CHP Grup Başkanvekili Özel, Mersin'de temaslarda bulundu - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mersin'de çeşitli ziyaretlerde bulunup açılışlara katıldı.

Özel, kentteki programları kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i makamında ziyaret etti. Seçer ile bir süre görüşen Özel, kentteki çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Ardından partisinin Mezitli İlçe Başkanlığını ziyaret eden Özel, partililerle sohbet etti.

Özel, Mezitli ilçesinde 19 Eylül 2017'de evinde silahla vurularak hayatını kaybeden üniversite son sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Feray Şahin için Yeni mahallesinde adının verildiği parkta düzenlenen anma programına katıldı. Şahin'in ailesiyle bir süre sohbet eden Özel, taziye dileklerini iletti.

Özel, sonrasında partisinin Yenişehir İlçe Başkanlığı ziyaret etti. Burada partililere hitap eden Özel, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yürütülen çalışmaları anlattı.

Yenişehir Belediyesini de ziyaret eden Özel, sonrasında belediye tarafından yapımı tamamlanan Ömer Faruk İlbilgen Beceri Temelli Merkezi'nin açılışına katıldı.

CHP'li Özel, programları kapsamında Tarsus İlçe Başkanlığı ve Tarsus Belediyesini de ziyaret etti.

Özel'e programlarında bazı milletvekilleri de eşlik etti.