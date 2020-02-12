CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Açıklaması - Son Dakika
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Açıklaması

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "İdlib konusunda diplomatik adımlar atılmalıdır.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Açıklaması, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "İdlib konusunda diplomatik adımlar atılmalıdır. Türkiye'nin gücünü Mehmetçiğin hayatını tehlikeye sokacak her türlü tırmanışa karşı adımları atması gerektiğini söylüyoruz" dedi.


CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, İdlib konusunda diplomatik adımlar atılması gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin gücünü Mehmetçiğin hayatını tehlikeye sokacak her türlü tırmanışa karşı adımları atması gerektiğini söylüyoruz" diye konuştu.


FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenen Özel, "İtirafçılar ortada. Sayın Bahçeli, herkes aklını başına alsın düşünsün. Kılıçdaroğlu'na idam düşmeseydi, yine Hamzakoy düşerdi. Sayın Genel Başkanımız zindanı boylardı. Bu darbe Atatürkçüleri, aydınlanmacıları, bilim savunucularından hesap alırdı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Türkiye, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 08:43 Kaynak: İHA
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