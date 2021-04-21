CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Faik Öztrak, krizin değil çözümün yüzüdür. Faik Öztrak, krizin değil krizden çıkış reçetesinin uygulayıcılarındandır." dedi.

Özel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 128 milyar dolar döviz rezervinin Türkiye'nin finansal güvenlik kalkanı olduğunu belirterek, bu paranın bir siyasi liderin inadı uğruna tüketildiğini öne sürdü.

Basit bir soru sorduklarını dile getiren Özel, "Panik ve geçen zaman, iddiamızı, şüphemizi ve haklılığımızı kanıtlamıştır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MYK toplantılarında ve Bakanlar Kurulu toplantılarında bu sorunun açıklanması için talimat verdiğini anlatan Özel, "Bugün TBMM'de grup toplantısının neredeyse bir saatini '128 milyar nerede?' sorusunun cevabına ayırdığına göre, bundan önce konuşanların, açıklama yapanların hepsinin kifayetsizliğinden, yetersizliğinden, kendi seçmenine şikayet etmekten başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

Bu konuda açıklama yapanlara işaret eden Özel, "Geçmiş olsun, anlatamadınız. İş başa düştü ve Genel Başkanınız çıktı, bizim 7 Ocak'tan beri sorduğumuz bu soruya cevap vermeye çalıştı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu paranın olmadığını kabul ettiğini öne süren Özel, "Bunu yapmak için de kendini, bir takım videolara, montajlara, illüzyonlara sarılmak zorunda hissediyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında paylaştığı videoya işaret eden Özel, "Sedef Kabaş'ın yaptığı konuşma, sunum bağlamından kopartılarak, bir iki kelime kullanılarak, AK Parti'nin siyasi propagandasına alet ediliyor. Sorarlar, bunun iznini aldınız mı? Bu görüntüleri hangi hakla kullanıyorsunuz?" diye sordu.

"Bizi suçlamak için Sedef Kabaş hanımefendiyi bu kirli siyaseti manipülasyonuna alet ediyor." diyen Özel, bunun kişilik haklarına saldırı olduğunu söyledi.

"Bakıyoruz görülmüyor, 128 milyar dolar nerede?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "bilanço okumayı bilenlerin Merkez Bankasının herkese açık internet sitelerindeki verilere bakarak bu hesabı kolaylıkla çıkarabileceğini" söylediği konuşmasına atıfta bulunan Özel, "Bakarsanız görürsünüz.' diyor. Bakıyoruz görülmüyor, 128 milyar dolar nerede? Ben bakıyorum, göremiyorum. 24 Haziran 2018 günü göreve geldiğinizden beri sattığınız 128 milyar dolar bu tabloda yok. Varsa sen göster. Bu tabloya bakınca eksi 60 milyarlık net rezerv görünüyor." diye konuştu.

Detaylı bilançoda da 128 milyar doların görünmediğini iddia eden Özel, "Yok çünkü sattılar. Gizlediklerine göre peşkeş çektiler. Yoksa hangi tarihte, hangi kurumun aracılığıyla kimlere satıldığı görülürdü. İşin iki boyutu var, birincisi, inat ve kötü yönetim uğrunda eriyen döviz rezervleri, ikincisi, hazır Merkez Bankası ucuza döviz satarken buna uyandırılan ve faydalandırılan yandaşlar. Bunun iki boyutundan birincisi hepimiz açısından net, Türkiye'deki bütün ekonomistler bunun böyle olduğunu biliyor. İkincisi ise bir şüphe çünkü açıklamıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, Türk lirasının 2001 krizinde yüzde 110, 24 Haziran 2018'den bugüne kadar ise yüzde 126 değer kaybettiğini söyledi.

"Türkiye ekonomisi, krizlere karşı bağışıklık sistemini kaybetti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Faiz sonuç değil sebeptir." tezini ortaya koyduğunu belirten Özel, "Satacak dolar kalmadı. Türkiye ekonomisi, krizlere karşı bağışıklık sistemini kaybetti. İlk krizde, rezervlerimizin yokluğu, bizi ekonomik olarak büyük bir buhranın içine sokabilir. Bizi tepe taklak edebilir. Bunun için tedbir almak gerekir." dedi.

Özgür Özel, "Canikli'nin 'Bu satışın nedeni negatif reel faiz.', 'Bundan sonra faiz, enflasyonun üstünde olacak.' demesi, suni olarak enflasyonun düşürülmeyeceğini söylemesi, gerçek. Bunu, Erdoğan'ın öğrenmesi mucize. Biz bir özel ders aldırdık 'Alanım ekonomi.' diyen Recep Tayyip Erdoğan'a ama dünyanın en pahalı özel dersiydi. Tam 128 milyar dolarımıza mal oldu. Şimdi bizi olası bir krizin karşısında son derece savunmasız bıraktı." yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "CHP'nin parti sözcüsü, iyi çantacıdır." açıklamasını eleştiren Özel, "Faik Öztrak, faizlerin fırladığı bir gecenin sabahında, bununla mücadele için gelen ekipte müsteşarlığa atanmıştır. Faik Öztrak, krizin değil çözümün yüzüdür. Faik Öztrak, krizin değil krizden çıkış reçetesinin uygulayıcılarındandır." ifadelerini kullandı.

Bu anlayışın kabul edilemeyeceğini dile getiren Özel, "Eğer kriz için bir muhatap arıyorsa, dönüp o dönemin Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli'ye bakacak. Devlet Bahçeli ile canciğer kuzu sarma, o dönemin krizden çıkaran müsteşarına ağzına gelen lafı söyleyecek. Bunları kabul etmemiz mümkün değil." şeklinde konuştu.

"IMF'nin çantacısı" ifadesine dikkati çeken Özel, "IMF'den 17 milyar para bulmuş. 17 milyar parayı IMF'den kuralına göre isteyip, krizden çıkış için kullanan Faik Öztrak'a çantacı diyenler, son yıl dünyanın hiçbir yerinden para bulamadınız. IMF'ye muhtaçsınız ama büyük laf ettiniz. Ne yaptınız? 15 milyar Katar'dan, 2 milyar Çin'den swap anlaşması. Recep Tayyip Erdoğan'ın cevaplaması gereken, Katar'ın çantacısı kimdir, Çin'in çantacısı kimdir?" ifadelerini kullandı.

"Neyle yapacak Kemal bey darbeyi?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kılıçdaroğlu 'Emekli olanlar darbe yapabilir mi?' diyor. Onlar sizin akıl hocanız. Darbeyi de sizin yapmanızı bekliyorlar." sözüne ilişkin Özel, "Neyini bekleyecek, darbe gecesi buraya grup başkanvekilini, 15 milletvekilini yollayan, darbeye karşı net tutum alan, ertesi gün de gelip imzayı atıp konuşma yapan Kılıçdaroğlu hangi darbeyi bekleyecek, emekliler neyle yapacak? Mütevazi evindeki kişisel bilgisayarıyla mı yapacak? Ondan bundan hediye olmayan mütevazi dolma kalemiyle mi yapacak? Memuriyetten kalma delgeçiyle, silgisiyle mi yapacak? Neyle yapacak Kemal Bey darbeyi?" diye sordu.

"Bir gece yarısı operasyonuyla 2 bakan alındı, 3 bakan atandı." diyen Özel, bu işin kaybedenin kadın siyasetçiler olduğunu savundu.

Kadının, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına hapsedildiğini öne süren Özel, "AK Parti, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi bir sözleşme değil bir anlayıştır, iklimdir. İklim değişti. Rüzgar karşıdan sert esiyor kadınlar için." yorumunu yaptı.

Ruhsar Pekcan'ın Ticaret Bakanlığı görevinden alındığına işaret eden Özel, "Görevden alınarak, 9 milyonluk dezenfektanla temize mi çıktı Ruhsar Hanım? Gece yarısı kararnamesi, Ruhsar Hanım'ın yaptığı işleri temizler mi? O mikroptan arındırır mı o ihaleyi, o bakanlığı? Anayasa diyor ki, Ruhsar Hanım'ın geçmişte yaptığı işler açısından denetlenmesi Meclisteki soruşturma komisyonu marifetiyle mümkün. 300 imza lazım. 300 imza için biz hazırız ama yetmiyor. AK Parti ve MHP, Ruhsar Pekcan'ı dezenfekte edip, 'Hadi bakalım' mı diyecekler? Yoksa soruşturma komisyonu için imzayı tamamlayacaklar mı? Bunu yapma dirayeti ve cesaretini göstermezlerse, Sayın Bahçeli'nin tabiriyle, Türkiye'nin bütün dezenfektanlarını Marmara Denizi'ne koysak, Cumhur ittifakını orada yıkasak, bundan kurtulamazlar." diye konuştu.

"Devlet Bahçeli'den niye hiç ses yok?"

Mersin Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda "Gençler İçin Nutuk" adlı kitabın dağıtımının uygun görülmediği iddiasını hatırlatan Özel, "Ülkü Ocakları Nutuk bastıracak, adam Ülkü Ocaklarına had bildiren, Atatürk'e hakaret eden cevabı yolluyor da Devlet Bahçeli'den niye hiç ses yok? MHP niye konuşmaz? Nedir, oradaki Milli Eğitim Müdürü'nün durumu? Bu Cumhur İttifakı, bu kadar mı ayaklara prangadır, yüreklere kelepçedir? MHP, kendi dağıtmak istediği Nutuk'a ayar veren Milli Eğitim Müdürü'ne, bu ülkenin kurucusuna, Nutuk'a ve başvuruyu yapan kendi kuruluşlarına sahip çıkmak açısından bir cümle kuramayacak mı? Anlaşılması güç bir sadakat ve sükunet içindeler." şeklinde konuştu.

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Yönetim Kurulu Başkanı ve yöneticilerinin, bazı emekli amirallerin bildirisine destek olması ve açıklamalarının emekli amirallerin bildirisiyle benzerlik taşıması üzerine geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasını eleştiren Özel, TESUD'un suçunun, bildiriyi kınadıklarına ilişkin çıkan haberi yalanlamak olduğunu iddia etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, hayatını kaybeden Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu için düzenlenen cenaze törenine katılmasına tepki gösteren Özel, törenden fotoğrafları göstererek, "Vicdansızlar, bu ülkede insanlar babalarının cenazesine 20 kişiyle katılıyor. Aynı Türkiye'deyiz. Merhumun tabutuna el sürmek için hınca hınç birbirinin üzerine yüklenmiş, lebalebin lebalebi bir cenaze töreni." diye konuştu.

"Raconu Kasımpaşalılar kessin"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın 20 Nisan'da bir televizyon programındaki sözlerinin hatırlatılarak, Erdoğan'ın tepkisinin sorulması üzerine Özel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da eğer tamamını izlediyse bu görüntünün ve bu konuşmayı yapıyorsa, yazıklar olsun. Çok Kasımpaşa raconları kesiyordu bir zamanlar. Kasımpaşalıları toplayalım, bir dev ekran kuralım, diyelim ki 'Engin Altay bunu dedi, Tayyip Erdoğan da ona cevaben bunu dedi.' Raconu Kasımpaşalılar kessin." ifadelerini kullandı.

Engin Altay'ın programda "Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı, Atatürk'ü Koruma Kanunu yapmak zorunda kaldı ki umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e..." dediğini anlatan Özel, Anadolu'da da "Yaşı benzemesin." veya biri kanser olmuşsa 'Sonu benzemesin, Allah akıbetini benzetmesin." gibi ifadelerin kullanıldığını söyledi.

Engin Altay'ın CHP'de bu konuda tavrı en net isimlerden olduğuna işaret eden Özel, "Böyle bir ifadeden böyle bir sonuç çıkarmak, bilgisizlikten değilse kötü niyettendir, vicdansızlıktandır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Engin Altay'ın gerçek konuşmasını izlemesini öneren Özel, "Eğer çıkıp da yarın helallik için aramıyorsa Engin Altay'ı demek ki artık onun da bugüne kadar söylediği hiçbir şeyin ve böyle her zaman racondan, haktan, hukuktan veya inançtan bahsetmesinin bir kıymeti kalmaz." yorumunu yaptı.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Bilerek yaptıysa da onu Kasımpaşalılara şikayet ediyorum." dedi.