CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'nin 'evet' dediği iddiasına cevap verdi - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'nin 'evet' dediği iddiasına cevap verdi - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'nin 'evet' dediği iddiasına cevap verdi

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Elekdağ konuşuyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'nin 'evet' dediği iddiasına cevap verdi, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Elekdağ konuşuyor. Neden? AB uyum yasası ya. Bu kanunun maddelerine geçilirken CHP tümüne evet oyu verdiğini kimse inkar etmiyor, biz tüm AB uyum yasalarına evet oyu vermişiz" dedi.


CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, dönemin AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP'nin haberi olduğunu söylediğini hatırlatarak, "Ben CHP'de Hakkı Süha Okay dahil herkesle konuştum, video kayıtları inceledik arşiv taraması yaptık tereddüt olmadan durumumuzu tarif edecek noktadayız. Önce kayda geçirmek isteriz ki haberlere baktığımızda AK Parti Grup Başkanvekilleri'nin 'bilgi verdik' dediği toplantı ve son dakika gelişmelerinin hepsi cihan haber ajansı belgeleri olarak internette duruyor. Elimizde bir kanun tasarısı var altında Erdoğan'ın imzası. Son sayfasını açtığımızda tüm Bakanların imzası var. Bu kanun teklifi kamuoyuna siyasi muhataplara şöyle anlatılıyor AB yasalarıyla uyumdur. CHP'den randevuyu AB uyum yasaları ilgili diye böyle bir ziyaret yapıyorlar" ifadelerini kullandı.


Özel, 7. maddenin a bendinde ilave yapacaklarını söylediklerini hatırlatarak, "Örgüt faaliyeti, uyuşturucu faaliyet suçuna ek olarak suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçunu da ekliyoruz diyor. Uyuşturucu tacirleri parayı bir yerde aklıyorlarsa suç oluyor diyor. Destek bu. Kanun uyuşturucuya mal varlığını aklamayı ekleyelim diyor. Kim diyor Erdoğan. Meclis raconunda buna iz madde deniyor. Önerge vereceksiniz o maddenin sofrada tepside kanun metninde olması lazım. Maddeyi tepsiye koyuyor, isteyen istediği gibi yer mıncıklar üstüne kuş atar. Artık madde müdahaleye uygun halen geliyor. Herkes uyuşturucuyla mücadelede hamle yapacağız diye bekliyor haberleri vardı dediğindedir bu" diye konuştu.


Özel şöyle konuştu:


"Elekdağ konuşuyor. Neden? AB uyum yasası ya.Bu kanunun maddelerine geçilirken CHP tümüne evet oyu verdiğini kimse inkar etmiyor, biz tüm AB uyum yasalarına evet oyu vermişiz. Bu madde görüşülürken gece 00.50. 00.59 önergeler geliyor. Askeri savcı sivilleri de yargılayabilsin. Askeri savcı Zeki Üçok ışık evleri operasyonu yapıyor. Asker kişilerle sivil kişileri toplayıp yargılayıp Fetullah'ta askerleri ışık evlerinde yetiştirdiği sistemi çökertebilir. İkinci önerge komisyonda işlem yapılmamış izi bırakmışlar. Mustafa Elitaş, Bozdağ ve arkadaşları önerge veriyor, verdikleri önerge burayla ilgili değil, Erdoğan önermişti. Diyorlar ki aynı maddenin üçüncü fıkrasının son cümlesinde hali dahil cümlesini halinde olarak değiştiriyoruz. Maksat, ne var aynı anlam, anlam bozukluğu, daha iyi anlaşılsın. Madde şuna dönüşüyor, savaş sıkıyönetim halinde askeri mahkemeler görevlisidir oluyor. Savaş sıkıyönetim olursa sivil mahkemeler yargılayabiliyor. Kimi? Başbuğu, 125 albayı, 68 general amirali." - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Avrupa Birliği, Özgür Özel, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:01 Kaynak: İHA
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