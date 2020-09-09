CHP Grup Başkanvekili Özel: "Türkiye'de en az 20 milyon doz grip aşısına ihtiyaç var" - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye'de en az 20 milyon doz grip aşısına ihtiyaç olduğunu söyledi.

CHP'nin kuruluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla partisinin Manisa İl Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa katılan Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sonbaharda grip aşısına talebin artacağına işaret eden Özel, şunları kaydetti:

"Hem eczacı hem de siyasi kimliğimle bu uyarıyı yapmayı son derece önemsiyorum. Bu dönem Türkiye'ye 1,5 milyon doz grip aşısı gelecek. Bu rakam geçen sene satılan rakama göre uygun görülmüş. Kovid-19 şartları düşünülmemiştir. Önceki dönemlere kıyasla bu yıl daha fazla dozda grip aşısına ihtiyaç duyulacak. Türkiye'de en az 20 milyon doz grip aşısına ihtiyaç var."

Özel, daha fazla aşı talep edilmesini ve bunun da devlet tarafından satın alınmasını istedi.

Sağlık Bakanlığına da çağrıda bulunan Özel, "Sağlık çalışanları başta olmak üzere berber, lokanta, kahvehane gibi yoğun kullanılan işletmelerin çalışanlarının aşılamada öncelikli olması gerekir. Ayrıca yüksek yaş gruplarında olanlar ya da Bilim Kurulu'nun takdiri doğrultusundaki risk grupları değerlendirilerek bu aşıyı en doğru 1,5 milyon kişiye yapmalıyız." ifadelerini kullandı.