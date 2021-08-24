Üye Girişi
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kırıkkale'de parti binası açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kırıkkale'de parti binası açılışında konuştu Açıklaması

24.08.2021 20:59
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kırıkkale'de parti binası açılışında konuştu Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Kimse endişe etmesin ki ne ittifakta ne partide hiçbir sorun yaşamadan önümüzdeki seçimlere hep beraber gireceğiz.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Kimse endişe etmesin ki ne ittifakta ne partide hiçbir sorun yaşamadan önümüzdeki seçimlere hep beraber gireceğiz." dedi.

Özel, Kırıkkale'de partisinin Hacılar Belde Başkanlığı binasının açılışında yaptığı konuşmada, budan sonraki sürecin ötekileştirenlere inat kardeşleştirmenin, kutuplaştırmaya inat kucaklaşmanın, kavgaya inat barışın, gözyaşına inat herkesin yüzünün güldüğünün vakti olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifakın üzerine titrediğini dile getiren Özel, şunları söyledi:

"Kimse endişe etmesin ne ittifakta ne partide hiçbir sorun yaşamadan önümüzdeki seçimlere hep beraber gireceğiz. Türkiye'yi yeniden demokrasiyle, barışla, kardeşlikle, varlıkla, Atatürk'ün gösterdiği gelişmiş ülkelerin seviyesine ulaştırmakla hepimiz mükellefiz. O güne kadar hep beraber, omuz omuza, yürek yüreğe çalışmak, gayret göstermek hepimizin sorumluluğunda."

Ana muhalefet partisi olarak yapıcı siyasetten yana olduklarını ifade eden Özel, gördükleri yanlışları aktardıklarını kaydetti.

Mülteci konusu

Türkiye'de Suriyelilerden sonra şimdi de Afganlılarla ilgili bir göçmen meselesi bulunduğunu dile getiren Özel, "CHP olarak kesinlikle zavallı göçmene karşı değiliz. Biz, göçmen yaratan politikalara ve politikacılara karşıyız." dedi.

Politikaların ve politikacıların hatalarını söylemeyi, doğru yolu göstermeyi boyunların borcu olarak gördüklerini belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidara geldiğimizde ilk iş, Esed'le oturup barışı sağlayıp, dönüp Avrupa'ya, 'Bu insanlar Türkiye'de yıllardır durdu, BM'nin ve AB'nin sorumluluğu var, bu insanlar Suriye'ye gidecek, gittiği yerdeki şartları hep birlikte sağlayacaksınız' deyip, Suriyelileri memleketlerine davul zurna çala çala hepsini teker teker göndereceğiz. Kimseyi dipçikle, iterek kakarak veya zorlayarak değil, Atatürk'ten kalan akıllı dış politikayla en kısa zamanda ülkelerine yollayacağız."

Cumhurbaşkanlığı seçimi

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin de açıklamada bulunan Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayının erken açıklanmasının zaruri olduğunu belirtti. Adayın erken çıkıp çalışması gerektiğini dile getiren Özel, şu değerlendirmede bulundu:

"Benim adayım arkadaki emekli öğretmen İbrahim ağabey veya hemşire gönül hanım cumhurbaşkanı adayı. Çiftçi, üretici Necmi ağabey adayımız. Mesele şu; aday formalite ama seçim bir oyla kazanılacak. Belki bir oyla kazanılacak, belki 1 milyon oyla. Adayı beklerseniz, merak ederseniz, akşam televizyonlarda CHP'nin adayı o mu, bu mu tartışmalarını izlerseniz zokayı yutarsınız, Tayyip bey balığı tutar."

Konuşmaların ardından Özel, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ve partililer tarafından parti binasının açılışı yapıldı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kırıkkale'de parti binası açılışında konuştu Açıklaması
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kırıkkale'de parti binası açılışında konuştu Açıklaması
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kırıkkale'de parti binası açılışında konuştu Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Kırıkkale, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kırıkkale'de parti binası açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin bir kısmını belki yıkıp yeniden inşa etmeliyiz 20:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin bir kısmını belki yıkıp yeniden inşa etmeliyiz Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor 20:29 Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor Kenan İmirzalıoğlu yeniden setlere dönüyor! TRT'nin iddialı dizisi Mahsusa Trablus'ta Kuşçubaşı Eşref'i oynayacak 20:20 Kenan İmirzalıoğlu yeniden setlere dönüyor! TRT'nin iddialı dizisi Mahsusa Trablus'ta Kuşçubaşı Eşref'i oynayacak
Ali Koç espri yapayım derken büyük gaf yaptı! Farkında olmadan Babası Rahmi Koç'a da göndermede bulundu 18:22 Ali Koç espri yapayım derken büyük gaf yaptı! Farkında olmadan Babası Rahmi Koç'a da göndermede bulundu Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu 17:56 Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu Boğaziçi Üniversitesi Rektörü İnci: Şahsımla ilgili disiplin soruşturmalarını iptal edeceğim 17:41 Boğaziçi Üniversitesi Rektörü İnci: Şahsımla ilgili disiplin soruşturmalarını iptal edeceğim
İş yeri adresinin kolay bulunmasını isteyen esnaf, çatıya klasik otomobil yerleştirdi 17:19 İş yeri adresinin kolay bulunmasını isteyen esnaf, çatıya klasik otomobil yerleştirdi Evden tamir için ustaya verilen koltuğun içinden çok sayıda altın çıktı 16:55 Evden tamir için ustaya verilen koltuğun içinden çok sayıda altın çıktı

Son Dakika Haberleri
18:53 Küslük uzun sürmedi! Mehmet Ali Erbil ve "Manevi oğlum" dediği Tolga Yüce aralarındaki gerginliği bitirdi
18:43 Kayserispor, Fenerbahçe'den transfer ettiği Mame Thiam'ı resmen kadrosuna dahil etti
18:42 Pentagon'dan Taliban'ın "çekilme" için belirlediği tarihe cevap geldi: Değişiklik yok
18:28 Bordo-Mavililer, Bologna'dan Stefano Denswil'i kadrosuna dahil etti
18:22 Ali Koç espri yapayım derken büyük gaf yaptı! Farkında olmadan Babası Rahmi Koç'a da göndermede bulundu
17:55 Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu
17:47 Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim
17:44 Kaptan Arda Turan'ın, "Seni sırtımızda taşıyalım" diyen taraftara verdiği cevap mest etti
17:36 Şarkıcı Kenan Doğulu'dan, ''Koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen konsere çıktı'' iddiasını yalanlama geldi
17:29 Taliban sözcüsünden Türk askeri açıklaması: Havalimanı güvenliğini kendimiz sağlayacağız
Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı         
21:08
Son Dakika: Türkiye'de 24 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 230 kişi vefat etti, 19 bin 191 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 230 kişi vefat etti, 19 bin 191 yeni vaka tespit edildi         
20:29
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, PFDK'ya sevk edildi Galatasaray Başkanı Burak Elmas, PFDK'ya sevk edildi         
20:24
Taliban'dan ABD'ye mesaj gibi atama! Eski Guantanamo mahkumu Savunma Bakanı Vekili olarak görevlendirildi Taliban'dan ABD'ye mesaj gibi atama! Eski Guantanamo mahkumu Savunma Bakanı Vekili olarak görevlendirildi         
19:34
Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston "Gençlik hatamdı" diyerek itiraf etti: Uçakta pilotla cinsel ilişkiye girdim         
18:17
Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim         
17:47
Taliban sözcüsünden Türk askeri açıklaması: Havalimanı güvenliğini kendimiz sağlayacağız Taliban sözcüsünden Türk askeri açıklaması: Havalimanı güvenliğini kendimiz sağlayacağız         
17:29
Araç satın almak için noterin açılmasını bekleyen şahıs, torpidoya bıraktığı 75 bin lirasını çaldırdı Araç satın almak için noterin açılmasını bekleyen şahıs, torpidoya bıraktığı 75 bin lirasını çaldırdı         
17:15
Pendik'te eczacılık yapan kadının taciz davası kabusa döndü! Eşini tekme tokat dövdüler Pendik'te eczacılık yapan kadının taciz davası kabusa döndü! Eşini tekme tokat dövdüler         
16:53
13 yaşındaki çocuğa uygunsuz mesajlar atan akraba tutuklandı: Annenin iç çamaşırlarını çek ve bana gönder 13 yaşındaki çocuğa uygunsuz mesajlar atan akraba tutuklandı: Annenin iç çamaşırlarını çek ve bana gönder         
16:22
Yunanistan'ın büyük kaybı! Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu Yunanistan'ın büyük kaybı! Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu         
15:26
Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum         
15:03
Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü         
13:57
Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş         
13:11
Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor         
11:36
Suriyeli uyruklu şahıs, Suriyeli uyruklu şahıs, "Bavulunu topla, köye dönme zamanı" yorumuna karşılık, "Bence biz sizi göndereceğiz. Siz gideceksiniz" cevabını verdi         
10:42
Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2021 21:19:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kırıkkale'de parti binası açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement