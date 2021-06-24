Üye Girişi
CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

24.06.2021 18:03
CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Saray rejiminin Türkiye'yi içerde mutsuzlaştırdığını, dışarda yalnızlaştırdığını" söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Saray rejiminin Türkiye'yi içerde mutsuzlaştırdığını, dışarda yalnızlaştırdığını" söyledi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu hafta üniversite sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi.

Gençlerin yüzde 70'inin imkan olursa yurt dışına gitmek istediğini belirten Özel, bunun bir ümitsizliği ifade ettiğini dile getirdi. Özel "Ama bu ümitsizliklerin hepsi, kullanacakları bir oy ile değişebilir." dedi.

23 Haziran İstanbul seçimlerinin ikinci yıl dönümü olduğunu anımsatan Özel, dün 100 CHP'li milletvekilinin İstanbul'da sahada olduğunu aktardı. Milletvekillerinin sahadan getirdiği izlenimlerin göğüslerini kabarttığını belirten Özel, "İstanbul'daki başarımız, Türkiye'deki başarımızın müjdecisidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine yönelik eleştirilerde bulunan Özel "(Verin kardeşinize yetkiyi, görün enflasyon, faiz, kur, işsizlik ile nasıl mücadele edilir) diyorlardı. 3 yılın sonunda vatandaşlarımızın daha yoksul, Türk lirası daha değersiz, faizler daha yüksek, işsizlik daha yüksek, hukuk, adalet, demokrasi kriterleri açısından çok çok gerilere gittik. Bu saray rejimi Türkiye'yi içerde mutsuzlaştırdı, dışarda yalnızlaştırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Katar'tan başka Türkiye'de swap açan ülke olmadığını savunan Özel, "3 yıl önceki yanlıştan kurtulmazsak sonumuz felaket. Hedefimiz yapılacak ilk seçimlerde, Cumhuriyetin yaklaşmakta olan ikinci yüzyılını demokrasiyle taçlandırmaktır." dedi.

-"Bakan'ın açıklaması tatmin edici değil"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kardeşi Oktay Selçuk'un "Milli Eğitim Bakanlığına kestiği faturalar, aldığı paralar olduğunu" dile getiren Özel, "Şirket 2016 yılında kurulmuş. 25 milyon liralık fatura kesmiş, para tahsil etmiş. Resmen ikinci bir Ruhsar Pekcan vakası. 'Hizmeti 2016'dan beri zaten biz veriyoruz' diyor. Gelişmiş demokrasilerde böyle görevlere gelenlerin birinci, ikinci hatta üçüncü derece akrabaları o kurumlarla ilişki içinde olmaz. ya bakanlığı kabul etmeyecektin, ticarete devam edecektin ya da bakanlığı kabul ettiysen bu işleri bırakacaksın. Hisselerini devrettin ama kardeşi orada duruyor. Bakanın açıklaması tatmin edici değil. Kabul edilemez." görüşlerini öne sürdü.

Ziraat Bankasının Rinerji adında bir enerji şirketine ortak olduğunu belirten Özel, bu şirketin Rize'deki MÜSİAD üyeleri tarafından kurulduğunu söyledi. Özel, "Bu şirket 19,5 milyar lira zarar etti. Artık nereye gittilerse, kimi ikna ettilerse, 20 milyon borca batmış şirkete Ziraat Bankası ortak olmuş. Böyle bir haksızlık olmaz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı dediğimiz şey budur. Çiftçi bin lira borcunu ödeyemediği zaman evine haciz geliyor. Bunun kabul edilir bir tarafı yok." dedi.

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyelerine verilen kredi kartlarından harcanan 3 milyon liranın da takipçisi olmaya devam ettiğini dile getiren Özel, "11 kişiye kredi kartı veriliyor, 3'ü kullanmadığını beyan etti. Bu arkadaşların 8'i birden ya da içlerinden bazıları 3 milyon liralık kart çektirmiş. 3 milyon lirayı kim harcadı? Bilgileri, belgeleri bekliyoruz." diye konuştu. Özel, "Ben harcamadım" diyenleri duyurmanın boynunun borcu olduğunu ifade etti.

Özel, "Tarikat evine giden Tuğamiral Mehmet Sarı" hakkındaki soruşturmanın da "savsaklandığını, zamana yayıldığını" savundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Türkiye, Saray, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu, en az 300 can kaybı var 18:04 Son Dakika: Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu, en az 300 can kaybı var Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar 17:33 Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti 17:26 Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti
Aşının ardından görülen kalp kası iltihabına ilişkin ABD İlaç Dairesi'nden rahatlatan açıklama 17:14 Aşının ardından görülen kalp kası iltihabına ilişkin ABD İlaç Dairesi'nden rahatlatan açıklama UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem 17:09 UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem Gamze Pala davasında, katil zanlısı Savaş Dalançıkar'ın akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi 17:04 Gamze Pala davasında, katil zanlısı Savaş Dalançıkar'ın akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi
AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var 15:57 AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı 15:29 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı

Son Dakika Haberleri
17:52 İngiltere cephesinden Rusya'ya donanma cevabı: Değerlerimizi savundu
17:38 AB, Belarus ekonomisine ilişkin yeni yaptırım kararı aldı
17:27 Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok
17:26 Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti
17:11 Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı
17:09 Rekor başvuru! YKS'ye 2.6 milyon kişi girecek
17:09 UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem
17:05 Dünyaca ünlü banka yıl sonu dolar/TL beklentisini 9 TL'den 9,30 TL'ye çıkarttı
17:05 Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı
17:04 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de
Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin "Yüzde 45 oyumuz var" çıkışına yanıt: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim         
18:43
Gözü dönmüş sapık, evine girdiği 78 yaşındaki kadına tecavüz etti Gözü dönmüş sapık, evine girdiği 78 yaşındaki kadına tecavüz etti         
17:45
Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok         
17:27
Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu         
17:16
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı         
17:12
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de         
17:05
Başkan adayının, Başkan adayının, "Caner'i tesisin tuvaletine bile sokma" ifadelerinin ardından Ali Koç dondu kaldı         
16:19
Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü         
15:35
Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı         
15:27
Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi         
14:46
Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor         
14:35
Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız         
14:34
Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti         
14:30
Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü         
12:29
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 18:57:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement