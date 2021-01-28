CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

28.01.2021 16:49
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanmasına ilişkin, "Kitap yazsa Boğaziçi'nin kütüphanesine giremez. Kendisi sınava girse Boğaziçi'ne girmez. Boğaziçi'nde hoca olacak liyakate sahip değil, siz bunu Boğaziçi'ne rektör yaptınız." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanmasına ilişkin, "Kitap yazsa Boğaziçi'nin kütüphanesine giremez. Kendisi sınava girse Boğaziçi'ne girmez. Boğaziçi'nde hoca olacak liyakate sahip değil, siz bunu Boğaziçi'ne rektör yaptınız." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya değinerek, "Erdoğan, Z kuşağının eskileri bilmediğini, eskilerde Genel Başkanımızın SSK'yı batırdığını söylüyor. Z kuşağı cumhurbaşkanı da olsa bir partinin genel başkanı da olsa kimseden talimatla bir konuda kanaat sahibi olacak bir kuşak değil. Bir konuyu merak ettiklerinde dakikalar, saniyeler içinde bilgilere erişebilen ve bu konuda vicdan terazileri de hiç sapmayan bir kuşak. Bizim özendiğimiz, bir şey öğretmeye değil, bir şey öğrenmeye çalıştığımız gençler." diye konuştu.

Genel müdürlerin hükümetin aldığı kararları uyguladığını dile getiren Özel, "Erdoğan, kendi dönemiyle ilgili övünürken 'ben yapmadım genel müdürlerim yaptı' diyor mu? Mesela, 'duble yollar yaptık' diye övünürken dönüp 'aslında bu benim başarım değil, partimizin övüneceği bir durum yok. Karayolları Genel Müdürümüzü takdir etsin herkes' diyorsa SSK'nın geçmiş döneminden de o dönemin Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu'nu sorumlu tutsun. Akıl yürüteceksek böyle yürütmek lazım." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde bugünkü parayla 4,5 milyar lira açık olduğunu, bugün SGK'nın açığının 407 milyar lira olduğunu anlatan Özel, "Açık 100 kat artmış. Kemal Bey'in dönemindeki açığı söylüyor, kendi dönemindekini söylemiyor." dedi.

Z kuşağının istediği her şeyi bildiğini belirten Özel, "Z kuşağı mesela kendilerine saray yapanları biliyor. Kemal Kılıçdaroğlu, bir apartmanın dördüncü katında oturuyor. Erdoğan, bin 500 odalı sarayda oturuyor. Kılıçdaroğlu'nun yazın, kışın gideceği başka evleri yok ama Erdoğan, hepimizin parasıyla kendine Muğla'da bir yazlık saray yaptırdı. Katar Emiriyle birlikte orada tatil yapacaklar. Ahlat'ta da bir tane kışlık saray yaptırdı. Orada da kayak yapacaklar. Bunları benim söylememe gerek yok. Z kuşağı bunları görüyor." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarının ve çalışma arkadaşlarının partiden bir maaş aldığını kaydeden Özel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un birden fazla maaş aldığını ileri sürerek, eleştirdi.

Özel, AK Parti iktidarı ile birlikte 18 yılın sonunda her mesleğin atanmayanı olduğunu, atanabilenlerin de AK Parti'den torpilliler olduğunu öne sürdü.

Boğaziçi Üniversitesine yapılan rektör atamasına değinen Özel, şunları söyledi:

"Z kuşağı sizi şuradan biliyor; Boğaziçi'ne AK Parti'li rektör atadınız. Sarıyer'in AK Parti kurucu ilçe başkanını, AK Parti'den milletvekili aday adayını, AK Parti'den Sarıyer belediye başkan aday adayını belediye başkan adayı yapmadınız, milletvekili yapmadınız ama onu getirdiniz Boğaziçi Üniversitesine rektör yaptınız. Partili rektör. Sonra da gidip Boğaziçi'nin kapısına kelepçe takıp Türkiye'yi dünyaya rezil ettiniz. Boğaziçi'ne rektör yaptıkları adam, Boğaziçi'nde ders verecek ehliyete sahip değil. Boğaziçi'nin kuralı var. Yurt dışında, dünyada ilk 100'ün içindeki çok popüler bir okulda doktorasını alacak ki gelip çocuklara bir katkısı olsun. Kitap yazsa Boğaziçi'nin kütüphanesine giremez. Kendisi sınava girse Boğaziçi'ne girmez. Boğaziçi'nde hoca olacak liyakate sahip değil, siz bunu Boğaziçi'ne rektör yaptınız."

Aşı yaptırma çağrısı

CHP Grup Başkanvekili Özel, bugün 75-80 yaş aralığındaki vatandaşların aşılanacağını anımsatarak, "Sözümüze değer veren herkese şunu söylüyoruz: Aşılamak için size geldiklerinde, teklif ettiklerinde sakın aşıyı reddetmeyin. Aşıya ulaşan aşıyı mutlaka yaptırsın. Çünkü bu hastalıktan bizi kurtarırsa bu aşı kurtaracak. Bu aşı korkulacak bir yönü olmayan, sağlığınızla ilgili kötü bir şey yapmayacak ama vücuda uygulandığında tutarsa ki yüksek oranda tuttuğu söyleniyor, sizi hastalıktan koruyacak bir aşıdır. Sözümüze değer veren herkes aşısını vurdursun." dedi.

Aşının tedariki konusunda ciddi sorun olduğunu savunan Özel, 9 milyon doz aşı olduğu için sürecin ağırdan alındığını savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği 50 milyon doz aşının övünülecek değil utanılacak bir rakam olduğunu iddia eden Özel, "Sadece 25 milyon kişiyi aşılayacağız demektir. Oysa biz göçmen misafirlerimiz dahil 87 milyon kişiyiz. Bu 87 milyon kişinin en az 60 milyonunu aşılamak durumundayız. Aşılamadığımız takdirde bu hastalıktan kurtulamayız. Kötü tarafı şudur: Başta aşılananlar günü geldiğinde aşısız hale gelecek. Üç ay sonra antikorları bitecek, ondan sonra da bir manası kalmadı." diye konuştu.

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyelerinin listesini basın mensuplarına gösteren Özel, Sayıştay tarafından, yönetim kurulu üyelerinin limitsiz kredi kartlarının bulunduğunu ve harcamaların Ziraat Bankası'na ödetildiğinin tespit edildiğini söyledi. Özel, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyelerinin maaşlarını bir basın toplantısında dile getirdiğini anımsatarak, Anayasa Mahkemesi'nin eski üyesi olan Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyesi Serruh Kaleli'nin kendisini aradığını söyledi.

Serruh Kaleli'nin limitsiz kredi kartını kullanmadığına ilişkin bankadan aldığı yazıyı basın mensuplarına gösteren Özel, "Serruh Kaleli, yönetim kurulu üyelerine limitsiz bir kredi kartı verildiğini doğruluyor ancak kendisi etik bulmamış, harcamamış. Sayıştay da, '3 milyon harcama var, bana göstermiyorlar' diyor. Şimdi diğer yönetim kurulu üyeleri kamuoyunu bilgilendirsin." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, AK Parti, Rektör, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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