CHP Grup Başkanvekili Özel: "Nitelik, nicelik olarak yoğun bir komisyon süreci bizi bekliyor" - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özel: "Nitelik, nicelik olarak yoğun bir komisyon süreci bizi bekliyor"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "48 saat meselesiyle ilgili usul tartışmasıyla başlayacağız, Anayasaya aykırılık iddialar gündeme getirilecek.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "48 saat meselesiyle ilgili usul tartışmasıyla başlayacağız, Anayasaya aykırılık iddialar gündeme getirilecek. Nitelik, nicelik olarak yoğun bir komisyon süreci bizi bekliyor" dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM'de basın açıklaması yaptı. Özel, RTÜK eliyle iki televizyon kanalına 5 gün ekran karartma cezasına ilişkin olarak, "Bir gazetecinin Abdülhamit iddialarıyla ilgili, nasıl bir sultan olduğu konusundaki iki farklı tez var. İkisi tez kendi taraftarlarınca savunulan tezler, bunu konuşmayı kapatma cezasına dönüştürebilen RTÜK aklıyla karşı karşıyayız. İnsanların elinde kumandası var, beğeniliyorsa başka kanal izler. Halk TV ekranının karartılması vatandaşın parmağının ucundaki iradeye ipotek koymak demekten başka bir şey değildir" diye konuştu.


Sosyal medya düzenlemesine ilişkin olarak düzenlemede bir eksiklik olmadığını belirten Özel, "Asıl sorun bu yasanın uygulanmasında biz mağduruz. Bir kişi aynı hakareti AK Parti'ye yaparsa, o kişinin üzerine 15-20 dakika içinde polis gidiyor, gözaltı, tutuklama yapılıyor. Kanun aynı kanun. Aynı hakaret CHP yapılırsa, 15 gün sonra Süleyman Soylu telefon açıp amcacım seni yormayalım iki polis evinde ifade eliyor" şeklinde konuştu.


Özel, Barolar Birliği ile ilgili kanun teklifinin görüşülmeye başlanacağını kaydederek, "48 saat meselesiyle ilgili usul tartışmasıyla başlayacağız, Anayasaya aykırılık iddialar gündeme getirilecek. Nitelik, nicelik olarak yoğun bir komisyon süreci bizi bekliyor. Biz CHP olarak bu konuda iç tüzükte, Anayasa halktan aldığımız tüm yetkileri kullanacağız. Meclise yakışmayacak görüntülerin çıkmayacağını umut ediyoruz" dedi.


Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un 'İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamak yanlıştı' sözlerini değerlendirerek, "18 yılda AK Parti Türkiye'nin göğsünü kabartacak bir adım attı mı derseniz, İstanbul'da uluslararası hukukta ilk olarak kadın erkek eşitsizliğinin sonucu olduğuna vurgu yapan bir metin kaleme alındı. Bu metin aile içi şiddetle çok yönlü mücadeleyi öneren bir sözleşmeye dönüştü, adı İstanbul Sözleşmesi. Türkiye ilk imzayı atan ülke oldu. Kurtulmuş, 'imzayı çekeceğiz' diyor. Bu AK Parti'nin Türkiye'ye oluşturduğu gerilemede çok önemli bir geri adamdır. AK Parti'deki kadın milletvekillerinin, kadronun siyasetçilerini İstanbul sözleşmesi konusunda böyle düşünmediklerini biliyoruz. Kurtulmuş'un kurumsal bağlayıcılığı olan bu açıklamanın AK Parti tarafından hızla geriye alınması, bu ifadelerin mutlaka kayıtlardan çıkarılması gerekir" ifadelerini kullandı.


Özel, Meclis Başkan adaylık dilekçesini yarın vereceklerini sözlerine ekledi. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, İstanbul, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 23:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özel: 'Nitelik, nicelik olarak yoğun bir komisyon süreci bizi bekliyor' - Son Dakika

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