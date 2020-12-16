CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Açıklaması - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bundan sonraki yapılacak bütçeler halk için esnaf için memur için çiftçi için emekliler için emekçiler için yapılacak bütçe olacak" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM'de basın toplantısı yaptı. Özel, çiftçinin bankalara olan borçlarının ertelenmesini isteyerek, çiftçilerin en doğrusunu değerlendireceklerini belirtti. Özel, "Bundan sonraki yapılacak bütçeler halk için esnaf için memur için çiftçi için emekliler için emekçiler için yapılacak bütçe olacak. Çiftçiler pandemi koşullarına rağmen Meclis Dikmen kapısından gelmek istediler açıklama yapmalarına izin verilmedi. İğneden ipliğe her şeye yapılandırma geldi" diye konuştu.

Özel, Covid-19'un meslek hastalığı olması gerektiğini de sözlerine ekledi. - ANKARA