Üye Girişi
CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

09.06.2021 17:01
CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 17 maddeden oluşan siyasi etik kanunu teklifini 30 Temmuz 2019'da TBMM Başkanlığına verdiklerini belirterek, "Biz oldukça yeterli ve kapsamlı olduğunu düşünüyoruz.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 17 maddeden oluşan siyasi etik kanunu teklifini 30 Temmuz 2019'da TBMM Başkanlığına verdiklerini belirterek, "Biz oldukça yeterli ve kapsamlı olduğunu düşünüyoruz. Sayın Bahçeli şurasını geliştirelim derse çok büyük memnuniyet duyarız." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisin TBMM Grup Toplantısı'nda, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında kullandığı ifadeleri endişe verici bulduklarını söyledi.

Ne kadar şok edici olursa olsun milletvekillerinin milletten aldıkları yetki ve görev gereğince görüşlerini ifade ettiğini dile getiren Özel, bu görüşler eğer belli sınırların ötesine geçiyorsa bunun nasıl bir denetime tabi olduğunun da kanunlarla belirlendiğini söyledi.

Özel, "Ahmet Şık'a bundan sonra yönelebilecek her türlü fiziki saldırı, Şık'ın başına gelebilecek her şey, bu ifadelerin sahiplerini sorumluluk altına alacaktır. Bu hedef göstermeyi, bu aşağılayan, küfre varan ve açıkça hedef alan ve hedef gösteren dili reddettiğimizi, bu dili kınadığımızı ifade etmek durumundayız. Siyaseti bu noktaya getirmemek lazım. Siyasi partilerin liderleri böyle bir dile başvururlarsa daha sonra ortaya çıkacak tablolardan hepimiz üzülürüz." diye konuştu.

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarını anımsatan Özel, şunları kaydetti:

"Bunların hiçbirisine dönüp bakmıyorsunuz ve bu millete de 'biz akçayız pakçayız' deyip inanmalarını bekliyorsunuz. İşte anketler: AK Parti seçmeninin videolardan haberdar olan kısmı, 'Süleyman Soylu'ya güvenimi yitirdim' yüzde 70'in üstünde. 'AK Parti'ye zarar veriyor' yüzde 60'a yakın. Siz istediğiniz kadar yok sayın. Geçen zaman iddiaları kuvvetlendiriyor. Hodri meydan, araştırma komisyonu kuralım diyoruz; AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 'AK Parti'nin hatası varsa bireysel olarak, bunun gereğini AK Parti yapar.' diyor. Bu kadar korkunç bir yaklaşım olur mu?"

Özel, "İçişleri Bakanı, odasına Çanakkale İl Başkanınızı çağırıp birtakım parti içi kumpaslar çevirdi de partinin kurallarına aykırı bir iş yaptı da onun hesabını soracaksan bu iş parti içinde görülür. Demirören, krediyi sizin Mamak ilçe teşkilatınızdan mı almış da bu işi parti içinde çözeceksiniz?" şeklinde konuştu.

CHP olarak bu konuda verdikleri önergelerin reddedildiğini, yine de önerge vermeye devam edeceklerini kaydeden Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Elbette soruşturma komisyonları lazım ama bir gerçeği görmek lazım, bu kadar pislik ancak sandıkta temizlenir. Bu enkazı, bu yetkileri kısıtlanmış ve tek adamın tahakkümü altındaki Meclis ya da küçük ortağın tahakkümü altındaki saray rejiminin, bu pisliği kaldırması, bununla mücadele etmesi ülkeyi arındırması mümkün değildir. Çünkü kirliliğin odağındadır bunların hepsi. Öyle olunca, ancak ve ancak bu enkazı millet kaldırır, bu pisliği sandık temizler. Kurarlar yeni bir Meclis, yeni anayasayı da yapar, dört bakan için soruşturma komisyonu da kurar, Pekcan'ı da Soylu'yu da soruşturur, AK Parti iktidarını da soruşturur."

"Kaç kere seçim oldu hep yendik." şeklinde açıklamalar yapıldığını dile getiren Özel, "Haydi yensenize bir daha. Recep Tayyip Erdoğan, hani çıktık ve hep yendin ya sen, yensene bir daha. Hodri meydan, gidelim erken seçime. 60 gün sonra, 90 gün sonra gidelim, her seçimi kazananlar neden korkuyorsunuz? Bende görsem bu büyük çakılmayı ben de seçimden kaçarım." dedi.

Siyasi etik kanunu tartışmaları

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, siyasi etik kanunu teklifi verilmesini istediğini anımsatan Özel, CHP olarak bu konudaki kanun teklifini 30 Temmuz 2019'da verdiklerini belirtti.

Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve üç grup başkanvekilinin imzasını taşıyan 17 maddelik kanun teklifinin şu an komisyonda olduğunu belirterek, "Biz oldukça yeterli ve kapsamlı olduğunu düşünüyoruz. Sayın Bahçeli şurasını geliştirelim derse çok büyük memnuniyet duyarız." açıklamasını yaptı.

"Süleyman Bey'in sigorta şirketinin 2009-2016 arasında inanılmaz yükselişini resmi belgelerden yakaladık." diyen Özel, bu şirketin 2018 ila 2020'deki kazancıyla ilgili de açıklama yapıldığını söyledi.

Özel, şöyle konuştu:

"Süleyman Bey'in, 2009'da Demokrat Parti üyesiyken bir sigorta şirketi var, şirketin 2009 yılı karı 10 bin lira. O tarihte bir bakan maaşı da 10 bin lira. Süleyman Bey'in fikren Demokrat Partiden kopup AK Partiye yaklaştığı tarihte şirketi bir bakan maaşı kazanırken, 2013 yılındaki karı 225 bin lira, yani 15 bakan maaşı olur. Süleyman Bey'in 2020 yılı karı 1 milyon 220 bin lira, yani 50 bakan maaşıdır."

CHP'li Özel, şirketin açıklamasında, "Hiçbir kamu kurum ve kuruluşunun sigorta işi şirketimiz tarafından yapılmamaktadır." ifadesinin neden olmadığını da sordu.

CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması
CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması
CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması
CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, AK Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Servet değerinde tazminat! Volkswagen'in eski CEO'ları şirkete toplam 288 milyon euro ödeyecek 17:46 Servet değerinde tazminat! Volkswagen'in eski CEO'ları şirkete toplam 288 milyon euro ödeyecek Kaptan müsilajların arasında kaldı! Jandarma yaşanan can pazarına müdahale etti 17:41 Kaptan müsilajların arasında kaldı! Jandarma yaşanan can pazarına müdahale etti Otomobil adeta uçtu! 3 pazarcının korkunç şekilde öldüğü kaza görüntülendi 17:28 Otomobil adeta uçtu! 3 pazarcının korkunç şekilde öldüğü kaza görüntülendi
Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği formayı Rusya, UEFA'ya şikayet etti 17:25 Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği formayı Rusya, UEFA'ya şikayet etti Film gibi olay! Annesi bildiği kadın ölüm döşeğinde 17:19 Film gibi olay! Annesi bildiği kadın ölüm döşeğinde "Evlatlıksın" dedi Kansere yenik düşen sanatçıya büyük saygısızlık! Selma Gürbüz'ün eserleri izinsiz sergileniyor 16:57 Kansere yenik düşen sanatçıya büyük saygısızlık! Selma Gürbüz'ün eserleri izinsiz sergileniyor
Galatasaray'a vedasının ardından Şener Özbayraklı, Başakşehir ile sözleşme imzaladı 16:30 Galatasaray'a vedasının ardından Şener Özbayraklı, Başakşehir ile sözleşme imzaladı Son Dakika: Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi! Ankara yağmura teslim 15:38 Son Dakika: Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi! Ankara yağmura teslim

Son Dakika Haberleri
17:54 Ekrem İmamoğlu'nu gören Trabzonlu kadın sevinç çığlıkları attı
17:28 Thodex'in kurucusunun evine icra için gittiler, elleri boş döndü! Avukatın yeni hedefi ünlü isimler
17:28 Sokak ortasında birbirlerine girdiler! Genç kızların kavgasını, erkekler film gibi izledi
17:25 Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği formayı Rusya, UEFA'ya şikayet etti
17:22 Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme geldi! 1 yıllık borç için 205 yerine 14 TL ödenecek
17:15 65 bin kişi oy kullandı! Twitter anketinden Kılıçdaroğlu'na kötü haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 71, 8 oy aldı
17:04 MASAK, SBK Holding ile ilgili 2 farklı rapor düzenlendiği iddialarını yalanladı
16:58 Ali Koç, TFF'ye isyan etti! Gündemde ilk hafta maçlarına çıkılmaması var
16:56 Kansere yenik düşen sanatçıya büyük saygısızlık! Selma Gürbüz'ün eserleri izinsiz sergileniyor
16:29 Galatasaray'a vedasının ardından Şener Özbayraklı, Başakşehir ile sözleşme imzaladı
Ekrem İmamoğlu'nu gören Trabzonlu kadın sevinç çığlıkları attı Ekrem İmamoğlu'nu gören Trabzonlu kadın sevinç çığlıkları attı         
17:54
Futbol maçının ortasına inen paraşütçüye hakemden sarı kart! İşte izleyenleri tebessüm ettiren o anlar Futbol maçının ortasına inen paraşütçüye hakemden sarı kart! İşte izleyenleri tebessüm ettiren o anlar         
17:44
Thodex'in kurucusunun evine icra için gittiler, elleri boş döndü! Avukatın yeni hedefi ünlü isimler Thodex'in kurucusunun evine icra için gittiler, elleri boş döndü! Avukatın yeni hedefi ünlü isimler         
17:29
Sokak ortasında birbirlerine girdiler! Genç kızların kavgasını, erkekler film gibi izledi Sokak ortasında birbirlerine girdiler! Genç kızların kavgasını, erkekler film gibi izledi         
17:28
Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme geldi! 1 yıllık borç için 205 yerine 14 TL ödenecek Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme geldi! 1 yıllık borç için 205 yerine 14 TL ödenecek         
17:23
65 bin kişi oy kullandı! Twitter anketinden Kılıçdaroğlu'na kötü haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 71, 8 oy aldı 65 bin kişi oy kullandı! Twitter anketinden Kılıçdaroğlu'na kötü haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 71, 8 oy aldı         
17:15
Annesinin sevgilisi, 3 yaşındaki Alperen'i babasına gitmek istediği için döverek öldürmüş Annesinin sevgilisi, 3 yaşındaki Alperen'i babasına gitmek istediği için döverek öldürmüş         
16:56
İstanbul'da seyir halindeyken cayır cayır yandı! Lüks araç kullanılmaz halde İstanbul'da seyir halindeyken cayır cayır yandı! Lüks araç kullanılmaz halde         
15:57
'7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm         
15:35
Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım         
15:06
Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi         
14:51
Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum         
14:51
Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü         
14:49
5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu!         
14:26
Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı         
13:37
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 17:57:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement