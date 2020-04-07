CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Açıklaması - Son Dakika

ANKARA (İHA) – CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, infaz kanun teklifine ilişkin, " Türkiye'nin adil, kapsayıcı bir infaz düzenlemesine ihtiyacı var" dedi.



CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, vatandaşlara ve hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet dileyerek, tüm sağlık personeline takdir ve teşekkürlerini sundu.



CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in imzasını taşıyan sağlıkta şiddet kanun teklifinin Genel Kurul'da görüşüleceğini söyleyen Özel, Sağlık Bakanı Koca'nın 'Sağlık çalışanlarını alkışlayın ama sadece alkışla yetinmeyin' dediğini hatırlattı. Özel, "Bugün Sağlık Bakanı'ndan da gerekli girişimleri yaptık. Teklifi sunan milletvekilimizin bakana ulaşmasını temin etmiştik. Sağlık Bakanı da bunun çok önemli bir madde olduğunu söylüyor. Meclis kendi gündemine hakim olarak bu kanunu mutlaka gündemine almalı ve görüşmelidir. Buradan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; bugün akşam üstü sağlıkta şiddet yasasını gündeme alınması görüşülecek. Bütün partiler onay verirse, önümüzdeki günlerde onun hangi gün çıkartabileceğimizi görüşebiliriz" ifadelerini kullandı.



İnfaz Kanun Teklifi'nin af teklifi olduğunu iddia eden Özel, "Eğer bir değişiklik yapacaksanız, bunun eşitlik ilkesine göre olması ve Anayasa'ya göre kullanabileceğiniz yetkinin kısmi veya genel af olduğunu Anayasa Mahkemesi'nin geçmiş kararları hatırlattı. Türkiye'nin adil, kapsayıcı bir infaz düzenlemesine ihtiyacı var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak kamuoyunun önünde açık bir elle, temas mesafesine uyarak, diyoruz ki; bir kez daha hayal kırıklığı yaratmayın, gelin gerçek anlamda infaz adaletine uygun olan ve gerçek anlamda hem kapsayıcı hem bütün partilerin katkılarını alan, içerideki insanların mağduriyetini sona erdirecek olan, onların ailelerin duygularını daha fazla zedelemeyen vicdani, eşit ve doğru bir af kanunu ile ilgili çalışmayı birlikte yapalım" dedi. - ANKARA