Üye Girişi
CHP Grup Başkanvekili Özel, MKE ile ilgili kanun teklifinin geri çekilmesini istedi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özel, MKE ile ilgili kanun teklifinin geri çekilmesini istedi Açıklaması

20.06.2021 12:50
CHP Grup Başkanvekili Özel, MKE ile ilgili kanun teklifinin geri çekilmesini istedi Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun anonim şirket olmasını öngören kanun teklifinin, MKE'ye ihanet olduğunu iddia ederek, geri çekilmesini istedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun anonim şirket olmasını öngören kanun teklifinin, MKE'ye ihanet olduğunu iddia ederek, geri çekilmesini istedi.

Özel, AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Teklifin ciddi sakıncalar barındırdığını savunan Özel, İktisadi Devlet Teşekkülü statüsünde bulunan, KİT Komisyonu aracılığıyla TBMM'nin denetimine tabi olan MKE'nin, lağvedilerek anonim şirkete dönüştürülmesini ve denetimden kaçırılmasını içeren bir teklifle karşı karşıya olunduğunu öne sürdü.

En büyük müşterisi kamu olan ve kar eden bir kurumun, KİT statüsünden çıkarılarak denetimden kaçırılmasını izah etmekte zorlandıklarını belirten Özel, teklifin, kurum çalışanlarının özlük haklarına yönelik geriye giden hükümler içerdiğini dile getirdi.

Kurumun, birçok kanun ve kanun hükmünde kararname hükümlerinden muaf tutularak ayrıcalıklı statüye kavuşturulmasını sakıncalı bulduklarını vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"MKE'ye bağlı fabrikaların ikinci bir Tank Palet Fabrikası'na dönüştürülme çabasına karşıyız. Fırtına, Panter, Yavuz, Boran obüsleri ile yapılışı yılan hikayesine dönen Altay Tankı'nın silah sistemleri gibi ağır silahların, 25 milimetrelik kara toplarının, 35 milimetrelik Korkut hava savunma sistemi toplarının üretildiği tesislerin akıbeti konusunda endişe duyduğumuz bu teklifin geri çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu teklif, alelacele yasama döneminin bitimine günler kala TBMM'ye getirilerek bir oldubittiyle yasalaştırılmak istenmektedir. Paydaşların, personelin görüşleri alınmadan hazırlanmış sakıncalı bir teklifle karşı karşıyayız. Bu teklif, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve savunma sanayimizin temelini oluşturan MKE'ye ihanettir."

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, AK Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özel, MKE ile ilgili kanun teklifinin geri çekilmesini istedi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız 14:25 Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız Bakan Varank paçalarını sıyırıp dereye girdi! Paylaştığı fotoğrafa sosyal medyada gündem oldu 13:54 Bakan Varank paçalarını sıyırıp dereye girdi! Paylaştığı fotoğrafa sosyal medyada gündem oldu Genç kızın hayatını, özel görüntüleriyle tehdit ederek kabusa çevirdi! 50'ye yakın ankesörlü telefon kullanmış 13:34 Genç kızın hayatını, özel görüntüleriyle tehdit ederek kabusa çevirdi! 50'ye yakın ankesörlü telefon kullanmış
Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali adeta mucizelere kaldı 13:33 Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali adeta mucizelere kaldı Hollanda Ligi'nden 3 önemli takım Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu 13:31 Hollanda Ligi'nden 3 önemli takım Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti 11:52 Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sıfır makyaj fotoğrafıyla mest etti 11:19 Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sıfır makyaj fotoğrafıyla mest etti 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu 09:59 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu

Son Dakika Haberleri
14:34 Beşiktaş, Cyle Larin için kararını verdi: 135 milyon TL getiren onu alır
14:24 Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız
13:54 Burak Elmas başkan olur olmaz 350 milyon euroluk enkazla karşılaştı
13:53 Bakan Varank paçalarını sıyırıp dereye girdi! Paylaştığı fotoğrafa sosyal medyada gündem oldu
13:41 Fenerbahçeli Salih Dursun, İbrahimovic'e özendiği için Şanlıurfaspor'dan kovulmuş
13:33 Polis katillerinin sevkinde dikkatlerden kaçmayan ayrıntı! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı
13:32 Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali adeta mucizelere kaldı
13:31 ABD'nin Arizona eyaletinde bir kişi kamyonuyla bisiklet yarışına daldı: 6 kişi yaralandı
13:30 Hollanda Ligi'nden 3 önemli takım Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu
11:51 Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti
Beşiktaş, Cyle Larin için kararını verdi: 135 milyon TL getiren onu alır Beşiktaş, Cyle Larin için kararını verdi: 135 milyon TL getiren onu alır         
14:34
Burak Elmas başkan olur olmaz 350 milyon euroluk enkazla karşılaştı Burak Elmas başkan olur olmaz 350 milyon euroluk enkazla karşılaştı         
13:54
Fenerbahçeli Salih Dursun, İbrahimovic'e özendiği için Şanlıurfaspor'dan kovulmuş Fenerbahçeli Salih Dursun, İbrahimovic'e özendiği için Şanlıurfaspor'dan kovulmuş         
13:41
Polis katillerinin sevkinde dikkatlerden kaçmayan ayrıntı! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı Polis katillerinin sevkinde dikkatlerden kaçmayan ayrıntı! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı         
13:33
ABD'nin Arizona eyaletinde bir kişi kamyonuyla bisiklet yarışına daldı: 6 kişi yaralandı ABD'nin Arizona eyaletinde bir kişi kamyonuyla bisiklet yarışına daldı: 6 kişi yaralandı         
13:32
Ölen oğlu için Ölen oğlu için "Yanına geleceğim" diyerek ağıt yakan adam, Babalar Günü'nde yaşamını yitirdi         
13:30
Veyis Ateş Veyis Ateş "Yok" demişti! Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı         
11:49
İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün "Susturamazsınız" manşetiyle çıktı         
10:30
Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi         
09:54
Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını "şimdi tam zamanı" diyerek verdi         
09:53
Komşusunun evini pompalıyla bastı: 1 ölü, 1 yaralı Komşusunun evini pompalıyla bastı: 1 ölü, 1 yaralı         
09:36
Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı         
09:29
HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim         
09:16
Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı         
17:38
18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı 18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı         
14:02
Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti         
12:31
Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2021 14:40:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Grup Başkanvekili Özel, MKE ile ilgili kanun teklifinin geri çekilmesini istedi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement