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CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

23.06.2021 18:10
CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Artık Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımın büyük bir bölümü üretim, istihdam ve ihracat için gelmiyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Artık Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımın büyük bir bölümü üretim, istihdam ve ihracat için gelmiyor. Bu paranın yarısından fazlası ev, arsa, dükkan ve ofis satın almak için geliyor." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün Meclis'te kendini en yalnız ancak en mutlu hissettiği bir gün olduğunu belirterek CHP'li milletvekillerinin 100 kadarının İstanbul'da 2019'da yenilenen yerel seçim zaferinin yıl dönümünü kutladığını söyledi.

İstanbul'da 31 Mart'taki belediye seçimlerinin iptal ettirildiğini anımsatan Özel, 23 Haziran'da "Osmanlı tokadı atacağız" diyenlerin "demokrasi tokadını" yediğini ileri sürdü.

CHP'li milletvekillerinin de bugün o gün çalıştıkları bölgeleri gezdiğini belirten Özel, "Ekrem (İmamoğlu) başkanın ekibinin temiz, israfsız belediyecilik anlayışının ikinci yıl dönümünde biz göğsümüzü gere gere İstanbul sokaklarındayız bugün." diye konuştu.

-"250 bin dolara Türk vatandaşlığı" iddiası

Uluslararası doğrudan yatırım rakamlarının açıklandığını ve buna göre 2015'te 19,3 milyar dolar olan Türkiye'ye doğrudan yatırımın 2020'de 7,8 milyar dolara indiğini ifade eden Özel, şöyle devam etti:

"Bu, çok ciddi bir sorun. Bunun neden kaynaklandığının ciddi ciddi irdelenmesi lazım ama işin kötü tarafı, artık Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımın büyük bir bölümü üretim, istihdam ve ihracat için gelmiyor. Bu paranın yarısından fazlası ev, arsa, dükkan ve ofis satın almak için geliyor. 2018'de gelen her 100 doların 46'sıydı, 2019'da 54'e çıktı, bu sene gelen her 100 doların 64'ü gayrimenkul alımı için geliyor Türkiye'ye. Yani geçtiğimiz sene doğrudan yatırımın yüzde 36'sı gerçek anlamda yatırım olarak geldi, 64'ü ev almak için geldi."

Özel, 250 bin dolara Türkiye Cumhuriyeti pasaportu verildiğini öne sürerek "Bunu AK Parti önce 1 milyon dolar yapmıştı. Sonra yüzde 75 indirimle 250 bin dolara indirdi. Çünkü 1 milyon dolarken 70 kişi geldi. Buraya indirilince 7 bin 200 kişi gelmiş." dedi.

"Sayıştay'a kayyum atadılar"

CHP Grup Başkanvekili Özel, dün TBMM Genel Kurulundaki Sayıştay Başkanı seçimine değinerek "TBMM'deki AKP ve MHP grubundaki 15 arkadaş hariç, geri kalanı emir komuta zinciri içinde Meclis adına, millet adına denetim yapan Sayıştay'ın başına kayyum atadılar. Atadıkları kişi Metin Yener, Personel ve Prensipler Genel Müdürü. Beyefendinin Sayıştay geçmişi yok. Ömründe kapısından girmemiş." ifadelerini kullandı.

AK Parti ve MHP milletvekillerinden 10'unun boş, birinin geçersiz oy kullandığını, 4 oyun da AK Parti'nin diğer adayına çıktığını anlatan Özel, "Cumhur İttifakı içindeki vicdanı sızlayan 15 kişiyi tebrik ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısından sonra açıkladığı, müzik kısıtlamasının gece 12'den sonra devam edeceği kararının yanlış olduğunu savunan Özel, "Bu yanlıştan bir an önce dönmezse turizmin beline baltayı vurmuştur." diye konuştu.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) ile ilgili yasa teklifiyle kurumun özelleştirileceğini öne süren Özel, bu teklife karşı komisyonda, Genel Kurul'da ve Anayasa Mahkemesi'nde direneceklerini belirtti.

Bir gazetecinin, DEVA ve Gelecek Partisi ile Saadet Partisi'nin üçlü ittifak kuracağı yönünde iddialar bulunduğunu hatırlatarak değerlendirmesini sorması üzerine Özel, bunların sadece duyum olduğunu, bu değerlendirmeleri izlediklerini dile getirdi.

Özel, CHP'nin ittifaka gerek duymaksızın seçime girecek iki partiden biri olduğunu belirterek "Cumhuriyet Halk Partisi kendisi için değil ama Türkiye'nin geleceği için demokrasi için güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemi geri getirebilmek, hakim teminatı ve yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı için her türlü ittifakı kurmaya, her türlü öz güvenli ve özverili tutum içinde olmaya hazır olduğunu geçmişte de göstermiştir." değerlendirmesini yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi, İstihdam, İhracat, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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