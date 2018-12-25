Son Dakika Haberleri: CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: " Durmayacağız, Sinmeyeceğiz, Korkmayacağız, Bir Adım Geri...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: " Durmayacağız, Sinmeyeceğiz, Korkmayacağız, Bir Adım Geri...

1 saat önce

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: " Durmayacağız, sinmeyeceğiz, korkmayacağız, bir adım geri atmayacağız"ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, " Durmayacağız, sinmeyeceğiz, korkmayacağız, bir adım geri atmayacağız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: " Durmayacağız, sinmeyeceğiz, korkmayacağız, bir adım geri atmayacağız"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, " Durmayacağız, sinmeyeceğiz, korkmayacağız, bir adım geri atmayacağız" dedi.
Özel, TBMM 'de açıklama yaptı. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Parlamento'nun yıldızının parlamasından rahatsız olduğunu ileri sürerek, "Durmayacağız, sinmeyeceğiz, korkmayacağız, bir adım geri atmayacağız. Recep Tayyip Erdoğan bunu böyle bil. Sanatçıların açıklamalarından hoşlanmayan tek adam talimat verdi, savcı harekete geçti ve tek adamın açıklamasından bir saat sonra sanatçılar hakkında işlem başlatıldı, apar topar sanatçılar sorgulandı, yurtdışına çıkış yasağı, adli kontrolle sanatçılara had bildirilmeye çalışıldı. Söylediklerimizin hangisinden suç var? Tazminat hakarete olur. Kime hakaret etmişiz? Suç varsa ceza olur, söylediklerimizi hangisi suç? Bir suç varsa bizim söyleyip de, Hulusi Akar'ın içinden çıkamadıkları, söyledikleri suçtur. Biz dedik ki; 'Hulusi Akar silah arkadaşlarının yanına gitmedi'. O da dedi ki; 'Gittim'. Şahitler gösterdi. Gösterdiği şahitlerin hepsi dedi ki; 'Bizim görev yerimiz hapishaneydi. Bir tek oraya geldin. Diğer beşine gitmedin' dedi. Hulusi Akar ziyaretlerini savunabildi mi? Ama Recep Tayyip Erdoğan savunmaya çalışıyor" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:33 Kaynak: İHA

Hulusi Akar, Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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