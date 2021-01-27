CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: - "(Kılıçdaroğlu'nun üç milletvekili ile görüşmesi) "Mehmet Ali Çelebi, Milli Savunma Komisyonu'nda parti sözcümüz... - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel:

"(Kılıçdaroğlu'nun üç milletvekili ile görüşmesi) "Mehmet Ali Çelebi, Milli Savunma Komisyonu'nda parti sözcümüz olarak görev yapacak. Partiden kopuş ve ayrılma yoktur. CHP'de sayın Genel Başkana mektup yazarak bir iletişime ihtiyaç yoktur. Arkadaşlarımıza kapı açıktı. Geldiler, görüştüler"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Mehmet Ali Çelebi, Milli Savunma Komisyonu'nda parti sözcümüz olarak görev yapacak. Partiden kopuş ve ayrılma yoktur. CHP'de sayın Genel Başkana mektup yazarak bir iletişime ihtiyaç yoktur. Arkadaşlarımıza kapı açıktı. Geldiler, görüştüler" dedi. .

CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un 'Türkiye'de iki farklı siyaset yolu var' dediğini hatırlatarak, "Devamında 'Halk Fırkası, Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti, Cumhuriyet Halk Fırkası sonra Cumhuriyet Halk Partisi' diyor. Biz de bunun karşısındaydık' diyor. Onun karşısında Damat Ferit var. Sevr'i imzaladı. Bu ülkenin esir edilmesini, paylaşılmasını imzalayan Damat Ferit. İtirafa gel. Numan Bey yolları ayırdı. 'Biz karşısındaki yolun temsilcisiydik' diyor. Onlar Vahdettin'in temsilcisi. Biz Vahdettin'in idama mahkum ettiği Atatürk'ün temsilcisiyiz. Biz milli mücadeleyi örgütlerken, 'Atatürk'e idam fermanını imzalayanların temsilcisiyiz' diyor. Saflar netleşti. AK Partililer, MHP'liler. Numan Kurtulmuş, milli mücadele çizgisinin CHP olduğunu ki doğru itiraz eden yok, kendi çizgilerinin bunların karşısında olduğunu söylüyor. Kimse merak etmesin. Atatürk diyor ki 'geldikleri gibi gidecekler'" ifadelerini kullandı.

Özel, Bahçeli'nin dün grup konuşmasından söz ettiği Gülnaz Şırınga konusundaki soruya, "Tiye almak için şöyle bir şey yapmak lazım. Gülnaz Şırınga meselesine inanmak ve gerçek olmasına inanmak biraz şakalaşılmayı hak edecek bir durum olabilir. Özlem Hanım'ı çok severim, ama bundan daha komiği Sayın Bahçeli'nin çizdiği mizansen senaryosuna inanmaktır. Siz Selçuk Özdağ'ın evine kamera taktırıp, sonra cumaya giderken arabasının kapısını açtırıp, beş kişiye dövdürtüp, kafasına 30 dikiş attırmasını film senaryosu sanıp da Gülnaz Şırınga'ya nasıl inanıyorsunuz, inanılmaz demek şaşırtıcıdır" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun üç milletvekiliyle görüştüğünün hatırlatılması üzerine Özel, "Mehmet Ali Çelebi, Milli Savunma Komisyonu'nda parti sözcümüz olarak görev yapacak. Partiden kopuş ve ayrılma yoktur. CHP'de sayın Genel Başkana mektup yazarak bir iletişime ihtiyaç yoktur. Arkadaşlarımıza kapı açıktı. Geldiler, görüştüler. Bundan sonra da bu kapı hiçbirine kapanmadı, kapanmayacaktır. Ben arkadaşlarımıza değer veriyorum. Grubumuzun mensubu arkadaşları yitirmek istemeyiz" dedi.