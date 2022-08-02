Özgür Özel'den Bülent Turan'a Tepki: "Sağlık Çalışanlarına Sırtınızı Döndünüz" - Son Dakika
Üye Girişi

Özgür Özel'den Bülent Turan'a Tepki: "Sağlık Çalışanlarına Sırtınızı Döndünüz"

02.08.2022 13:59
Özgür Özel'den Bülent Turan'a Tepki: "Sağlık Çalışanlarına Sırtınızı Döndünüz"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP’nin olağanüstü toplantı çağrısını eleştiren AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’a tepki gösterdi. Özel, “Ak Parti, sağlık çalışanlarına sırtını dönen bir iktidar olarak tarihe geçecektir. Ayrıca Bülent Bey, milletvekillerimizin mükerrer oy sahteciliği yaptığını ileri sürmüştür… Siz CHP'lilerin asla tevessül etmeyeceği bir fiil üzerinden ucuz yalan peşindesiniz” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısını eleştiren AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'a tepki gösterdi. Özel, "Ak Parti, sağlık çalışanlarına sırtını dönen bir iktidar olarak tarihe geçecektir. Ayrıca Bülent Bey, milletvekillerimizin mükerrer oy sahteciliği yaptığını ileri sürmüştür… Siz CHP'lilerin asla tevessül etmeyeceği bir fiil üzerinden ucuz yalan peşindesiniz" dedi.

Özgür Özel, yaptığı yazılı açıklamada, Bülent Turan'ın sosyal medyadaki açıklamasına yanıt verdi. Özel, "Bülent Bey, milletvekillerimizin mükerrer oy sahteciliği yaptığını ileri sürmüştür. Yeni elektronik sistem halen iyi çalışmadığı için bunun tüm milletvekillerinin başına geldiğini biliyorsunuz. Hepimizin bilgisi dahilinde Başkanlık Divanı'nda mükerrerlik kontrolü yapılıyor. Her oylamada AKP'lilerin onlarca mükerrer oyuna rağmen sistem oturana kadar bu konuyu asla gündeme getirmiyoruz. Ama siz CHP'lilerin asla tevessül etmeyeceği bir fiil üzerinden ucuz yalan peşindesiniz. Bu durumu en fazla suiistimal eden parti sizsiniz Bülent Bey. Meclis'te dahi olmayan milletvekilleriniz için pusula gönderen siz değil misiniz? Hatta Londra'dayken Meclis'te adına oy kullanılan Alpay Özalan sizin milletvekiliniz değil mi? Bizim partimizde bu kadar sahtekar yok çok şükür" dedi.

"İÇTÜZÜĞÜ EN İYİ BİLMESİ GEREKEN MAKAMDA OTURUYORSUNUZ"

Özel, Turan'ın CHP'lilerin Erzurum programını eleştirmesi hakkında "Neymiş, CHP milletvekilleri Erzurum'a uçak bileti almış da, Meclis'i açmamak üzere hazırlık yapmış da… Bülent Bey, TBMM İçtüzüğü'nü en iyi bilmesi gereken makamda oturuyorsunuz. Bir genel görüşmenin önergesinin gündeme alınıp genel görüşmenin gerçekleşebilmesi önergenin kabulünden iki gün geçtikten sonra ve yedi gün geçmeden olabiliyor. Dolayısıyla Pazartesi günü önergemiz kabul edilseydi Çarşamba günü gerçekleşecek görüşmelerde tüm grubumuz sağlık mazeretliler dışında hazır bulunacaktı" ifadelerini kullandı.

"MECLİS'İ ÇALIŞTIRMAYAN BİR İKTİDAR GRUBUSUNUZ"

Özel'in açıklaması şöyle:

"Bülent Bey, diyorsunuz ki ortada görüşülecek bir kanun teklifi yok. Kanun teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunduk. İlgili komisyonun toplanması için çağrımızı da yaptık. Olmayan dediğiniz kanun teklifi sadece bizim değil, sağlık meslek örgütlerinin ortak talebi. Sağlık çalışanlarının beklentilerini elinin tersiyle ittiğinizi tüm kamuoyu biliyor. Tarihe sağlıkta şiddet olayları varken ve en ağırından yaşanırken, tüm sağlık çalışanları büyük bir gönül kırgınlığı yaşarken, dönüp tatil yapan, Meclis'i çalıştırmayan bir iktidar grubu olarak geçeceksiniz. Fiilen Meclis'e vekillerinizi getirip, Genel Kurul salonuna sokmayan, sağlık çalışanlarına sırtını dönen bir iktidar grubu olarak geçeceksiniz."

YORUMLAR
500
CHP'li Özel'den, AKP'li Turan'a 'Mükerrer Oy' Tepkisi: 'Chp Milletvekillerinin Tevessül Etmeyeceği Bir Fiil Üzerinden Ucuz Yalan Peşindesiniz CHP'li Özel'den, AKP'li Turan'a 'Mükerrer Oy' Tepkisi: 'Chp Milletvekillerinin Tevessül Etmeyeceği Bir Fiil Üzerinden Ucuz Yalan Peşindesiniz AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan TBMM Genel Kurulunun toplanamamasını değerlendirdi Açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan TBMM Genel Kurulunun toplanamamasını değerlendirdi Açıklaması
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Bülent Turan, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'den Bülent Turan'a Tepki: 'Sağlık Çalışanlarına Sırtınızı Döndünüz' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
19:45 ABD'nin ziyareti sonrası Çin ordusundan yeni karar: 4-7 Ağustos tarihlerinde Tayvan çevresinde gerçek mermilerle askeri tatbikat yapılacak
19:37 Taraftarlar kampanya başlattı, takımda istemiyorlar! İtalyan hoca Igor Tudor, Marsilya'dan gidebilir
19:33 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Akkuyu açıklaması: İhtilafın çözümü için girişimde bulunduk
18:30 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Arsenal'in yıldızı Lucas Torreira, İstanbul'a geliyor
18:28 Çin, Tayvan hamlesinden sonra ABD'yi tehdit etti: Ateşle oynayan kendini yakar
17:56 ABD heyetinin Tayvan'a gelmesinden sonra Çin karşı hamlede bulundu: Savaş uçakları Tayvan Boğazı'nı geçti
17:51 ABD Meclis Başkanı Pelosi'nin uçağı Tayvan havalimanına indi!
17:46 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, yolda kalan aracı itti! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı
17:26 Beşiktaş, Arthur Masuaku'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı
17:22 Süper Lig'de stadyum konserleri heyecanı başlıyor! İlk sahne Madrigal Grubu'na ait
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 20:10:41. #1.11#
SON DAKİKA: Özgür Özel'den Bülent Turan'a Tepki: "Sağlık Çalışanlarına Sırtınızı Döndünüz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement