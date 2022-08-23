Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Meclis'e Kimin Saygılı, Kimin Saygısız Olduğunu Herkes Görüyor" - Son Dakika
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Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Meclis'e Kimin Saygılı, Kimin Saygısız Olduğunu Herkes Görüyor"

23.08.2022 17:42
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Meclis'e Kimin Saygılı, Kimin Saygısız Olduğunu Herkes Görüyor"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun öğretmenlere yaptığı boykot çağrısının Meclis’in iradesine saygısızlık olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi. Özel, “Kimin Meclis’e saygılı, kimin saygısız olduğunu herkes görüyor. Öğretmenlerle ilgili konu, AK Parti ve MHP milletvekillerinin neye el kaldırdıklarını bile sorgulamadan saraydan geçirdikleri kanun oldu. Bugün burada bile her yaştan öğretmen geliyor ve ‘Bu yaşa geldik, onurumuza dokunuyor, bizi bu işten kurtarın’. Genel Başkan’ımızın çağrısı kıymetlidir” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlere yaptığı boykot çağrısının Meclis'in iradesine saygısızlık olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Özel, "Kimin Meclis'e saygılı, kimin saygısız olduğunu herkes görüyor. Öğretmenlerle ilgili konu, AK Parti ve MHP milletvekillerinin neye el kaldırdıklarını bile sorgulamadan saraydan geçirdikleri kanun oldu. Bugün burada bile her yaştan öğretmen geliyor ve 'Bu yaşa geldik, onurumuza dokunuyor, bizi bu işten kurtarın'. Genel Başkan'ımızın çağrısı kıymetlidir" dedi.

Özgür Özel, partisinin bugün Niğde'de yaptığı grup toplantısının ardından ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyaretini yoğunluk nedeniyle tamamlayamaması hakkında, "12 yıldır Genel Başkan'ımızın esnaf ziyaretlerine katılıyorum ama bir esnaf ziyaretinin ilgiden dolayı kesildiğine ve yapılamaz hale geldiğine ilk kez şahit oluyoruz. Normalde Genel Başkan'ımız, hiçbir esnafı atlamadan bir caddeyi bitirir. Bugün niyetlendik ama adım atma imkanı kalmadı. Niğde'yi hiç bu kadar heyecanlı, iktidara bu kadar tepkili ve kurtuluşu bu kadar açık ifade eder görmemiştik" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlere yaptığı boykot çağrısının Meclis'in iradesine saygısızlık olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösteren Özel, şöyle konuştu:

"TBMM'ye saygı gösteren bir lider varsa Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Her seferinde kimsenin kurşun askeri olmadığını, herkesin vicdanına göre karar vermesini söyler. Ama Recep Tayyip Erdoğan, kendi grubunu katı bir disiplinle yönetir, talimatlar verir. Anayasa'ya karşı hep muvazaa içindedir ve kendi içindeki kanunları geçirtir, istemedikleri çıkamaz. En basitinden, daha geçen gün AYM'nin iptal ettiği bir kanun var. Limanları kiraya vermiş, bitiyor, iktidardan gittiğini de anlamış, bunu yandaşlara 49 yıllığına kadar uzatmayı getirdiler. Dedik ki 'Yapmayın, bu milliyetçilik değil, soygun' dedik. MHP'ye dinletemedik, AK Parti'ye dinletemedik. 'Siz muhafazakar partisiniz, milli değerleri muhafaza etmeniz lazım, bu hiçbir ahlaki değere sığmaz' dedik, yaptılar. Ancak bu AYM dahi iptal etti. O yüzden kimin Meclis'e saygılı, kimin saygısız olduğunu herkes görüyor. Öğretmenlerle ilgili konu, AK Parti ve MHP milletvekillerinin neye el kaldırdıklarını bile sorgulamadan saraydan geçirdikleri kanun oldu. Bugün burada bile her yaştan öğretmen geliyor ve 'Bu yaşa geldik, onurumuza dokunuyor, bizi bu işten kurtarın'. Genel Başkan'ımızın çağrısı kıymetlidir. Çağrısı elektrik zamlarında önemli gerimeler yaptırmıştır, taşerona kadro verdirmiştir, asgari ücrete zam yaptırmıştır, emeklilere bayram ikramiyesi verdirmiştir. Şimdi, bu onur kırıcı sınava karşı çağrıda bulunmuştur. Öğretmenlerimiz müsterih olsunlar. Çok yakında kurtulacaklar."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingi öncesi konuşma yapan Bülent Arınç, AK Partililer tarafından yuhalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingi öncesi konuşma yapan Bülent Arınç, AK Partililer tarafından yuhalandı
Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, AK Parti, Güncel, Son Dakika

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