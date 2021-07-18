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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

18.07.2021 15:06
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te son 3 yılda 108'i uluslararası anlaşma olmak üzere 188 kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, "İktidar partisi kendi getirdiği kanun tekliflerini yasalaştırdı ama 3 bin 380 teklifin, ki bunların 2 bin 530'u CHP'nindir, bir tanesi bile yasalaşmadı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te son 3 yılda 108'i uluslararası anlaşma olmak üzere 188 kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, "İktidar partisi kendi getirdiği kanun tekliflerini yasalaştırdı ama 3 bin 380 teklifin, ki bunların 2 bin 530'u CHP'nindir, bir tanesi bile yasalaşmadı." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin bu yasama yılı boyunca Meclis'i haftada sadece iki gün çalıştırdığını, bunun sonucunda 1 Temmuz'da kapanması gereken TBMM'nin bugün itibarıyla hala çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin karşı durdukları bazı maddelerinde iktidarın değişikliğe gittiğini dile getiren Özel, bu kapsamda OHAL'e ilişkin bazı yetkilerin süre uzatımlarında iktidarın öngördüğü zaman dilimlerinin kısaltıldığını ifade etti.

Meclis'in, AK Parti ve MHP'nin elinde beceriksizce, savrularak, sürekli yanlışlar yaparak aynı kanunları bir daha bir daha değiştirerek, kötü yönetildiğini iddia eden Özel, "Son 3 yılda TBMM'den 108'i uluslararası anlaşma olmak üzere 188 kanun teklifi geçti. İktidar partisi kendi getirdiği kanun tekliflerini yasalaştırdı ama 3 bin 380 teklifin, ki bunların 2 bin 530'u CHP'nindir, bir tanesi bile yasalaşmadı. Muhalefet ne önerirse önersin reddediyorlar. 3 bin 380 yasa teklifinin içinde her birisi bu ülkedeki vatandaşları memnun edecek çok sayıda düzenleme var ama bu beklentilerin tamamı boşa çıktı." değerlendirmesinde bulundu.???????

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin Meclis'in yasama yetkisini elinden aldığını öne süren Özel, "15 Temmuz itibarıyla 80 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2 bin 455 madde çıkarıldı. Aynı tarih itibarıyla Meclis'ten çıkan yasaların toplam madde sayısı ise 2 bin 369. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen bu tek adam rejiminin, Meclis'in yasama yetkisinin yarısını elinden aldığı ortaya çıkıyor. İşte bu yüzden itiraz ediyoruz." diye konuştu.

Bu kararnamelerle yanlış düzenlemelere imza atıldığını da iddia eden Özel, bu kadar düzenlemeye rağmen Türkiye'nin bir keşmekeş içinde olduğunu savundu.

Özel, MHP'nin emeklilikte yaşa takılanlara; iktidarın ise polise, öğretmene, hemşireye ve din görevlisine 3 bin 600 ek gösterge sözü ile diğer vaatlerinin yerine getirilmeden Meclis'in kapatılmaması gerektiğini kaydetti.

"Erken seçim Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarını bitirir"

CHP Grup Başkanvekili Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kibir, büyüklenme, böbürlenme milletle arasına aşılmaz duvarlar örme, bize asla yakışmaz. Hele hele bizim siyasetimizde milletle inatlaşmak, millete rağmen hareket etmek, milleti hafife almak diye bir anlayış kesinlikle söz konusu değildir" sözlerini anımsatarak, "Erdoğan, vatandaşın AK Parti'yi kibirle suçladığını, 'Yanlarına yanaşılmıyor, bize tepeden bakıyorlar' sözlerini görüyor ve bunu teşkilatlarına söylüyor. Ama bunu Erzurum'da söylerken, şu saraydaki etrafındaki kibirliler ordusunu, kendi ailesinin, damadının kibrini görmüyor mu?" sorusunu yöneltti.

Özgür Özel, "iktidar partisinin en imtiyazlı zümresinin bakan yardımcılıkları olduğunu, tek maaşlı bakan yardımcısının neredeyse olmadığını" da iddia ederek, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'nun çift maaş ve ikramiye alacaklarını belirtti. Özel, "Utanç verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunu AK Parti nasıl taşıyabiliyor?" görüşünü paylaştı.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un "Seçime gidilmesi halinde Sayın Cumhurbaşkanımız kendi siyasi hayatını, siyasi ömrünü de bir anlamda azaltmış oluyor" sözleri anımsatılarak, erken seçime ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, erken seçim kararını siyasetçilerin değil, milletin verdiğini dile getirdi.

Anket sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı'nın oy oranının, gelecek seçimi kaybettiğini ortaya koyduğunu savunan Özel, şöyle devam etti:

"Erken seçim, Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarını bitirir. Muhalefet partisi lideri olarak görev yapar mı onu bilmiyoruz, kendi kararı olacak. Bu anketlerle, sokaktaki bu tepkiyle, bu geriye gidişle, Erzurum'da kendi teşkilatına 'Kibir yapmayın' uyarılarını okuduğunuzda, kazanamayacakları bir seçimi erken yapmayacaklarını, seçimi gününde veya gününe çok yakın bir zamanda yapmak için direneceklerini düşünüyorum. Bu kadar erken seçim gündeminin olduğu bir yerde de Erdoğan ikili bir basınç arasında sıkışmış olacak."

Özgür Özel, kaçak göçmenlere ilişkin bir soruyu yanıtlarken, aşıları kontrol edilmeden ülkeye alınan göçmenlerin birçok hastalığın ülkede yeniden bulaşmasına neden olduğuna dikkati çekti. Özel, "2021 yılının ilk 7 ayında yakalanan düzensiz göçmen sayısı 62 bin 687. 2020 yılında bu rakam 122 bin 322. Göç İdaresi verilerine göre, Türkiye 2015 yılından itibaren artan şekilde düzensiz göçle karşı karşıya. Düzensiz göçmenler, Türkiye'de çok ciddi bir sorun olarak ortada duruyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, günde 1000'den fazla Afgan sığınmacıyı kabul ettiğini belirten Özel, "Bu sayı daha çok artabilir. Afganistan'dan gelen her sığınmacı, Türkiye'nin kötü, basiretsiz dış politikası yüzünden." görüşünü ileri sürdü.

İran'ın da Afgan sığınmacıları Türkiye'ye göndermeye çalıştığına işaret eden Özel, CHP olarak göçmenlere değil, göçmen yaratan politikalara karşı olduklarını da sözlerine ekledi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Türkiye, İktidar, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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