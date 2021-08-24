Üye Girişi
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

24.08.2021 17:55
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi artık afetleri önleyebilen bir pozisyonda değil; enkaz kaldırmayla övünen bir pozisyondadır.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, " Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi artık afetleri önleyebilen bir pozisyonda değil; enkaz kaldırmayla övünen bir pozisyondadır." dedi.

Özel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ciddi afetler yaşadığını belirterek, afetlerin iyi yönetilememesi halinde, acıların büyüyüp, afetlerin tekrarlanacağını söyledi.

Batı Karadeniz'deki sel felaketinin de afet yönetiminin ne kadar kötü olduğunu bir kez daha gösterdiğini savunan Özel, selin üzerinden 13 gün geçmesine rağmen halen kaç kişinin hayatını kaybettiğini, net olarak kaç kişinin kayıp olduğunu bir türlü öğrenemediklerini kaydetti. Bu konuda ailelerin endişeli beklentileri ve öfkelerinin olduğunu ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle bir afet yönetiminin olmayacağı ortada. Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından anlıyoruz ki; 'Afetten etkilenen 3 ile yaralar sarılsın diye 73 milyon lira tutarında ödenek.' Süleyman Soylu'nun açıklamalarından takip ediyoruz ki; AFAD kampanyasında toplanan para 260 milyon. Şimdi 260 milyon toplanmış, 73 milyon yollanmış. Birini İçişleri Bakanı, birini de Cumhurbaşkanı açıklıyor. Bu aradaki farkın takipçisi olacağız. Bu paraların son kuruşu afet bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılana kadar takip edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi artık afetleri önleyebilen bir pozisyonda değil; enkaz kaldırmayla övünen bir pozisyondadır. 20 yıldır ülkeyi yönetenler artık afetlerde enkaz kaldırmayla övünmeyecekler. Vatandaş bıktı. Artık bir enkaz varsa 20 yıldır bu ülkeyi yönetenlerin sorumluluğundadır."

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin atandığını anımsatan ve yaşanan süreci anlatan Özel, "Şimdi bizi yeniden Boğaziçi Üniversitesinde gerilimler, itirazlar, eylemler bekliyor. Bu konunun tek sorumlusu bir önceki rektör ataması ve ona karşı gösterilen tepkilerden ders almayan Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında mültecilere ilişkin yaptığı açıklamalarına işaret eden Özel, şunları kaydetti:

"Ömer Çelik, günde iki değil ama ayda bir kere doğru söylüyor. 'Türkiye bir göçmen kampı değildir' diyor. Doğru. Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle '180 bin kayıtlı, 120 bin kayıtsız 300 bin Afgan geldi' diyor. 4,6 milyon da Suriyeli. Resmi rakamlara göre 5 milyon düzensiz göçmen, geçici sığınmacı. Hesabı eğer 500'lük göçmen kamplarından yaparsanız Türkiye bir göçmen kampı, 100, 1000 göçmen kampı da değildir; Türkiye tam 10 bin göçmen kampıdır. 10 bin tane 500 kişilik ya da 5 bin tane 1000 kişilik göçmen barındırıyor bu ülke. 'Biz bir göçmen kampı değiliz' diyor. Biz binlerce göçmen kampıyız sayenizde."

Özel, İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace'ın makalesi ve buna yönelik yönelik haberler ile sonrasında yaşanan tartışmaları da değerlendirdi. Özel, şunları söyledi:

"Bu haberlerden bir haber yapmış BBC, orada demiş ki; 'Savunma Bakanı Türkiye ve Pakistan'a bürolar kurulacağını söyledi.' Bugün Çavuşoğlu diyor ki, 'BBC özür diledi.' BBC, 'doğrudan Bakan söyledi' dediği haberini geri çekti ama Bakan'ın mülakatı ve Mail on Sunday'daki makale ve yorum haber duruyor, kimse de yalanlamıyor. Sadece BBC, bunu bakanın ağzından çıkmış gibi tırnak içinde söyledi diye düzeltti. 'Bunu bakan söylemedi haberi yorumlayanlar yorumladı.' diyor ama ne bakan yalanlıyor ne de aynı gazete ve gazetenin yazarları olduğu için o bütünsellik bozulmuş değil. Çavuşoğlu, sen özür dilemeye davet edeceksen BBC'nin editörünü davet et. O İngiltere'de baksın hesabına. Biz, ne gördüğümüzü ne okuduğumuzu görüyoruz."

-"Bunlar kim oluyor 2023'ün ikinci altı ayına karar veriyorlar"

Memur ve memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin tamamlandığını anımsatan Özel, "Seçim, gününde bile yapılsa 2023'ün ikinci altı ayında biz bu zamma memurumuzu mahkum etmeyiz. Oturacağız yeniden konuşacağız. Söz veriyoruz. Bunlar kim oluyor 2023'ün ikinci altı ayına karar veriyorlar. O zaman da karşımızda Memur-Sen olursa sen eylemlerden eylem beğen. Bugün gıkını çıkarmıyor." dedi.

Özel, Memur-Sen'in masaya oturduğundaki taleplerini anlatarak, "Yapılan anlaşma ile talepler arasında Ağrı Dağı ile Gresör Tepe kadar fark var. Memur-Sen'in Sayın Başkanı'nın hesabı çok kötü bir hesap. 'Bakıldığında yüzde 24'e varan zam aldık' diyor. Adamın verdiği 5 ile 7. Arada senin dediğin ne? Enflasyonu 7 hesaplamışlar 19 çıkmış aradaki yüzde 12'yi kar sayma. Memurlar zaten bugüne kadar öngörüsüzlükler yüzünden mahvoldu." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray, Olimpiu Morutan'ın transferi için resmi görüşmelere başlandığını açıkladı 19:00 Son Dakika: Galatasaray, Olimpiu Morutan'ın transferi için resmi görüşmelere başlandığını açıkladı Kayserispor, Fenerbahçe'den transfer ettiği Mame Thiam'ı resmen kadrosuna dahil etti 18:43 Kayserispor, Fenerbahçe'den transfer ettiği Mame Thiam'ı resmen kadrosuna dahil etti Bordo-Mavililer, Bologna'dan Stefano Denswil'i kadrosuna dahil etti 18:29 Bordo-Mavililer, Bologna'dan Stefano Denswil'i kadrosuna dahil etti
Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu 17:56 Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu Taliban sözcüsünden Türk askeri açıklaması: Havalimanı güvenliğini kendimiz sağlayacağız 17:29 Taliban sözcüsünden Türk askeri açıklaması: Havalimanı güvenliğini kendimiz sağlayacağız İş yeri adresinin kolay bulunmasını isteyen esnaf, çatıya klasik otomobil yerleştirdi 17:19 İş yeri adresinin kolay bulunmasını isteyen esnaf, çatıya klasik otomobil yerleştirdi
Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, Gökhan Gönül'ün kardeşine sahip çıkmasına yorum yaptı: Dört dörtlük adam 17:04 Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, Gökhan Gönül'ün kardeşine sahip çıkmasına yorum yaptı: Dört dörtlük adam Pendik'te eczacılık yapan kadının taciz davası kabusa döndü! Eşini tekme tokat dövdüler 16:53 Pendik'te eczacılık yapan kadının taciz davası kabusa döndü! Eşini tekme tokat dövdüler

Son Dakika Haberleri
18:53 Küslük uzun sürmedi! Mehmet Ali Erbil ve "Manevi oğlum" dediği Tolga Yüce aralarındaki gerginliği bitirdi
18:43 Kayserispor, Fenerbahçe'den transfer ettiği Mame Thiam'ı resmen kadrosuna dahil etti
18:42 Pentagon'dan Taliban'ın "çekilme" için belirlediği tarihe cevap geldi: Değişiklik yok
18:28 Bordo-Mavililer, Bologna'dan Stefano Denswil'i kadrosuna dahil etti
18:22 Ali Koç espri yapayım derken büyük gaf yaptı! Farkında olmadan Babası Rahmi Koç'a da göndermede bulundu
17:55 Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu
17:47 Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim
17:44 Kaptan Arda Turan'ın, "Seni sırtımızda taşıyalım" diyen taraftara verdiği cevap mest etti
17:36 Şarkıcı Kenan Doğulu'dan, ''Koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen konsere çıktı'' iddiasını yalanlama geldi
17:29 Taliban sözcüsünden Türk askeri açıklaması: Havalimanı güvenliğini kendimiz sağlayacağız
Helal olsun Filenin Sultanları! Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya grup lideri olarak yükseldik Helal olsun Filenin Sultanları! Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya grup lideri olarak yükseldik         
19:10
Küslük uzun sürmedi! Mehmet Ali Erbil ve Küslük uzun sürmedi! Mehmet Ali Erbil ve "Manevi oğlum" dediği Tolga Yüce aralarındaki gerginliği bitirdi         
18:53
Pentagon'dan Taliban'ın Pentagon'dan Taliban'ın "çekilme" için belirlediği tarihe cevap geldi: Değişiklik yok         
18:42
Ali Koç espri yapayım derken büyük gaf yaptı! Farkında olmadan Babası Rahmi Koç'a da göndermede bulundu Ali Koç espri yapayım derken büyük gaf yaptı! Farkında olmadan Babası Rahmi Koç'a da göndermede bulundu         
18:22
Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim         
17:47
Van'da bir evde 43 kaçak göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı Van'da bir evde 43 kaçak göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı         
17:27
Araç satın almak için noterin açılmasını bekleyen şahıs, torpidoya bıraktığı 75 bin lirasını çaldırdı Araç satın almak için noterin açılmasını bekleyen şahıs, torpidoya bıraktığı 75 bin lirasını çaldırdı         
17:15
Evden tamir için ustaya verilen koltuğun içinden çok sayıda altın çıktı Evden tamir için ustaya verilen koltuğun içinden çok sayıda altın çıktı         
16:55
13 yaşındaki çocuğa uygunsuz mesajlar atan akraba tutuklandı: Annenin iç çamaşırlarını çek ve bana gönder 13 yaşındaki çocuğa uygunsuz mesajlar atan akraba tutuklandı: Annenin iç çamaşırlarını çek ve bana gönder         
16:22
Yunanistan'ın büyük kaybı! Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu Yunanistan'ın büyük kaybı! Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu         
15:26
Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'tan muhalefete çağrı: Marcao'nun Kerem'e yaptığını yapmayın Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'tan muhalefete çağrı: Marcao'nun Kerem'e yaptığını yapmayın         
15:21
Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum         
15:03
Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde         
14:46
Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü         
13:57
Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor         
11:36
Suriyeli uyruklu şahıs, Suriyeli uyruklu şahıs, "Bavulunu topla, köye dönme zamanı" yorumuna karşılık, "Bence biz sizi göndereceğiz. Siz gideceksiniz" cevabını verdi         
10:42
Merve Boluğur, siyah bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi Merve Boluğur, siyah bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi         
22:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2021 19:21:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement