CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özgül, "Bu Meclis'i 48 gün boyunca tatilde tutan AK Parti ve MHP iradesi geçtiğimiz hafta Meclis'e bir darbe yaparak başladı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özgül, "Bu Meclis'i 48 gün boyunca tatilde tutan AK Parti ve MHP iradesi geçtiğimiz hafta Meclis'e bir darbe yaparak başladı. Halkın bu Meclis'e gönderdiği üç milletvekilin üyeliğine anayasaya aykırı ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ifadeleriyle çelişir bir şekilde son verildi." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti ile MHP'nin, Meclis'i 48 gün boyunca tatilde tuttuğunu öne süren Özel, Meclis'in geçen hafta, bir darbeyle çalışmalarına başladığını savundu.

CHP ve HDP'li üç milletvekilin üyeliklerinin düşürülmesine değinen Özel, "Halkın bu Meclis'e gönderdiği 3 milletvekilinin, anayasaya aykırı ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ifadeleriyle çelişir bir şekilde milletvekilliği görevleri sonlandırıldı. Şentop, daha önce Komisyon Başkanı sıfatıyla yeniden seçilen bir milletvekilinin dokunulmazlık hakkını da yeniden kazandığını söylüyordu. Bu konuda kendisiyle görüşen AK Partili milletvekiline de görüşünün halen aynı olduğunu söylediğini biliyoruz. Ama kendi görüşüne rağmen, yürüyen mahkeme kararını saray talimatıyla okutmaktan da geri durmadı." diye konuştu.

TBMM Genel Kurulunda dün yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özel, daha önce "İçtüzüğün verdiği her imkanı kullanacağız ama anayasayı çiğneyenlere, milletin seçtiği vekile darbe yapanlara karşı sessiz kalmayız." dediklerini söyledi.

"Banka kuyruğunda yaşansa..."

Genel Kurulda dünkü Sayıştay üye seçimlerine işaret eden Özel, "Sayıştay gibi bir kuruma üye seçimi sürecinde bırakın karşılıklı istişareyi, en doğru isimlerin belirlenmesine ilişkin çabaları, iktidarın büyük ortağı ile onun muhtaç olduğu küçük ortağının çeşitli pazarlıkları, kendilerine yakın olan üyeleri seçtirme temasları dışında bir şey olmadı." diye konuştu.

Sayıştay seçimlerinin normal şartlarda 45 dakika sürdüğünü ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti ve MHP'li milletvekilleri Sayıştaya yandaş seçmek için sosyal mesafeyi unutarak bir birlerini ezdi. Böyle bir durum banka kuyruğunda yaşansa Sağlık Bakanı alıp bunu sosyal medya hesabından paylaşacaktı. CHP milletvekilleri ise oy vermek için sosyal mesafenin nasıl olmasını gösterdi. Sosyal mesafeye uygun bir şekilde oy kullandık. Kabine giren arkadaşlarımız da kabinde 'Enis Berberoğlu niye yok?' diye düşündüler. 'Enis Berberoğlu olsaydı bu pusulaya baksaydı ne düşünürdü?' diye düşündüler. 'Talimatla yargının kararını niye okuttu' diye düşündüler. Kimi 5, kimi 10 dakika düşündü, oylama 4 saat sürdü. AK Parti ve MHP'li arkadaşlar da bundan sıkılmışlar."

Özgür Özel, anayasayı hiçe sayanların, CHP'ye yönelik "İçtüzükle verilen hakkı suistimal ediyorsunuz" demeye haklarının olmadığını söyledi.

TBMM Genel Kurulunda MHP'li bir milletvekilinin, kendisine arkadan saldırdığını anlatan Özel, şunları kaydetti:

"Bu olay çok üzücüdür. Bir milletvekilin şiddete başvurması utanç vericidir. Şans eseri yara almadan kurtulduk. Yaşananlardan dolayı üzgünüm. Bana saldıran kişinin muhatap olduğu muameleye de üzüldüm. Bizi yenecek biri varsa söz ve aklıyla yenebilir. Sözümüzü sözle yenebilecek, aklımızı aklıyla bastıracak bir rekabeti özlüyoruz. Kılavuzunuz kim olursa olsun CHP sizden korkmayacak, asla yılmayacaktır. Türkiye bu karanlık koalisyondan, kibir ittifaktan, bu saldırılardan medet uman, aklı beyni terk etmiş, kaba kuvvetle başarılı olacağını sanan bu kötücül kurtulana kadar direnmeye devam edeceğiz."

Özel, TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamlarına ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:

"İşsizliğin düştüğünü söylüyorlar. Nasıl düşmüş? Toplamda 573 bin kişi azalmış. Geçen ay 3 milyon 207 bin kişi iş aramaktan umudunu kesmişti. Bu ay bu rakam 3 milyon 728 bin kişiye çıkmış. Bunu işsizlikte azalma olarak veriyorlar. Bu ay 573 bin kişi iş aramıyor. Bizimkiler bunu işsiz sayısına dahil etmediği için işsizlikte düşüş var hesabı yapmışlar. 4 kişiden biri işsiz. Gençlerden de 3 kişiden biri işsiz."

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, AK Parti, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 03:45 Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

Bakan Koca, 1 Haziran sonrası vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu 300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir Batman Valisi'nden "vahşi" sulama yöntemine tepki: Su bedava gelmiyor Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Koronadan kaçarken keneye yakalanıyorlar! Uzmanlar endişeli 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım çılgınlığı, can korkusunun önüne geçti İzmir'deki 3.8'lik depremin ardından uzman isimden korkutan uyarı: Deprem fırtınasına dönüşebilir Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti Hafriyatı boş araziye indiren işçiler, zabıtayı görünce tekrar araca yükledi
Virüsün bulaşılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş Virüsün bulaşılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş         
22:33
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı         
22:10
"Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor         
22:04
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem         
21:37
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı         
21:34
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti         
21:24
Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı         
21:19
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık         
21:03
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı         
21:00
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir         
20:58
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu         
20:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar         
20:41
Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama         
20:30
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı Bakan Koca, 1 Haziran sonrası vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı         
20:14
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı         
20:01
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı         
19:39
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin         
19:35
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu         
19:12
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu         
18:53
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur         
18:51
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor         
18:39
Nişan töreninde 6 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı Nişan töreninde 6 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı         
18:35
Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi         
18:34
İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı         
18:33
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak 2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak         
18:30
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi         
18:14
Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti         
18:01
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor         
17:55
Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu         
17:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2020 22:38:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]