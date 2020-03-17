CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Açıklaması - Son Dakika
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Açıklaması

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, sağlık çalışanlarının durumu ile ilgili, "Emekli olanlar da bu kriz boyunca geri çağırılmalı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Açıklaması, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, sağlık çalışanlarının durumu ile ilgili, "Emekli olanlar da bu kriz boyunca geri çağırılmalı. Uzun nöbetten sonra yorgun şekilde toplu taşımaya binmesi ya da kendi arabası yerine mesai gidiş gelişte dinleyicileri derhal tedbir alınmalı, hızlı servisle yapılmalı, yapılamadığı durumda taksi giderleri ödenmelidir" dedi.


CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, korona virüs ile ilgili tedbirleri dikkatle takip ettiklerini belirterek, "Merkez Yönetim Kurulu'nda Faik Öztrak tarafından açıklanan 10 öneri tekrar ediyoruz. 11 yıldan beri toplanmayan ekonomik sosyal konseyin toplanmasını mali etkileri değerlendirip uyarılar bulunmasını önemsiyoruz. Pek çok alanda özellikle bu krizde de yoksulları vuruyor, yoksul çocuklarının beslenmesi daha zor oluyor aile sigortası en büyük eksiklik çağrımızdır. Aile sigortasını TBMM'den gerek komisyon gerek Genel kurul bir hafta da geçirirsek barınma, korunma, beslenme ile katkı yapmış oluruz. Eleştirilecek çok şey var ama bugün, eleştiri zamanı değil yapıcı katkı dönemindeyiz. Dezenfektan, alkol, maske, kolonya ve tüm tıbbi malzemede erişim ve fiyatlandırma da üzücü haberler oluyor. CHP olarak bunların Katma Değer Vergisi'nin (KDV) sıfırlanması, sabit kar marjıyla üst sınır belirlenmesini öneriyoruz, sınırı aşanın cezalandırılması son derece önemli. İthalat üzerine vergilerin ertelenmesini, kritik malzemenin satışına yasak getirilmesini istiyoruz" dedi.


Sağlık personeli ile ilgili önerilerini açıklayan Özel, "Sağlık çalışanları şiddet yasası istiyorlardı. Doktorlar bu yasayı bunun için yapacakları mitingi salgın nedeniyle iptal etti. 620 bin atanmayan sağlıkçı var, atanmaları için fırsat var. Emekli olanlar da bu kriz boyunca geri çağrılmalı. Uzun nöbetten sonra yorgun şekilde toplu taşımaya binmesi ya da kendi arabası yerine mesai gidiş gelişte dinleyicileri derhal tedbir alınmalı, hızlı servisle yapılmalı, yapılamadığı durumda taksi giderleri ödenmelidir. Ayrıca, kreş kapatılması kamu da izin doğrudur ama sağlık çalışanları yararlanamadıkları gibi büyük sorun hızla çözüm üretilmeli. Fazla çalışma masrafları örneğin bakıcı gibi ek ödemeler yapılmalı. En az bir maaş ikramiye verilmesi Sağlık ve Maliye Bakanlığı tarafından değerlendirilmeli. Üniversite hastaneleri salgın öncesi bile malzeme sıkıntısı vardı, bu kriz de desteklenmeli. Başta maske ve malzemeler kamu otoritesi öncelik sağlıkçıya ve vatandaşa stok yönetimini kontrol altında tutulmalı" diye konuştu.


18 birimde korona virüsü tanısı testi yapılacağını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğunu hatırlatan Özel, " İstanbul, Ankara, Adana'da test yapılıyordu, Samsun eklendi dün 16'ya ulaşıldı dendi. Ama testin 81 ilde yapılmasını sağlayacak tedbirler alınmalı. Kitler 18 değil, 81 ile ulaştırılmalı" şeklinde konuştu.


Özel şöyle konuştu:


"Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyelerine uyulmalı. Sağlık Bakanlığı tüm uyarıları dikkatle değerlendirmeli. Uyulmaması çok ağır olacaktır. Kimseyi suçlamıyoruz, ama Bilim Kurulu'nun bilimsel uyarılarını sayir gerekçelerle uymaması aklından bile geçirmemeli." - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:14 Kaynak: İHA
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