CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Açıklaması - Son Dakika
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Açıklaması

6 saat önce

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, infaz ile ilgili kanun teklifi, "Uzun süredir yaptığımız çağrının karşılık bulduğunu görüyoruz.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, infaz ile ilgili kanun teklifi, "Uzun süredir yaptığımız çağrının karşılık bulduğunu görüyoruz. Üzerinde çalışacağız ve olumlu katkı sağlayacağız" dedi.


CHP Grup Başkanvekili Özel, cezaevlerinin durumu ve infaz beklentisine ilişkin olarak, "Türkiye cezaevlerinde 235 bin kapasite var. Aralık ayında 285 tutuklu ve hükümlü cezaevlerindeydi. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye cezaevlerindeki kapasite sorununu çok eskiden beri dikkat çekiyoruz. Cezaevlerimiz kalabalık, sağlıksız, cezaevlerinde insan onurunu inciltecek şartlarda infaz gerçekleşiyor, anneleriyle birlikte ceza çeken çocukların cezaevinde hamilelerin sorunları var" ifadelerini kullandı.


Özel, AK Parti ve MHP'yi infaz konusunda ikna edemediklerini belirterek, "Bu konuyla yaklaşımımız, tarihsel yaklaşımımızla uyumludur. Türkiye' deki cezaevlerinin kapasite sorunu vardır. Cezaevlerinde insanlık dışı infaz sistemi uygulanmaktadır. Bu konuda yapılacak düzenlemelere olumlu katkı vereceğiz. Uzun süredir yaptığımız çağrının karşılık bulduğunu görüyoruz. Üzerinde çalışacağız ve olumlu katkı sağlayacağız. Hasta tutuklu ve hükümlülerin bir an önce cezaevlerinden tahliye edilmesine ilişkin çağrımızı yineliyoruz. Koronavirüs en çok hastaları tehdit ederken, korona virüs yayılma şüphesiyle cezaevlerinde infaz düzenleme tartışmaları varsa, hasta tutuklu ve hükümlüler zaman geçirilmeden tahliye edilip, farklı adli kontrol yöntemleriyle evlerinde veya hastanelerde denetim altında tutulmalıdırlar" diye konuştu.


Özel vatandaşların korona virüs ile ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı ve yetkililerin uyarılarına dikkat etmelerini isteyerek, Sağlık Bakanlığı'nın Bilim Kurulu tavsiyelerin uyma konusunda uyardı. Özel, Sağlık Bakanı Koca'nın yaptığı sunumu önemsediğini belirterek, "Sağlık Bakanı sunumunda Meclis yeni bir şey duymadı. Aynı gün bir köşe yazarına verdiği mülakatta daha çok yeni bilgi edindik, daha fazla kamuoyunun bilmediği şeyler vardı. Sağlık Bakanı'nın gelmesi usulen ve şeklen kıymetlidir, önemlidir, içerik açısından beklentilere cevap vermemiştir. Sağlık Bakanı'nın verdiği bilgilerden elimizde 115 bin kit olduğunu, ancak şimdiye kadar 10 bin kişiye test uygulandığını ve Amerika Birleşik Devletleri'ne sadece 500 bin kit sattığımızı öğrendik ve üzüldük" şeklinde konuştu. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:10 Kaynak: İHA

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