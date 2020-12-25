CHP Grup Başkanvekili Özel, OHAL Komisyonunun görev süresinin uzatılmasını eleştirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme (OHAL) Komisyonunun görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin "4 yıla varan bir mağduriyet olduğu dikkate alındığında, komisyonun görev süresinin uzatılması değil bir an önce mevcut dosyalar hakkında karar verilmesi gerektiği açıktır." eleştirisinde bulundu.

Özel, yazılı açıklamasında, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan OHAL Komisyonunun görev süresinin bir yıl süreyle uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'nı değerlendirdi.

20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL'in, yaklaşık iki yıl önce kaldırılmasına rağmen halen fiilen yürürlükte olduğunu savunan Özel, OHAL döneminde bulunması gereken pek çok düzenlemenin hala yürürlükte olduğunu, bu duruma en vahim örneğin ise OHAL Komisyonu olduğunu öne sürdü.

Bir OHAL KHK'siyle kurulan komisyonun, iki yıl süreyle görev yapmak üzere tasarlanmış olmasına karşın, hala başvuruların 16 bin 50'si hakkında karar vermediğini belirten Özel, 126 bin 300 başvuru olduğu dikkate alındığında, dosyaların yüzde 13'ünün karara bağlanmadığını ifade etti. Özel, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu dosyaların önemli bir bölümünün barış bildirisine imza atan akademisyenler ya da Eğitim-Sen üyesi öğretmenler gibi haklarında soruşturma dahi açılmamış ya da açılmış olsa bile yargı önünde aklanmış kişiler olduğu bilinmektedir. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun son 3 ayda yalnızca 2 bin dosyayı karara bağladığı hesaplandığında, mevcut iş yüküyle komisyonun tüm dosyaları görüşmesi iki yıl daha sürecektir. 4 yıla varan bir mağduriyet olduğu dikkate alındığında, komisyonun görev süresinin uzatılması değil bir an önce mevcut dosyalar hakkında karar verilmesi gerektiği açıktır."

Özel, OHAL KHK'leriyle yaşanan hak ihlallerini çözüme kavuşturmak amacıyla kurulduğu belirtilen Komisyonun süreç içinde "hak ihlali yaratan bir kuruma dönüştüğünü" ileri sürerek şunları kaydetti:

"Komisyonun başvuruları sonuçlandırma noktasındaki düşen temposu ve yarattığı mağduriyetler dikkate alınarak komisyonun iş ve işlemlerinin parlamento tarafından denetlenmeye açılması ve parlamentonun bu sürece müdahil olması gerekmektedir."