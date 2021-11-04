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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den aşı çağrısı Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den aşı çağrısı Açıklaması

04.11.2021 15:58
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den aşı çağrısı Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Yoğun bakımlar ve hastaneler aşısızlarla dolu. Aşı olup da hayatını kaybedenler çok az. Lütfen aşınızı yaptırın.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Yoğun bakımlar ve hastaneler aşısızlarla dolu. Aşı olup da hayatını kaybedenler çok az. Lütfen aşınızı yaptırın. Ben Özgür Özel olarak aşının güvenliliğine ve koruyuculuğuna kefilim." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Batman'a gelen Özel, CHP İl Başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Batman'da aşılanma oranının düşüklüğüne işaret eden Özel, kimsenin aşı olma konusunda endişe duymaması gerektiğini söyledi.

Kendisinin de koronavirüse karşı aşılarını yaptırdığını dile getiren Özel, " Türkiye'de günde 200 ila 220 arasında değişen rakamlarda insanımız ölüyor. Bugün 180 kişilik bir uçak düşse Türkiye iki sene konuşur. Her gün en az bir uçak, bazen 1,5 uçak düşüyor. Her gün uçak faciası yaşanıyor Türkiye'de. Yoğun bakımlar ve hastaneler aşısızlarla dolu. Aşı olup da hayatını kaybedenler çok az. Lütfen aşınızı yaptırın. Ben Özgür Özel olarak aşının güvenliliğine ve koruyuculuğuna kefilim." diye konuştu.

Özel, Türkiye'nin gündemini muhalefet partilerinin belirlediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Psikolojik iktidar Türkiye'de el değiştirdi. Mecliste psikolojik iktidarı Cumhuriyet Halk Partisi ve bütün muhalefet partileri ele aldılar. Cumhuriyet Halk Partisi ve bütün muhalefet Türkiye'nin gündemini belirliyor. Biz söylüyoruz onlar reddediyorlar. Türkiye'de en çok konuşulan konu gençler arasında da AK Parti ve MHP oyları ile reddedildi. Emeklilikte yaşa takılanlar emekli olsun diyoruz, reddediyorlar. 3600 ek gösterge sözü verdiğin memura sözünü tut diyoruz, reddediyorlar. Biz hep birlikte Türkiye'nin önünü açacak projelerimizi getiriyoruz. Bunları konuşalım diyoruz, reddediyorlar. Örneğin, atanamayan sağlıkçı ordusu var. Gelin bunları atayalım. Atanamayan sağlıkçıları hep birlikte atayalım. Mevcut yorgun ve bitkin sağlıkçılar dinlensinler. Salgına karşı başarılı olalım diyoruz, reddediyorlar. Dünya kadar mezun olmuş ve atanamamışlar var, gelin onları atayalım diyoruz, reddediyorlar. Türkiye'de bölgenin derin yoksulluğunu da hak ihlallerini de konuşan biziz ama bunların hepsi her geçen gün birbirine benzeyen AK Parti ve MHP iktidarı tarafından reddediliyor."

İnsanların iyilik siyaseti istediğini belirten Özel, şunları kaydetti:

"(İstanbul'da CHP kazanırsa beka sorunu olur, Türkiye batar, Türkiye karışır) diyorlardı. Biz ne diyorduk? Martın sonu bahar. Millet kime oy verdi? Cumhur İttifakı'nın korku siyasetine değil, rengarenk adeta bir gökkuşağı gibi her rengi içinde barındıran İstanbul'daki umut siyasetine oy verdi. Korku siyasetinin yerine umut siyaseti kazanacak. Her şey çok güzel olacak dedik ya her şey Türkiye için de Batman için de çok güzel olacak. Her ağızlarını açtığında CHP'yi yeneceklerini söyleyen MHP ve AK Parti bugün muhalefete muhalif olmuşlar. Artık onlar muhalif oldular. Biz iktidara geldiğimizde onların gazetelerine çökmeyeceğiz. Onların gazetelerini alıp hapse atmayacağız. Onların siyasetçilerini mahalle başkanlarına kadar toplayıp içeri tıkmayacağız. Onlar gibi başka partilerin genel başkanlarını içeri atıp da referandum ve seçim kazanmaya çalışmayacağız. Aksine bütün imkanları ile muhalefet etsinler. Biz de iktidarda neler yapacağımızı ve neyi güzel yapacağımızı anlatmaya devam edeceğiz."

Sezgin Tanrıkulu ise eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın 5 yıl önce tutuklandığını anımsatarak, "Tam 5 yıldır bu siyasetçi arkadaşlar cezaevinde tutulmaktalar. Ben buradan hepsine selam ve sevgilerimi gönderiyorum." diye konuştu

Konuşmaların ardından Özel ve beraberindekiler, esnaf ziyareti yaptı, Batman Üniversitesi kampüsündeki "Tanıtım Günleri"ne katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, COVIRAN Bereket, hastaneler, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den aşı çağrısı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den aşı çağrısı Açıklaması - Son Dakika
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