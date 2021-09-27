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CHP Grup Başkanvekili Özel, İzmit'te Çınar Halk Market'in açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özel, İzmit'te Çınar Halk Market'in açılışına katıldı Açıklaması

27.09.2021 21:12
CHP Grup Başkanvekili Özel, İzmit'te Çınar Halk Market'in açılışına katıldı Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İzmit'te belediye tarafından hayata geçirilen ve üreticilerin ürünlerini doğrudan satma imkanı bulduğu Çınar Halk Market'in açılışına katıldı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İzmit'te belediye tarafından hayata geçirilen ve üreticilerin ürünlerini doğrudan satma imkanı bulduğu Çınar Halk Market'in açılışına katıldı.

Özel, açılışta yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını getirdiğini söyledi.

Seçimden önce ne söz verdilerse onları yerine getiren belediye başkanlarının önemli eserlerinden birine tanıklık etmeye geldiklerini belirten Özel, "Bugün bir yanda kooperatiflere destek veren, bir yanda fiyat denetimine referans olan, bir yanda temiz, güvenli tarım ürünlerine, ete, yumurtaya uygun fiyata vatandaşın ulaşabilmesini sağlayan örnek bir projenin açılışını yapmaya geldik. Gerçekten gurur duyuyoruz, takdir ediyoruz, tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Hükümetin ekonomik politikalarını eleştiren Özel, "Bütün İzmitlilere sesleniyoruz; lütfen küçük esnafınıza sahip çıkın. Alışverişi İzmit'in evlatlarından yapın. Çınar Halk Market, sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerinden biridir. Buradan alacağınız her ürünün kadın emeğine destek verdiğini, kadın kooperatiflerini desteklediğini, küçük gelir seviyesindeki bir vatandaşımıza katkı sağladığını da bilmenizi isteriz." ifadelerini kullandı.

Özel, Çınar Halk Market çalışmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

"Kooperatifçiliği teşvik ediyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da marketin açılmasının değerli olduğunu söyledi.

Kooperatifçiliği teşvik ettiklerini, kooperatiflerde üretilenlerin satışına belediyelerin destek olduğunu kaydeden Ağbaba, "Artık sosyal belediyecilik denen dünyada kabul görmüş bir belediyecilik anlayışı var. Bunun da Türkiye'de uygulayıcısı Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. Kocaeli'de de uygulayıcısı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet." dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise Çınar Halk Market'in yerel üretici ve kooperatifleri teşvik ettiğini, vatandaşı ekonomik ve doğal ürünle aracısız buluşturacağını, markette 200'den fazla ürünün bulunduğunu dile getirerek, "Sosyal belediyecilik anlayışımızla İzmit'te birilerinin çıkarı için değil, 365 bin kişi için çalışmaya tüm gücümüzle devam ediyoruz." diye konuştu.

Özel ve beraberindekiler, Kocaeli'deki temasları kapsamında partilerinin İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirdi, esnafla sohbet etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kocaeli, Market, Çınar, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özel, İzmit'te Çınar Halk Market'in açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Grup Başkanvekili Özel, İzmit'te Çınar Halk Market'in açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika
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