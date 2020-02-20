CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında suç duyurusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında suç duyurusu - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında suç duyurusu

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) çıkarılan işçiler, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında "hakaret" ve "iftira" suçlarından dava açılması talebiyle suç duyurusunda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında suç duyurusu, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) çıkarılan işçiler, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında "hakaret" ve "iftira" suçlarından dava açılması talebiyle suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen işçiler, adliye önünde şehitler için saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okudu.

Daha sonra grup adına basın açıklamasını okuyan Umut Aydoğan, 178 gün önce tek bir mesajla işten çıkarıldıklarını belirterek, işlerine geri dönmek için mücadele verdiklerini anlattı.

Bu mücadele sırasında İBB Meclisinde kurulan araştırma komisyonunun haksız yere işten çıkarıldıklarını kamuoyuna belgelerle sunulduğunu aktaran Aydoğan, "Fakat CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklamada, 'Gerek İstanbul'da gerek Ankara'da ve diğer AK Parti'den aldığımız belediyelerde personel çıkış yeri var mıdır? Vardır. Bankamatik memuru olan bütün asalakları kovduk ama namusu ile çalışan AK Parti'li olmuş MHP'li olmuş personele siyasi tercihinden ötürü asla ve asla bir işten çıkarma olmamıştır.' tarzında saygısızca hakaret ederek açıklama yapmıştır." diye konuştu.

Aydoğan, şunları kaydetti:

"Çalıştığımız süre zarfındaki giriş çıkıştaki imzalarımız ve çalışırkenki kamera kayıtları, İBB'deki komisyon araştırması sırasında bunu ortaya çıkarmıştır. Özgür Özel haddini aşarak, Türk milletinin bir ferdi olan biz işçilere, emekçilere 'asalak' diyerek hakaret etmiş, üstüne namusumuza dil uzatmıştır. Buradan kendisine sesleniyoruz. Bulunduğunuz makamı hatırlayıp milletin vekili olduğunuzu anlayın. Vekili olduğunuz bu millete, sizler hakaret edip iftirada bulunamazsınız."

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından Özel hakkında hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu. Dilekçede, Özel hakkında "iftira" ve "hakaret" suçlarından dava açılması talep edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği iddia edilen Yeşim Meltem Şişli hakkında 9 yıl hapis cezası talebi
CHP'li Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Hekimoğlu dizisindeki yatak sahnesine TBMM'de tepki gösterdi Abdüllatif Şener AK Parti'ye darbe yapılmasını beklemiş Türkiye'nin gündemindeki Atakan Kayalar, sosyal medyayı ikiye böldü

Son Dakika Haberleri
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 20:53:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında suç duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]