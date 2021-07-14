Üye Girişi
CHP Grup Başkanvekili Özel gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özel gündemi değerlendirdi Açıklaması

14 Temmuz 2021 Çarşamba 19:23
CHP Grup Başkanvekili Özel gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, erken seçim talebinin, milletin talebi ve siyasetin gündemi olduğunu söyleyerek, "Biz yapılacak erken seçime dünden razıyız, bugünden hazırız." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, erken seçim talebinin, milletin talebi ve siyasetin gündemi olduğunu söyleyerek, "Biz yapılacak erken seçime dünden razıyız, bugünden hazırız." dedi.

Özel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Muğla'nın Marmaris ilçesinde HDP İlçe Başkanlığı binasına bir kişinin silahlı saldırı düzenlediğini hatırlatarak, "Son derece üzücü bir olaydır. İzmir'de HDP il binasında Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiği saldırıdan sonra onun bir tekrarı olarak düşünüldüğünde de son derece kaygı vericidir. HDP'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

Siyasetteki kutuplaştırıcı, ötekileştirici ve hedef gösterici dilin bir sonucu olarak bu olayın yaşandığını söyleyen Özel, "Seçime girerken başvuruda bulunup kanunlara uygun olduğu, adaylıkların temiz kağıdıyla devlet tarafından tescillendiği bir partinin, bir terör örgütünün şubesi olarak hedef gösterilmesi böyle sonuçlar doğuruyor. Bunun yerine demokratik siyaset alanını meşru kılmak ve her şeyin sözle ve parlamentoda siyaset zemininde halledileceğini kabul etmek gerekir." şeklinde konuştu.

Kamuya ait 18 sosyal tesisin satılacağını dile getiren Özel, satılacakların listesine dikkati çekerek, "Bu sosyal tesisler, devletin parasıyla ya da bu kurumların kendi bütçelerinden; çalışanları oralarda tatil yapabilsin diye yapıldılar. Zaten çok düşük ücret alanların ekonomik olarak aileleriyle birkaç huzurlu gün geçirmesi için sosyal devletin gereği olarak yapılmış bu tesisler para uğruna satılıyor. Buralar kimlere satılacak, kaça satılacak, ne şekilde satılacak takipçisi olacağız." diye konuştu.

Mecliste "15 Temmuz özel oturumu" yapılmamasına tepki

15 Temmuz kanlı, hain darbe girişiminin ilk yıllarında Mecliste buna ilişkin özel oturumun yapıldığını anımsatan Özel, bu oturumlarda, darbeye karşı açık pozisyon alan bütün siyasi partiler ve liderlerinin söz hakkı bulduğunu dile getirdi.

Özel, "Genel Başkanımızın, o toplantılarda yaptığı konuşmalar nasıl bir rahatsızlık, nasıl bir endişe yaratmış ki artık Meclis Başkanlığı özel oturum yapmıyor. Yarın Meclis kapalı ama daha önceki yıllarda yapılan, geçen yıl da yapılmayan oturum yine yapılmayacak. Şentop'a soruyoruz: Niye yapmıyorsunuz?" şeklinde konuştu.

Özel şöyle devam etti:

"Ne zamanki Kemal Kılıçdaroğu çıktı ve '15 Temmuz bir darbe girişimidir ancak herkes 15 Temmuz'da birlikte durmuşken siz 15 Temmuz'u araçsallaştırıp 20 Temmuz'da kendi sivil darbenizi yaptınız, FETÖ'nün değil, muhalefetin üstüne gittiniz. Üniversitelere kayyum atamak için, gazetecileri susturmak için, köşe yazarlarını sindirmek için, hak arama mücadelesinin önüne geçmek için bunu kullandınız. OHAL ile Soma'daki işçinin, Karadeniz'deki köylü teyzenin, grevdeki işçilerin karşısına dikildiniz; grevleri, OHAL'i bahane edip yasakladınız, kendi sözde iktidarınızı sağlamlaştırdınız.' dedi diye, yarın yapılacak konuşmalarda birisi gözünüzün içine bakar da 15 Temmuz'dan sonra darbeyi araştırma komisyonu kuruldu, üç ay bu komisyona nasıl yetti diye sorulacak diye mi bu oturumu yapmıyorsunuz?"

Özel oturumun neden yapılmadığıyla ilgili çeşitli sorular yönelten Özel, "Yazıklar olsun, o gece alnımızdan öptüklerini söyleyenlere. Gördüklerinde önümüzde metrelerce tebrik kuyruğu oluşturup da daha sonra CHP'yi darbeye karşı çıkmamakla suçlayanlara yazıklar olsun." dedi.

"Darbe araştırma komisyonu raporunun bütün eklerini istiyoruz"

Darbeleri araştırma komisyonunun raporunun durumunu da soran Özel, "Meclis Başkanı'na resmi olarak başvurduğumuz, darbe araştırma komisyonu raporunun muhalefet şerhlerini ve bütün eklerini istiyoruz. Tarih önünde, o komisyondan kaçanların gelecek seçimlerden sonra yapılacak, bütün kamuoyunun önünde kurulacak komisyonda da ifade vermekten kaçamayacaklarını bir kez daha ifade ediyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bunlara iktidarı teslim edemeyiz." şeklinde bir cümlesinin olduğunu söyleyen Özel şöyle devam etti:

"Sakın ha sakın, Türkiye'deki kimsenin kafasını karıştırmaya, Türkiye'yi dünyaya rezil edecek bu antidemokratik, beyin kıvrımları arasında kalmış bu geri kafalı, demokrasiye çelişen ifadeleri bir daha kullanmaya kalkma. İktidarı senden isteyen kim? İktidarı milletten talep ediyoruz. Bir pazar günü sandığa gider, görevi kime verirse o gelir. Haydi versin de gitme bakalım. O zaman o yiyeceğin tokat 24 Haziran'da yediğin demokrasi tokadına da benzemez."

15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası kaybolduğu iddia edilen silahlarla ilgili konuşmaya devam edeceklerini söyleyen Özel, "FETÖ'nün 15 Temmuz'da kışlalardan çıkardıklarının kullandığı silahlarda ciddi miktarda kayıp var. Envantere kayıtlı silahlardan geri dönmemiş olanlar var. Envanter dışı silahların dağıtıldığına ilişkin iddialar var. Bu iddiaları duyup da harekete geçmeyen cumhuriyet savcıları, o diplomalarından, yemin törenlerine gelmiş olan ana babalarından utanmıyorlarsa neden utanacaklar? Bu iddialar araştırılmayacak da hangi iddialar araştırılacak?" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Nasıl kıyılarımızı işgal eden müsilajın üstesinden geliyorsak siyasi müsilajı da aynı şekilde etkisiz hale getireceğiz." sözüne tepki gösteren Özel, "İstanbul'un müsilajının temizlendiği falan yok, sadece üstündeki kefi, köpüğü alıyorsunuz, milleti kandırmayın. Siyasi müsilaj da pislikle olur, siyasetteki oksijeni bitiren bizatihi sizsiniz." dedi.

Erken seçim tartışmaları

Erken seçim tartışmalarıyla ilgili bir soruya yanıt veren Özel şunları kaydetti:

"23 ay daha kaçabilir seçimden. 23 ay sonra seçim var. Seçim talebi; siyasi partilerin, siyasetçilerin ağzına, milletin ağzında, aklında olmadan yerleşmez. Gittiğimiz her esnaf dükkanından çıkarken 'Başkan seçim var mı?' diye soruluyorsa, her köy kahvesinin ana gündemi erken seçimse, işsizlerin tek umudu erken seçim olmuşsa, gençler 'Seçim erken olmazsa ben ülkeyi erken terk edeceğim.' diyorsa, emeklinin talebi erken seçimse siyasetin gündemi erken seçimdir. Kimse bu erken seçim nerden çıktı demesin? Erken seçim; bu kadar haksızlıktan, bu kadar hukuksuzluktan, bu kadar eşitsizlikten ve bu kadar vatandaşını düşünmeyen bir yönetim anlayışının bıçağı kemiğe dayamasından çıkmıştır. Erken seçim kaçınılamaz. Erken seçim talebi, milletin talebi ve siyasetin gündemidir. Biz yapılacak erken seçime dünden razıyız, bugünden hazırız."

Çözüm Süreci ile ilgili yürütülen tartışmalara da değinen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti ve Çözüm Süreci'ne ilişkin söylediklerinin kendi siyasi açmazı içinde söylendiğini savundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Darbe, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özel gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım 19:25 Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok 19:03 Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil 18:48 Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil
Maskelerden ne zaman kurtulacağız? sorusunu İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu yanıtladı 18:39 Maskelerden ne zaman kurtulacağız? sorusunu İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu yanıtladı Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal'den üzücü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı 18:07 Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal'den üzücü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! 24 şüphelinin HTS ve WhatsApp yazışmaları incelemeye alındı 16:38 Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! 24 şüphelinin HTS ve WhatsApp yazışmaları incelemeye alındı
Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı 16:04 Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi 15:31 Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi

Son Dakika Haberleri
18:48 Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil
18:43 Yollar kapandı, dereler taştı! Sağanak yağış Rizelilere kabus yaşattı
18:39 Maskelerden ne zaman kurtulacağız? sorusunu İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu yanıtladı
18:27 Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Taraftarın desteğiyle şampiyonluğa ulaşacak bir takım oluşturacağız
18:19 Anayasa Mahkemesi'nden İnfaz Yasası'nın iptali istemine ret!
17:56 Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
17:46 Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı
17:41 Ahmet Kural cephesinden hapis cezasına ilişkin ilk açıklama: İstinafa gideceğiz
17:38 PSV Eindhoven maçının biletleri satışa çıkıyor! En ucuz bilet 175 TL'den satışa sunulurken en pahalı bilet 750 TL oldu
17:17 Altın bir önceki güne oranla değer kazandı, Standart altının kilogram fiyatı 503 bin 700 liraya ulaştı
Galatasaray'dan Slavia Prag'a bir teklif daha! Nicolae Stanciu, sarı-kırmızılı formayı giymek için can atıyor Galatasaray'dan Slavia Prag'a bir teklif daha! Nicolae Stanciu, sarı-kırmızılı formayı giymek için can atıyor         
19:35
Kimse ne dediğini anlamadı! İnce'den kafaları karıştıran sağcılık çıkışı Kimse ne dediğini anlamadı! İnce'den kafaları karıştıran sağcılık çıkışı         
19:23
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim         
18:49
Yollar kapandı, dereler taştı! Sağanak yağış Rizelilere kabus yaşattı Yollar kapandı, dereler taştı! Sağanak yağış Rizelilere kabus yaşattı         
18:43
Egzoz sesi tartışması ölümle bitti! Kavgada vurulan genç hayatını kaybetti Egzoz sesi tartışması ölümle bitti! Kavgada vurulan genç hayatını kaybetti         
18:11
Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı         
17:47
Kamera açısı bozulunca her şey aydınlandı! Eşini öldüren cani, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı Kamera açısı bozulunca her şey aydınlandı! Eşini öldüren cani, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı         
16:19
Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü         
15:55
Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi         
15:16
Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor         
14:55
Araştırmadan çıkan sonuç şaşırttı! Araba sürüş tarzına bakarak Alzheimer hastalığına yatkınlığınız tespit edilebiliyor Araştırmadan çıkan sonuç şaşırttı! Araba sürüş tarzına bakarak Alzheimer hastalığına yatkınlığınız tespit edilebiliyor         
14:54
Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum         
14:45
Sevgilisini vahşice öldüren cani, çocuğunu bahane ederek hakimden haberlerinin yapılmamasını istedi Sevgilisini vahşice öldüren cani, çocuğunu bahane ederek hakimden haberlerinin yapılmamasını istedi         
14:44
Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis         
14:22
Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, paylaşım başına adeta servet kazanıyor Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, paylaşım başına adeta servet kazanıyor         
11:46
Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı         
00:07
Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı         
23:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 20:10:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Grup Başkanvekili Özel gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement