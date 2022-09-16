CHP'li Özel, CHP'li Kuşoğlu'nun "Kılıçdaroğlu dışında bir aday çıkarsa masa dağılır" sözlerini yalanladı: Kişisel değerlendirmelerdir - Son Dakika
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CHP'li Özel, CHP'li Kuşoğlu'nun "Kılıçdaroğlu dışında bir aday çıkarsa masa dağılır" sözlerini yalanladı: Kişisel değerlendirmelerdir

16.09.2022 16:59

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun sözlerini yalanlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bizim ortak görüşümüz ve Genel Başkanımızın özel olarak üzerinde titizlikle durduğu husus Cumhurbaşkanı adayı millet masasının ortak mutabakatı ile belirlenecek, bir ortak aday olacak ve millet masasındaki liderler son sözü söyleyecek. Bunun dışında yapılan bütün değerlendirmeler kişisel değerlendirmelerdir" yanıtını verdi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, bugün CHP İzmir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Özel, toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun Milli İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ile ilgili yaptığı değerlendirmeyi anımsatması üzerine Özgür Özel şöyle konuştu:

"ORTAK MUTABAKAT İLE BELİRLENECEK"

"Sayın Bülent Kuşoğlu, Genel Başkanımızın hem bürokrasiden hem de siyasette çok uzun yıllar birlikte ve uyum içerisinde çalıştığı çok değer verdiğimiz bir yöneticimiz, MYK üyemiz. Kendisi bugün vermiş olduğu röportajda kendi düşüncelerini ve kendi görüşüne göre hem partimiz için hem de Türkiye için en doğru olacağını düşündüğü yöntemi söylemiş. Bu değerlendirmeleri yaparken de kişisel görüşlerini ifade etmiş. Bugün sabah bu röportajdan sonra Sayın Genel Başkanımızla görüştük, Sayın Genel Başkanımızın ifadesi şudur; partinin resmi görüşlerini genel başkan ve genel başkan adına parti sözcüsü ve grup başkanvekilleri söyleyebilir. Bizim ortak görüşümüz ve Genel Başkanımızın özel olarak üzerinde titizlikle durduğu husus Cumhurbaşkanı adayı millet masasının ortak mutabakatı ile belirlenecek, bir ortak aday olacak ve millet masasındaki liderler son sözü söyleyecek. Bunun dışında yapılan bütün değerlendirmeler kişisel değerlendirmelerdir.

"KUŞOĞLU'NUN GÖRÜŞLERİNİ SANKİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NİN GENEL TUTUMUYMUŞ GİBİ DEĞERLENDİRİYORLAR"

Sayın Genel Başkanımız, millet masasına bu kadar titizlenirken ve liderlerin ortak vereceği karara liderin partileriyle almış oldukları kararın son halini, masada verecekleri son şekle bu kadar önem verirken bizim 'bu karar olmazsa masa dağılır' gibi bir değerlendirme yapmamız söz konusu değildir. Bunu Sayın Bülent Kuşoğlu, bütün demokrasilerde olduğu gibi bir gazetecinin kendi kişisel görüş ve değerlendirmelerini sorması üzerine kendisine ait görüş ve değerlendirmeleri yapmıştır. Değerlendirmeyi kötü niyetli, değerlendirmeyi asla ve asla bir kötü sonuç doğuracak bir değerlendirme olarak düşünmüyoruz. Çok iyi niyetle yapılmıştır. Ancak bir takım basın-yayın organları bunu sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel tutumuymuş gibi değerlendiriyorlar bu konuyu Sayın Genel Başkanımızın bilgileri dahilinde ve onun talimatıyla bu şekilde yanıtlamak isteriz."

CHP'Lİ KUŞOĞLU NE DEDİ?

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasıyla ilgili konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "6'lı masanın tamamı Kılıçdaroğlu'nu destekliyor mu?" sorusuna,"Aday altılı masanın en büyük partisinden olmalı, bu normal. Karşı çıkan yok. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masada reddedilmesi Türkiye için ne anlama gelir, bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Çalışkan, dürüst, birikimli bir devlet adamı. Buna rağmen olmazsa, Alevi olduğu için reddedildi algısı yerleşecek. Bunu toplum da demokrasi de hazmedemez. Bu durumda karşı çıkarlarsa masa dağılır." yanıtını vermişti.

CHP'li Özel, CHP'li Kuşoğlu'nun 'Kılıçdaroğlu dışında bir aday çıkarsa masa dağılır' sözlerini yalanladı: Kişisel değerlendirmelerdir
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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Bülent Kuşoğlu, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Özel, CHP'li Kuşoğlu'nun 'Kılıçdaroğlu dışında bir aday çıkarsa masa dağılır' sözlerini yalanladı: Kişisel değerlendirmelerdir - Son Dakika

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