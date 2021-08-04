CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yangınlarda şimdiye kadar 7'si Manavgat, 1'i Marmaris'te olmak üzere 8 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Özel, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine baş sağlığı, yaralılara şifa diledi.

Özel, "Aydın'mızın, Muğla'mızın, Antalya'mızın, Isparta'mızın, Denizli'mizin üzerindeki kara bulutların dağılmasını ve ülkemizin üzerine çöken bu karabasanın bir an önce ülkemizin üzerinden uzaklaşmasını ümit ediyoruz. Bu süreçte yürekleriyle, emekleriyle, canlarıyla, mallarıyla bu faciaya mani olmak için, yangının etkilerini azaltmak için, durmasını sağlamak için katkı sağlayan herkese de yürekten teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele veren Türk sporcuları da tebrik eden Özel, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar 1 altın, 5 bronz madalya aldık. Yarı finallerde, finallerde yarışacak sporcularımız var. Kazananlara, kaybedenlere, oraya giden herkese çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra yarışacaklara başarılar diliyoruz. Türk kafilesinin centilmenliğini, kazanmayı, galibiyeti taşıyabilmesini, mağlubiyeti kabullenebilmesini ve son derece örnek davranışlarını gururla izledik. Buradan her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Önemli olan olimpiyat ruhu. Elbette kazananlarla birlikte seviniyoruz, kaybedenlerle birlikte üzülüyoruz ama gerçek anlamda orada hiç kimsenin kaybetmediğini ifade etmemiz gerekir. Özellikle dün akşam filenin sultanlarını hep birlikte izledik. Çok iyi bir mücadelede hepimizi üzen, hak etmedikleri bir mağlubiyet aldılar. Bu son değil, bundan sonraki başarılarının başlangıcıdır."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na teşekkür

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na olimpiyatlarda mücadele veren sporculara katkılarından dolayı teşekkür eden Özel, "Elbette iktidar partisini, bakanlarını pek çok alanda eleştiriyoruz. Spor alanındaki yapısal meselelerdeki eleştirilerimizi saklı tutmak kaydıyla kafileye eşlik eden spor bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan kendileriyle röportaj yapılan tekvandocusundan judocusuna, güreşçisinden boksörüne ve takım sporlarına kadar herkes Sayın Bakanın orada önemli bir katkı sağladığını, moral verdiğini, kafileye eşlik ettiğini söylüyor. Sporcularımız kendisinden razıysa biz de kendisinden razıyız ve teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarına da değinen ve aşılamanın önemine vurgu yapan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ölümlerin önüne geçmenin yolunun tam olarak, eksiksiz aşılanma olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz. Bize, sözümüze, partimize, partimizin sözüne değer veren herkese bir kez daha çağrımızdır, salgından kurtulmanın yolu aşılanmaktır. Birinci aşıları yaptırmak kadar süresi gelmiş ikinci ve üçüncü aşıları da alınan randevularla yaptırmaktır. Her vatandaşımızı hiç şüphe etmeden, hiç endişe duymadan aşılanmaya davet ediyoruz. Bunun yanında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmek, sağlık emekçilerine yardımcı olmak, onların emeklerini boşa çıkarmamak üzere telkin edilen tüm tedbirlere aynen uyum sağlanmasının da son derece önemli olduğunu ifade etmek isteriz."

Orman yangınlarıyla mücadeleyle ilgili Özel, şöyle konuştu:

"Bugün ormanlar yanıyorsa ve bu yangın durdurulamıyorsa, 8 gün boyunca engel olunmadıysa birilerinin bunun hesabını vermesi lazım. Bu ülkenin vatandaşları size ormanlar yansın, göller kurusun, dereler kurusun, ağaçlar kesilsin ve siz bu konuda üstünüze düşeni yapmayın diye oy vermedi. Bize de bu durum karşısında susalım diye oy vermedi. Bu ülkenin ormanları yanarken, gölleri, dereleri kururken, ağaçları kesilirken yetersiz kaldığınız noktada eleştiri göğüslemek iktidar olarak sizin göreviniz. Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı, bu iktidarı ve bu iktidarı yaratan haksız düzeni değiştirene kadar bu iktidarın yaptığı hataları söylemeye ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri teker teker sıralamaya devam edecek. Bu bizim bu ülkeye karşı borcumuz."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, "(CHP'li) Belediyelerden siz ne talep ettiniz de belediyeler bunu yerine getirmedi?" sorusunu yönelten Özel, "Hangi belediyemiz, örneğin Orman Genel Müdürlüğünün hangi talebini kendi gücü nispetinde, imkanları oranında karşılamadı, bu noktada bir an tereddüt etti?" şeklinde konuştu.

İspanya'dan Türkiye'deki orman yangınlarına müdahale için gelen uçakların THK'nin atıl denilen uçaklarla aynı model olduğunu ifade eden Özel, "Önümüzdeki dönem iktidar olup dünyanın orman yangınlarına müdahale filosunu Türk Hava Kurumuna kazandırana kadar, bugün yerdeki uçakların bakımına, onarımına, hazır halde tutulmasına Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak talibiz." dedi.