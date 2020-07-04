CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel açıklamalarda bulundu - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel açıklamalarda bulundu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel açıklamalarda bulundu CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "42 avukatın iradesi ile 4 bin 700 avukatın iradesi eşit. Etki açısından Antalya'daki 100 avukat Ardahan'da 1 avukat etmiyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel açıklamalarda bulundu

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ANKARA - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "42 avukatın iradesi ile 4 bin 700 avukatın iradesi eşit. Etki açısından Antalya'daki 100 avukat Ardahan'da 1 avukat etmiyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM'de açıklama yaptı. Özel, Sakarya Hendek'te yaşanan kazaya değinerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işyeri sahibine telefon açtığını ifade etti. Özel, "Burada taziye dilenecek olanlar Sakarya Valisi, Hendek Kaymakamı, ailelere, varsa sendikadır. İş yerinin sahibi bir numaralı şüphelidir. İş yeri sahibini MÜSİAD Sakarya temsilcisi olduğundan MÜSİAD Genel Başkanı gelmiş, maalesef MÜSİAD'ın Twitter hesabından paylaşılan moral yemeği vermiştir. Yanlış, ayıplı bir iştir" dedi.

Barolar ile ilgili avukatlık kanunu görüşmelerinin devam ettiğini söyleyen Özel, TBMM Başkanı Şentop'un sözlerini değerlendirdi. Özel, "Baro Başkanları'nın alınmadığı günden bir gün önce bu Meclisin Tarım Komisyonu'na avlanma alanları değişiyordu. Avcılar Konfederasyonu Başkanı Ersin Düzyol geldi, saatlerce toplantıya katıldı ve avcıların haklarını savundu. 11 Haziran 2020 günü bu Meclise 5 çuval evrak soktu. 5 çuval evrakta CHP'yi kötüleyen, Atatürk'ü, İnönü'yü, Ecevit'i, Özal'ı, Demirel'i kötüleyen dergi dağıtıldı. Sonra 'dikkat etmemişiz'. 81 ilde 80 baro var. 80'inin de karşı olduğu bir yasa görüşülüyor. Barolar büyüdükçe katılım düşüyor seçimlere. İstanbul'da katılım yüzde 64.5, Ankara yüzde 73.5, İzmir 72. En küçük Baro katılımı 55. Bayburt, Gümüşhane. Kendi kanıtı kendini yalanlıyor. Barolar siyasileşir diyoruz şu anda siyasi diyorlar. Bilirseniz iş şuna döner ak avukatlar, milliyetçisi avukatlar olur logolarsa simgeler olur. Bülent Turan barodan istifa edip, ilk kurulacak baroya katılacağını söylüyor. İlk işi barodan istifa edip paralel baroya üye olacakmış. Kanun komisyondayken siyasallaştı Baro. 42 avukatın iradesi ile 4 bin 700 avukatın iradesi eşit. Etki açısından Antalya'daki 100 avukat Ardahan'da 1 avukat etmiyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Ardahan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 22:01 Kaynak: İHA

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