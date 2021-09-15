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CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

15.09.2021 16:46
CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın muhalefetin erken seçim talebine ilişkin, "Biz bugün 'evet' desek kendileri dağılacaklar.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın muhalefetin erken seçim talebine ilişkin, "Biz bugün 'evet' desek kendileri dağılacaklar. Ne adayları belli ne ilişkilerinin kıymeti belli." sözlerine, "Hodri meydan, hadi o zaman dağıtın bizi. Yarın milletin talebi olan seçim kararını alın, biz de dağılalım. Daha çok milletvekili çıkarmaktan mı daha güçlü gelmekten mi korkuyorsun da seçim yapmıyorsun?" karşılığını verdi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşlarına dair ifadelerinin gerçekliğinin, emeklilere sorularak ortaya konulması gerektiğini söyledi.

İktidara, emeklilere yönelik "intibak yasası" çıkarılması çağrısında bulunan Özel, partisinin, iktidara gelmesi halinde emeklilerin sorunlarını çözecek yasal düzenlemelere gideceğini dile getirdi.

Birleşik Metal İş Sendikasının bir asgari ücretle 2020-2021 döneminde alınabilen ürün miktarlarına ilişkin araştırmasının sonuçlarını gösteren Özel, geçen yılla aynı miktarda alım yapılabilmesi için bu yıl ihtiyaç duyulan asgari ücret tutarlarını sıraladı. Emekli aylıklarının, bu veriler ışığında artırılması halinde enflasyon karşısında erimesinin önüne geçilebileceğini savunan Özel, emekçi ve emeklinin her geçen gün yoksullaştığını iddia etti.

-"Alırsınız kararı, görürsünüz Millet İttifakı'nın adayı kim olacak"

Özel, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın erken seçim konusundaki sözlerine karşılık, "Sayın Bülent Turan, hodri meydan, hadi o zaman dağıtın bizi. Yarın milletin talebi olan seçim kararını alın, biz de dağılalım. Daha çok milletvekili çıkarmaktan mı daha güçlü gelmekten mi korkuyorsun da seçim yapmıyorsun? Madem biz dağılacağız, dağıtsana bizi. Biz yapılacak seçime dünden razı, bugünden hazırız. Alırsınız kararı, görürsünüz Millet İttifakı'nın adayı kim olacak, bu seçim nasıl kazanılacak. Vatandaş size haddinizi bildirmek için bekliyor." ifadelerini kullandı.

Turan'ın, "6 ayda bir dönüşümlü cumhurbaşkanı yardımcılığı" konusundaki açıklamalarına da değinen Özel, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bu imkanın bulunduğunu söyledi. Özel, "Bir de diyorsun ki 'Kanun teklifi getirsinler.' Bu kadar cehalet ancak tahsille mümkündür, demişler. Bülent Turan'ın tarih önündeki bu muhteşem teklifini de bir kenara not ediyoruz. Kendisi dönüşümlü cumhurbaşkanlığından ne murat ediyor onu biz de anlayamadık." diye konuştu.

İktidarlarında güçlendirilmiş parlamenter sistemi kuracaklarını ifade eden Özel, "Bülent Turan, o anayasa değişikliğinde vereceği oyu şimdiden düşünsün." dedi.

"Devlet Denetleme Kurulunun THK raporu kamuoyuna açıklansın"

Özel, Murat Atik'in TCDD Genel Müdürlüğünden istifa ettiğini anımsatarak, AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'ın sosyal medya hesabından bu konuda, "Dilerim, referansı da hakkındaki istihbarat raporunu sümen altı edenler de hesap verir, kimsenin yanına kar kalmaz." şeklinde paylaşımda bulunduğunu aktardı.

Tayyar'a, "sümen altı eden kişinin" sorulmasını isteyen Özel, "Murat Atik atanabiliyorsa, Adnan Oktar niye içerde? Hiç mi vicdan yok? Nerede güvenlik soruşturması?" sorusunu yöneltti.

CHP'li Özel, Devlet Denetleme Kurulunun Türk Hava Kurumuna (THK) ilişkin raporunda, yangın söndürme uçaklarının tamiri için gereken tutarın 2 milyon dolar olduğunun belirtildiğini, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ise "Bir uçak için 27 ila 34 milyon dolar harcanması gerektiği" şeklinde açıklama yaptığını söyledi. Özel, rapordaki tutarın, partisinin açıklamalarını doğruladığını savunarak, raporun kamuoyuna açıklanmasını istedi.

İktidarın, Merkez Bankası rezervinin 118 milyar dolar olduğu yönündeki söyleminin doğruyu yansıtmadığını iddia eden Özel, bu tutarın, brüt rezerv olduğunu söyledi. Özel, mevcut rezervin "eksi 51 milyar dolar" olduğunu öne sürerek, Merkez Bankasının yabancı para cinsinden mevduatlardaki zorunlu karşılık oranlarında artışa giderek rezervleri yükseltmeye çalıştığını savundu. Özel böylece "rezervlerin arttığı" yönünde algı yaratılmaya çalışıldığını ileri sürdü.

"Kimler kimlerle beraber Devlet Bey?"

CHP Grup Başkanvekili Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü açıklamasında, laiklik konusundaki sözlerinin doğru olduğunu ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, yazar Kadir Mısıroğlu'nu ziyaretinde çekilen fotoğrafı gazetecilere gösteren Özel, "Fesli Kadir 'Laiklik, devleti idare ederken dinin emrini kale almamaktır. Laiklik dinen küfürdür.' diyor. Diyen bu, ona koşan Ali Erbaş. Aynı açıklamada Ali Erbaş'a da sahip çıkıyorsun? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Kimler kimlerle beraber Devlet Bey?" sözlerini sarf etti.

Özel, Bahçeli'nin, "Atatürk'e küfredenlere koşanlara" arka çıktığını iddia ederek, "Seçmeninizin yüzüne bakacaksınız? Seçildiğiniz seçimde böyle mi söylüyordunuz? Dünya lafın üstüne bunu yapmışken, bunun üstüne halen daha Devlet Bey'in bu açıklamalarının bir samimiyet sorunu yoksa, çok derin bir mantık sorunu var. Bizi kandırmıyorsa kendisi büyük bir mantık hatasında. Bu kadar derin mantık hatası siyaseten yapılmayacağına göre vatandaşı da kimse kandırmasın." diye konuştu.

-"Ağzı bal yesin"

CHP'li Özel, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. "Sosyal Güvenlik Kurumunun dolandırıldığı" iddialarına ilişkin bir soruya Özel, "Yolsuzluğun parçası, suç işlendiği tarihte o şirketin ortağı Süleyman Soylu'nun kuzeni, suç işleri bakanımızın kuzeni." karşılığını verdi.

"Soylu'nun ülkedeki bütün suçlularla irtibatı bulunduğunu" iddia eden Özel, "Hiç beceremese fotoğraf çektiriyor. Önleyici gözaltı bizde olsa, Süleyman Soylu'nun fotoğraf çektirdiklerini toplasan Türkiye'deki suç oranı yüzde 50 düşecek." ifadelerini kullandı.

SGK'deki bu konuyu takip ettiklerini dile getiren Özel, "Soylu'nun etrafındakilerle ilgili bir konu hakkında da bilgi ve belgeleri incelediklerini, sonuçlandığında kamuoyuyla paylaşacaklarını" bildirdi.

Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Millet İttifakı olarak yerel seçimlerde İstanbul'u, Ankara'yı nasıl kazandıysak, aynı modelle cumhurbaşkanlığı seçimini de kazanacağız." cümlesine ilişkin değerlendirmesinin istenmesi üzerine de, "Doğru söylemiş. Anadolu deyimiyle, Sayın Genel Başkan'ın, Meral Akşener'in ağzı bal yesin." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Bülent Turan, Özgür Özel, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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