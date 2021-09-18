CHP Grup Başkanvekili Özel, Toroslar İlçe Başkanlığını ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bizim erken seçime cevabımız; dünden razıyız, bugünden hazırız. Kimsenin endişesi olmasın." dedi.

Mersin'de temaslarını sürdüren Özel, partisinin Toroslar İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Özel, parti binası önünde yaptığı konuşmada, CHP Toroslar İlçe Başkanı Burhanettin Erdoğan'ın Kovid-19 salgını nedeniyle bir süre önce hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Erdoğan'ın partiye büyük emek verdiğini anlatan Özel, ilk seçimde ilçede büyük bir başarı elde edip Burhanettin Erdoğan'ın başladığı siyasi yolculuğu tamamlamış olacaklarını savundu.

Özel, Türkiye'nin dört bir yanına yaptıkları ziyaretlerde coşkuyla karşılaştıklarını, vatan, bayrak, millet ve Atatürk sevgisinin partilileri bir arada tuttuğunu belirterek "CHP'yi yıkamazlar, sindiremezler, susturamazlar. CHP'ye geri adım attıramazlar." dedi.

Türkiye'de bazı sorunların yaşandığını, iktidar partisinin desteklediği kişilerin dışında kimsenin yaşamının iyi olmadığını öne süren Özel, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetin 2. yüzyılına yaklaştık. Bizim 2. yüzyılda tekrar bu ülkeyi kurtarmakla ilgili hukukun üstünlüğünü, yargının bağımsızlığını sağlamak suretiyle yeniden bu ülkede sarsılmaz bir demokrasi kurmak ve herkesin yüzünü güldürmek gibi bir sorumluluğumuz var. Bundan sonra halkın, yoksulun, orta direğin, emeklinin, emekçinin, esnafın ve çiftçinin şahlanacağı, devletin sırtından sevinenlerin, hepimizin varını yoğunu sömürenlerin artık geride duracağı bir dönem geliyor. Bu yolun anahtarı, bizimle birlikte fikir ve gönül birlikteliği yapan sizlerde. Biz bu yolculukta size güveniyoruz."

CHP'nin kapısının herkese açık olduğunu dile getiren Özel, bütün sıkıntıları çözüp herkesin yüzünü güldürecek yarınları inşa etmeyi amaçladıklarını söyledi. Özel, cumhurbaşkanlığı seçimine de değinerek, şunları kaydetti:

"Herkes gelecek seçimleri düşünüyor ve bir aday bekliyor. Bizim erken seçime cevabımız; dünden razıyız, bugünden hazırız. Kimsenin endişesi olmasın. Aday kim? O da günü geldiğinde açıklanacak ve hepinizi memnun edecek bir aday olacak ama o adayın tek başına bu seçimi kazanması mümkün değil.

Aday çıktığında seçimlere az gün kalmış oluyor. Adayın gidip oy toplayacak ne zamanı oluyor ne de esas ulaşması gereken seçmene ulaşıyor. Yani adı geçen kim olursa olsun, onlar bu seçimi tek başına kazanamazlar ama bu seçimi burada beni dinleyenler kazanabilir. Ne Kemal Bey ne Meral Hanım, bir başkasına bırakmadan adayımız çıkıp da cumhuriyetin en önemli seçimini kazanana kadar her birinizin yataktan cumhurbaşkanı adayı olarak kalkmanız lazım."

Konuşması sırasında, "Siz yarından itibaren cumhurbaşkanı adayı olarak yataktan kalkmaya var mısınız?" diye partililere seslenen ve "Evet" yanıtını alan Özel, "O zaman yarın sabahtan itibaren cumhurbaşkanı adayımız sizsiniz. Kalkın, ayağa kalkın." ifadesini kullandı.