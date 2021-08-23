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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

23.08.2021 18:09
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "ABD'nin oradan zamansız, plansız ve ardında bıraktıklarını düşünmeden yaptığı çekilme Afganistan'da Taliban'a, Afgan rejimine darbe yapma imkanını verdi ve bir darbe gerçekleştirildi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "ABD'nin oradan zamansız, plansız ve ardında bıraktıklarını düşünmeden yaptığı çekilme Afganistan'da Taliban'a, Afgan rejimine darbe yapma imkanını verdi ve bir darbe gerçekleştirildi." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümü olduğunu anımsatan Özel, "Sakarya Meydan Muharebesi sürerken, öncesinde, sırasında, sonrasında da Meclis'in açık olduğu, yürütülmekte olan Kurtuluş Savaşı'nın hem yönetildiği hem yetkileri ancak üç aylığına kabul eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gelip Meclis'i nasıl bilgilendirdiği, kendisine karşı acımasız eleştirilere nasıl tahammüllü olduğu ve her soruya ne kadar açık, net ve sabırlı cevaplar verdiği bu Meclis'in tutanaklarında, tarihinde, geleneğinde var." diye konuştu.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracının durdurulması olayına değinen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda iki durum var. Bir tanesi olması gereken durum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden biri Grup Başkanvekili Bülent Turan, biri MKYK üyesi Şamil Tayyar olmak üzere birkaç sağduyulu ses Zeynep Gül Yılmaz'ın yaptığının kabul edilemez olduğunu, bir özür gerektirdiğini ifade ediyorlar. Bunları önemsiyoruz, altını çiziyoruz ama İçişleri Bakanlığı adına İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Mersin Valiliğinin bir açıklamasını paylaşmıştır ki özürleri kabahatlerinden büyüktür. Orada elbette bir milletvekilinin aracına yapılmış bir asılsız ihbar, plakanın yanlış olması ve burada yaşanmış olan birtakım aksilikler ifade edilebilir ancak sadece bunlar ifade edilip, olayların buna bağlanması, böyle bir durumda bir milletvekilinin, adeta hakaretlerin, küfürlerin ve karşısındaki kişiyi aşağılayan o tavırlarını meşru görmektedirler. Özürleri kabahatlerinden büyüktür. Zeynep Hanım bir yanlış yapmıştır ama o yanlıştan büyüğünü dura düşüne, Mersin Valiliğini de alet ederek İçişleri Bakanlığı yapmıştır."

-"Orada bulundurmaya devam etmesi kabul edilemez"

Özel, Afganistan'da yaşanan gelişmelere değinerek, "ABD'nin 20 yıl boyunca orada yaptıklarını, hatalarını, hepsini bir kenara not ederek şunu söyleyelim: ABD'nin oradan zamansız, plansız ve ardında bıraktıklarını düşünmeden yaptığı çekilme Afganistan'da Taliban'a, Afgan rejimine darbe yapma imkanını verdi ve bir darbe gerçekleştirildi." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti askerinin, bu şartlar altında Afganistan'da bir dakika daha geçirmemesi gerektiğini söyleyen Özel, "Bunun iki meşru sebebi var: Bunlardan birincisi; Türkiye'nin, Taliban'ın yöneteceği radikal bir devletle görüşmesi, ilişki kurması, aylardır orada bulundurduğu askerleri hiçbir şey yokmuş gibi orada bulundurmaya devam etmesi kabul edilemez. İkincisi; orada askerlerimiz bu Meclis'in verdiği bir yetkiyle Meclis'ten çıkan bir tezkereyle bulunuyorlar. Peki o tezkerede ne yazıyor? O tezkerede askerimizin NATO ve ISAF misyonu çerçevesinde Afganistan'da olduğu ve mevcut yönetimin daveti üzerine oraya gittiği yazıyor. NATO ve ISAF misyonu ortadan kalkmıştır. İkinci koşul, şart, 'mevcut yönetimin daveti' demektedir. O mevcut yönetim ülkeyi yönetme kabiliyetini kaybetmiştir." ifadelerini kullandı.

Özel, Afganistan'daki mevcut durumda Türkiye'yi bekleyen bir başka büyük tehlikenin de mülteci, sığınmacı, düzensiz göçmen akını olduğuna işaret ederek, bu konuda AK Parti ve Dışişleri Bakanlığının bir planının bulunmadığını savundu.

-"Vicdani, ahlaki, hukuki değildir"

CHP Grup Başkanvekili Özel, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen bazı generaller hakkında yakalama kararı verilmesini de değerlendirdi. MGK'nın, askerin siyasete müdahale etmesine, böyle günler yaşanmasına Türkiye Cumhuriyeti demokrasisinin ihtiyacı olmadığını vurgulayan Özel, "Bunlardan uzak durulmalı, kaçınılmalıdır ancak savcısı, hakimi, polisi FETÖ'cü olan bir dosyanın sırf rövanşist bir anlayışla yeniden ele alınarak 80 yaşın üzerindeki generallerin cezaevine konulması ciddi bir insan hakkı ihlalidir. Algı yaratmaya, iç siyasete yönelik bir iştir. Vicdani, ahlaki, hukuki değildir." şeklinde konuştu.

"Askerlerimizin bir an önce Afganistan'dan gelmesi lazım"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklamasının anımsatılması üzerine Özel, "Bu, Sayın Salıcı'nın kamuoyuna yaptığı bir açıklama değil. Öyle algılanırsa yanlış algılanır. Aday, tek aday mı olacak her partinin kendi adayı mı olacak? Eğer tek aday olacaksa da bu aday kim olacak; ittifak bileşenleriyle birlikte kararlaştırılacaktır." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, "Afganistan için hukuken yeni bir tezkereye ihtiyaç olabileceği belirtiliyor. Bunun için de TBMM'nin olağanüstü toplantıya çağrılabileceği gündemde. Böyle bir çağrı gelirse sizin tutumunuz ne olur?" sorusuna Özel, "Afganistan tezkeresi oradaki NATO misyonunu tarif ediyor ve 'mevcut yönetimin daveti üzerine' diyor. Yönetim değişince tezkere düşer. NATO misyonu bitince varlık sebebiniz meşruiyetini kaybeder; o yüzden askerlerimizin bir an önce Afganistan'dan gelmesi lazım. 'Yok biz Afganistan'a asker yollayacağız' diyenlerin yeni bir tezkere ve gerekçelerini oraya yazmaları, Meclis'in de bunu müzakere etmesi gerekiyor." karşılığını verdi.

Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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