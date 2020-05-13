CHP Grup Başkanvekili Özel: "Soma'yı unutturmamak boynumuzun borcudur" - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özel: 'Soma'yı unutturmamak boynumuzun borcudur' - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özel: "Soma'yı unutturmamak boynumuzun borcudur"

6 saat önce

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Soma faciasını hiçbir zaman unutturmayacaklarını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özel:

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Soma faciasını hiçbir zaman unutturmayacaklarını söyledi.

Özgür Özel, Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında şehit olan 301 işçinin mezarının yer aldığı şehitliği ziyaret etti.

Mezarlara karanfil bırakan Özel, ailelerle sohbet ederek taziyelerini bildirdi.

Özel, burada yaptığı konuşmada, Soma'daki maden faciasının dünyanın sayılı maden kazalarından biri olduğunu belirterek, " Türkiye'nin en büyük maden kazası, iş kazası. Pandemi şartlarında, maskelerimizle, mümkün olduğunca sosyal mesafeye uyarak, acıyı paylaşmak için mezarları ziyaret ettik. 6 yıl değil 60 yıl da geçse Soma'yı unutmamak ve unutturmamak boynumuzun borcudur." diye konuştu.

Özgür Özel, daha sonra Bağımsız Maden İş Sendikası, KESK, Eğitim-Sen ve Sosyal Haklar Derneği tarafından Soma Beşyol Madenci Anıtı önünde düzenlenen anma programına katıldı.

Buradaki konuşmasında, işçilerin hayatlarını kaybetmesine neden olanın, dayatılan eşitsiz, haksız, güvencesiz koşullarda çalışma zorunluluğu olduğunu savunan Özel, şunları söyledi:

"Parası olanın korunacağı, emekçilerin, madencilerin, işçilerin ölüm pahasına madenlerde çalışacağı sistemi reddediyoruz. Buradan sesleniyoruz; madencinin, işçinin, esnafın, köylünün sesi hep birlikte çıkmalıdır. Yeni bir düzen kurulmalıdır. O düzen kurulana kadar, işçinin, madencinin, esnafın, Soma'nın, Manisa'nın Türkiye'nin yolu açık olsun. Sizleri ve evlatlarınızı ayrı ayrı selamlıyoruz."

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Manisa, Soma, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 05:52 Kaynak: AA


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