CHP Grup Başkanvekili Özel: "Sorunları bölünerek değil birleşerek aşacağız" - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özel: "Sorunları bölünerek değil birleşerek aşacağız"

24.10.2020 15:11
CHP Grup Başkanvekili Özel:

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP ve Millet İttifakı olarak sorunları bölünerek değil birleşerek aşacaklarını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP ve Millet İttifakı olarak sorunları bölünerek değil birleşerek aşacaklarını söyledi.

Şehzadeler ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan Özel, vatandaşlarla sohbetinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Ülke gündeminin geçim sıkıntısı ve yoksulluk olduğunu, esnafın artık seçimlerin ne zaman yapılacağını merak ettiğini ileri süren Özel, parti olarak her an seçim olacakmış gibi hazırlık yaptıklarını kaydetti.

Bir gazetecinin, "Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'ün parti kurma yönünde çalışmaları bulunduğunu" aktararak görüşünü sorması üzerine Özel, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye'nin gündemi ne Mustafa Sarıgül'ün ne de bir başkasının kendi geleceği ile ilgili siyasi gündemidir. Vatandaşın gündemi, geçim sıkıntısı, yoksulluk ve pandemidir. Bu sorunları, ayrışarak, bölünerek değil birleşerek aşacağız. Millet İttifakı demek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi gücünü ittifaktaki diğer ortaklarıyla birleştirmesi demektir. İstanbul'u İstanbul İttifakı kazandı, yarın Manisa'yı Manisa İttifakı, Türkiye'yi de Türkiye İttifakı kazanacak. Görüşleri, partileri farklı da olsa aynı doğrunun yanında yan yana durabilenlerin Türkiye'nin yarınlarını aydınlatacağına kimsenin şüphesi olmasın. Kişisel hırslar, kişisel talepler veya bazen haklı bile olsa kırgınlıkların gündeme getirilme günü değil önümüze hep beraber bakmanın, bölünmenin değil birleşmenin günüdür."

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Sarıgül, Özgür Özel, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özel: 'Sorunları bölünerek değil birleşerek aşacağız' - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri alıyor Ali Koç, 5 yıl sonra kurşunlanma olayıyla ilgili konuştu: Can kaybı olsaydı bu şekilde davranılmazdı Lille, Abdülkadir Ömür ve Serkan Asan'ı gündemine aldı Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı Yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler dikkat! Okula gitmek zorunlu değil ama sınava girmeyen yandı Utanmazlığın da böylesi! Alkollü kadın sürücü kendisine işlem yapan polise saldırıp, yüzünü tırmaladı
G.Saraylı Marcao'nun paylaşımında 4 yıldızın yer almaması taraftarı kızdırdı G.Saraylı Marcao'nun paylaşımında 4 yıldızın yer almaması taraftarı kızdırdı         
14:39
10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı         
13:56
Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüse yakalanan İmamoğlu hakkında ilk açıklama Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüse yakalanan İmamoğlu hakkında ilk açıklama         
13:37
Kan donduran vahşet! Boşandığı kocasını öldürüp ikiye böldüğü cesedini yaktı Kan donduran vahşet! Boşandığı kocasını öldürüp ikiye böldüğü cesedini yaktı         
13:20
Son Dakika! Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İmamoğlu hastaneden 1,5 dakikalık video yayınladı: Durumum iyi Son Dakika! Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İmamoğlu hastaneden 1,5 dakikalık video yayınladı: Durumum iyi         
12:32
Azerbaycan 27 yıllık hasreti bitirmeye kararlı! Ordu gece boyu Ermeni cephelerini vurdu, Karabağ'da ilerleyiş sürüyor Azerbaycan 27 yıllık hasreti bitirmeye kararlı! Ordu gece boyu Ermeni cephelerini vurdu, Karabağ'da ilerleyiş sürüyor         
11:48
Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi         
11:31
Maaşlarını alamadıkları için Erdek Belediyesi'ni icraya veren memurların başlarına gelmeyen kalmadı Maaşlarını alamadıkları için Erdek Belediyesi'ni icraya veren memurların başlarına gelmeyen kalmadı         
11:18
Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı         
10:52
Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde         
10:44
6 yılda 150 iş değiştirdi, yaşadıklarıyla Kemal Sunal'ın '100 Numaralı Adam' filmini hatırlattı 6 yılda 150 iş değiştirdi, yaşadıklarıyla Kemal Sunal'ın '100 Numaralı Adam' filmini hatırlattı         
10:22
Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak         
10:17
Dert dinleme başı 10 TL alan genç gezgin, derdiyle kendisini ağlatana da 100 TL veriyor Dert dinleme başı 10 TL alan genç gezgin, derdiyle kendisini ağlatana da 100 TL veriyor         
10:11
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti         
09:05
Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti         
08:17
Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi         
23:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 15:16:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Grup Başkanvekili Özel: "Sorunları bölünerek değil birleşerek aşacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei