduğunu belirterek, "Türkiye'de en çok izlenen videolar oluyor. Bu konuya siyaset, Meclis, yargı halen daha kulaklarını tıkamış durumda." dedi.

Özel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Sedat Peker'in iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalar yaptığını anımsattı.

"Soylu'nun, bu şekilde AK Parti ile kedi-fare oyunu oynadığını, başkalarını suçlayarak kendisinin hakkındaki iddialardan sıyrılmak istediğini" öne süren Özel, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın, Susurluk kazasının ardından bakanlık görevinden istifa ettiği gibi Peker'in iddialarından sonra marinadaki görevinden ayrıldığını belirterek, "Hakkını teslim etmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soylu'ya sahip çıkması üzerine yargının, basının ve siyasilerin pozisyon aldığını iddia eden Özel, "Tam bir aydır bir suç örgütü liderinin iddiaları ortada. Türkiye'de en çok izlenen videolar oluyor. Bu konuya siyaset, Meclis, yargı halen daha kulaklarını tıkamış durumda." ifadelerini kullandı.

Sedat Peker'in, ayda 10 bin dolar aldığını iddia ettiği siyasetçiyi bu hafta sonu açıklayacağını duyurduğunu aktaran Özel, "Soylu, pazar olmadan sen açıkla ki mafya liderinin sözünün kıymeti olmasın. Susarak suç işliyorsun ama mafya liderine de popülarite kazandırıyorsun." diye konuştu.

Özgür Özel, iktidarın bu konudaki iddiaların TBMM çatısı altında araştırılmasını sağlaması gerektiğini dile getirerek, "Bu yükü, AK Parti'nin değil Türkiye'nin sırtından kaldırmak için çare, Meclis'te bir soruşturma komisyonu kurulması ve bütün sorulara şeffaflıkla cevap verilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu'nun şirketinin karının, bakanlık görevine başlamasından sonra arttığını ve kamu kurumlarının da müşteri portföyüne dahil olduğunu ileri süren Özel, bu şirketin, 2019, 2020 ve 2021 yılına ait bilançolarını, karını, müşteri portföyünü açıklamasını istedi.

"Hulusi Akar, cübbeli amiral konusundaki suskunluğun manidar"

Tuğamiral Mehmet Sarı hakkında başlatılacağı duyurulan soruşturma konusunda Milli Savunma Bakanlığından bir açıklama yapılmadığını söyleyen Özel, "Bayram geldi, sonraya kaldı. Şimdi de 'İki bayram arasında tahkikat olmaz.' Herhalde Kurban Bayramı'nın bitmesini bekleyeceğiz." dedi.

Özgür Özel, bu konuyu ve Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeki vaaz sırasında Atatürk'e hakaret edilmesine ilişkin olayı unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını ifade ederek, bu konular hakkında suç duyurusunda bulunulan savcılara "Cumhuriyetin savcıları mısınız, cumhuriyet düşmanlarını kollayanlar mısınız takip ediyoruz." diye seslendi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı, Tuğamiral Sarı hakkındaki soruşturma konusunda eleştiren Özel, "Hulusi Akar, cübbeli amiral konusundaki suskunluğun manidar. Bu cübbeli amiralle senin arandaki paralellik son derece manidar, aşikar." sözlerini sarf etti.

"Meclis'e gergedan girse hakkıdır"

CHP Grup Başkanvekili Özel, hayvan haklarına ilişkin kanun teklifi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018 yılında, TBMM Başkanı Şentop'un ise 2020 yılında "ilk yapılacak düzenleme" olacağını açıkladıklarını ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti. Özel, "Aslında bizim onlara yaptıklarımıza bakarsanız Meclise gergedan girse hakkıdır. Ama hayvanlar öyle nazik, naif ki gergedan sokmadılar kapıdan, bir güvercin yolladılar. Biz de hayvan hakları yasasını hatırlattık. Bütün gruplar alkışladı. Ses yok." dedi.

Bütün parti gruplarının ortak kararıyla bu düzenlemenin hayata geçebileceğini söyleyen Özel, "Biz hep 'tam mutabakat' dedik ama İçtüzük 37'ye göre Meclise getiririz, oylattırırız, bir kez daha hayvan hakları yasasına 'hayır' deme ayıbını da AKP ve MHP'ye paylaştırırız. Biz bu konunun siyasi çekişme alanı olmasını istemiyoruz. Tüm gruplara son bir kez hayvan hakları konusunda verdikleri sözleri tutmalarını hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, Marmara Denizi'ndeki müsilaj konusuna da değinerek "Marmara Denizi, müsilajla, Kanal İstanbul tartışmaları yapanların yüzüne tükürdü." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda CHP'li belediyeleri sorumlu tuttuğunu belirten Özel, İstanbul'u, son 27 yılın 25'inde AK Parti'nin yönettiğini; müsilajın da 30-40 yıllık birikimin sonucu oluştuğunu kaydetti.

İstanbul'un kültür, doğa ve turizm şehrine dönüştürülmesi gerektiğini savunan Özel, 2050'de ülke nüfusunun 100 milyona çıkacağını, İstanbul'a yönelik doğru bir strateji güdülmemesi halinde artan nüfusun 5 milyonunun İstanbul'a yerleşmiş olacağını dile getirdi. Özel, partisinin İç Anadolu'daki nüfusu artırmaya yönelik projesini de anlattı.

"Bu büyük yalanın üstünde daha ne kadar oturacaksınız?"

CHP'li Özel, Birinci Meclis'teki ilk birleşimden itibaren Genel Kurul'da her sözün ve milletvekillerinin hareketlerinin tutanaklarda yer aldığını kaydederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, merhum Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Birinci Meclis'te 27 Mayıs darbesinden önce sarf ettiğini söylediği sözlerin, Genel Kurulun hangi birleşiminde yer aldığına ilişkin TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yazılı soru önergesi verdiklerini söyledi.

İsmet İnönü'nün söz konusu ifadeleri kullanmadığını belirten Özel, "Bu büyük yalanın üstünde daha ne kadar oturacaksınız? Ne zaman özür dileyecek, düzelteceksiniz?" diye sordu.

Özel, Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterliğine eski Osmanlı Eğitim Ocakları Kocaeli Şube Başkanı Nedim Malkoç'un atanmasını ve üniversitede yarı zamanlı ders veren Feyzi Erçin'in yaz okulu derslerinin iptal edilmesini eleştirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 2023 seçimlerine kaç gün kaldığını açıkladığını anımsatan Özel, "Cumhur İttifakı'nın ömrü, Devlet Bey'in tuttuğu geri saymaya göre 751 gün kaldı. Yanlışım varsa MHP'nin değerli sözcüleri bir dizi hakaret, iftira ve küfür eşliğinde düzeltirler." dedi.

Bir gazetecinin sorusuna karşılık da Özel, "Salı günü Şentop'un sinir ucuna dokunulmuştur. Çarşamba ve bugün birer açıklama yapılmıştır. Genel Başkanımıza ettiği hakaretlerin karşılığını misliyle görmüştür. Bugün ayakları suya erip de 'Süleyman Soylu bunu açıklamalıdır.' demişse istediğimiz noktaya gelmiştir. İlla Meclis Başkanı'nın şu noktaya gelmesi için bizim bu kadar enerji sarf etmemiz ve ona o sorunun sorulup, bu cevabın alınması mı gerekiyordu? Kendi cevaplasın. Şentop, şu 10 gün boyunca kariyerinde neyi yanlış yaptığını, susarak kimi koruduğunu, parti içindeki iktidar oyunlarına kafa yorarken neyi ıskaladığını düşünsün." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Sedat Peker, Özgür Özel, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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