Özgür Özel'den Bülent Turan'a Tepki: "Sağlık Çalışanlarına Sırtınızı Döndünüz"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısını eleştiren AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'a tepki gösterdi. Özel, "Ak Parti, sağlık çalışanlarına sırtını dönen bir iktidar olarak tarihe geçecektir. Ayrıca Bülent Bey, milletvekillerimizin mükerrer oy sahteciliği yaptığını ileri sürmüştür… Siz CHP'lilerin asla tevessül etmeyeceği bir fiil üzerinden ucuz yalan peşindesiniz" dedi.

Özgür Özel, yaptığı yazılı açıklamada, Bülent Turan'ın sosyal medyadaki açıklamasına yanıt verdi. Özel, "Bülent Bey, milletvekillerimizin mükerrer oy sahteciliği yaptığını ileri sürmüştür. Yeni elektronik sistem halen iyi çalışmadığı için bunun tüm milletvekillerinin başına geldiğini biliyorsunuz. Hepimizin bilgisi dahilinde Başkanlık Divanı'nda mükerrerlik kontrolü yapılıyor. Her oylamada AKP'lilerin onlarca mükerrer oyuna rağmen sistem oturana kadar bu konuyu asla gündeme getirmiyoruz. Ama siz CHP'lilerin asla tevessül etmeyeceği bir fiil üzerinden ucuz yalan peşindesiniz. Bu durumu en fazla suiistimal eden parti sizsiniz Bülent Bey. Meclis'te dahi olmayan milletvekilleriniz için pusula gönderen siz değil misiniz? Hatta Londra'dayken Meclis'te adına oy kullanılan Alpay Özalan sizin milletvekiliniz değil mi? Bizim partimizde bu kadar sahtekar yok çok şükür" dedi.

"İÇTÜZÜĞÜ EN İYİ BİLMESİ GEREKEN MAKAMDA OTURUYORSUNUZ"

Özel, Turan'ın CHP'lilerin Erzurum programını eleştirmesi hakkında "Neymiş, CHP milletvekilleri Erzurum'a uçak bileti almış da, Meclis'i açmamak üzere hazırlık yapmış da… Bülent Bey, TBMM İçtüzüğü'nü en iyi bilmesi gereken makamda oturuyorsunuz. Bir genel görüşmenin önergesinin gündeme alınıp genel görüşmenin gerçekleşebilmesi önergenin kabulünden iki gün geçtikten sonra ve yedi gün geçmeden olabiliyor. Dolayısıyla Pazartesi günü önergemiz kabul edilseydi Çarşamba günü gerçekleşecek görüşmelerde tüm grubumuz sağlık mazeretliler dışında hazır bulunacaktı" ifadelerini kullandı.

"MECLİS'İ ÇALIŞTIRMAYAN BİR İKTİDAR GRUBUSUNUZ"

Özel'in açıklaması şöyle:

"Bülent Bey, diyorsunuz ki ortada görüşülecek bir kanun teklifi yok. Kanun teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunduk. İlgili komisyonun toplanması için çağrımızı da yaptık. Olmayan dediğiniz kanun teklifi sadece bizim değil, sağlık meslek örgütlerinin ortak talebi. Sağlık çalışanlarının beklentilerini elinin tersiyle ittiğinizi tüm kamuoyu biliyor. Tarihe sağlıkta şiddet olayları varken ve en ağırından yaşanırken, tüm sağlık çalışanları büyük bir gönül kırgınlığı yaşarken, dönüp tatil yapan, Meclis'i çalıştırmayan bir iktidar grubu olarak geçeceksiniz. Fiilen Meclis'e vekillerinizi getirip, Genel Kurul salonuna sokmayan, sağlık çalışanlarına sırtını dönen bir iktidar grubu olarak geçeceksiniz."