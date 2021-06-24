CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Saray rejiminin Türkiye'yi içerde mutsuzlaştırdığını, dışarda yalnızlaştırdığını" söyledi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu hafta üniversite sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi.

Gençlerin yüzde 70'inin imkan olursa yurt dışına gitmek istediğini belirten Özel, bunun bir ümitsizliği ifade ettiğini dile getirdi. Özel "Ama bu ümitsizliklerin hepsi, kullanacakları bir oy ile değişebilir." dedi.

23 Haziran İstanbul seçimlerinin ikinci yıl dönümü olduğunu anımsatan Özel, dün 100 CHP'li milletvekilinin İstanbul'da sahada olduğunu aktardı. Milletvekillerinin sahadan getirdiği izlenimlerin göğüslerini kabarttığını belirten Özel, "İstanbul'daki başarımız, Türkiye'deki başarımızın müjdecisidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine yönelik eleştirilerde bulunan Özel "(Verin kardeşinize yetkiyi, görün enflasyon, faiz, kur, işsizlik ile nasıl mücadele edilir) diyorlardı. 3 yılın sonunda vatandaşlarımızın daha yoksul, Türk lirası daha değersiz, faizler daha yüksek, işsizlik daha yüksek, hukuk, adalet, demokrasi kriterleri açısından çok çok gerilere gittik. Bu saray rejimi Türkiye'yi içerde mutsuzlaştırdı, dışarda yalnızlaştırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Katar'tan başka Türkiye'de swap açan ülke olmadığını savunan Özel, "3 yıl önceki yanlıştan kurtulmazsak sonumuz felaket. Hedefimiz yapılacak ilk seçimlerde, Cumhuriyetin yaklaşmakta olan ikinci yüzyılını demokrasiyle taçlandırmaktır." dedi.

-"Bakan'ın açıklaması tatmin edici değil"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kardeşi Oktay Selçuk'un "Milli Eğitim Bakanlığına kestiği faturalar, aldığı paralar olduğunu" dile getiren Özel, "Şirket 2016 yılında kurulmuş. 25 milyon liralık fatura kesmiş, para tahsil etmiş. Resmen ikinci bir Ruhsar Pekcan vakası. 'Hizmeti 2016'dan beri zaten biz veriyoruz' diyor. Gelişmiş demokrasilerde böyle görevlere gelenlerin birinci, ikinci hatta üçüncü derece akrabaları o kurumlarla ilişki içinde olmaz. ya bakanlığı kabul etmeyecektin, ticarete devam edecektin ya da bakanlığı kabul ettiysen bu işleri bırakacaksın. Hisselerini devrettin ama kardeşi orada duruyor. Bakanın açıklaması tatmin edici değil. Kabul edilemez." görüşlerini öne sürdü.

Ziraat Bankasının Rinerji adında bir enerji şirketine ortak olduğunu belirten Özel, bu şirketin Rize'deki MÜSİAD üyeleri tarafından kurulduğunu söyledi. Özel, "Bu şirket 19,5 milyar lira zarar etti. Artık nereye gittilerse, kimi ikna ettilerse, 20 milyon borca batmış şirkete Ziraat Bankası ortak olmuş. Böyle bir haksızlık olmaz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı dediğimiz şey budur. Çiftçi bin lira borcunu ödeyemediği zaman evine haciz geliyor. Bunun kabul edilir bir tarafı yok." dedi.

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyelerine verilen kredi kartlarından harcanan 3 milyon liranın da takipçisi olmaya devam ettiğini dile getiren Özel, "11 kişiye kredi kartı veriliyor, 3'ü kullanmadığını beyan etti. Bu arkadaşların 8'i birden ya da içlerinden bazıları 3 milyon liralık kart çektirmiş. 3 milyon lirayı kim harcadı? Bilgileri, belgeleri bekliyoruz." diye konuştu. Özel, "Ben harcamadım" diyenleri duyurmanın boynunun borcu olduğunu ifade etti.

Özel, "Tarikat evine giden Tuğamiral Mehmet Sarı" hakkındaki soruşturmanın da "savsaklandığını, zamana yayıldığını" savundu.