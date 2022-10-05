CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Her gün Anayasa'yı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi'ni sundu.

"GELİN ÇÖZÜMÜ YASA DEĞİL, ANAYASA DÜZEYİNDE SAĞLAYALIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yeni yasama yılının ilk grup toplantısını bugün yaptı. 'Teklifi bir taktik adım olarak gördüğünü' belirten Erdoğan, CHP'nin teklifi için şunları söyledi: "Öyleyse biz daha öte teklifle mukabele edelim. Eğer dürüstsen, samimiysen, temel bir insan hakkı olan başörtüsü meselesini ülke gündeminden çıkarmak için samimiyse, gençlerimizin hassasiyetleri olan bu meselenin ahdi temelini güçlendirmenin peşindeyse gelin çözümü yasa değil, Anayasa düzeyinde sağlayalım. Bu konumda elimizde meclisimizin 2008'de ortaya koyduğu bir irade de mevcut. Anayasa değişikliği teklifini bu hususta aksi yönde düzenleme yapılamayacağı kaydıyla yeniden çıkaralım. Mecliste basit çoğunlukla çıkarılıp verilen hakkın yarın aynı şekilde alınabilmesi mümkündür. Meseleyi anayasa düzeyine çıkardığımızda nispeten daha sağlam, daha kalıcı bir iş ortaya çıkmış olacak. Dürüstsen, samimiysen, adam gibi adamsan gel böyle yapalım. 6'lı masa beyanında seni destekleyen arkadaşların var ya. CHP'ye üzerindeki utanç lekelerinden birini temizleme hakkı vermiş olur."

"BAŞKA DEĞİŞİKLİKLER İÇİN FIRSAT KOLLUYORLAR"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise tweet mesajı paylaşarak Erdoğan'a şu yanıtı verdi: "Meclise sunduğumuz kanun teklifimiz AK Parti'de rahatsızlık yarattı. Desteklememek için Anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar. Her gün Anayasa'yı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni Anayasa, yeni meclisin işi olacak."