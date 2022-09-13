Özgür Özel, Hilal Sultan Kırgöz'ü Tedavi Gördüğü Hastanede Ziyaret Etti: "İstanbul Sözleşmesi'nin Ne Kadar Önemli Olduğunu Bir Kez Daha Gördük" - Son Dakika
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Özgür Özel, Hilal Sultan Kırgöz'ü Tedavi Gördüğü Hastanede Ziyaret Etti: "İstanbul Sözleşmesi'nin Ne Kadar Önemli Olduğunu Bir Kez Daha Gördük"

13.09.2022 11:35
Özgür Özel, Hilal Sultan Kırgöz'ü Tedavi Gördüğü Hastanede Ziyaret Etti: "İstanbul Sözleşmesi'nin Ne Kadar Önemli Olduğunu Bir Kez Daha Gördük"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa’da defalarca şikayet edilmesine rağmen hakkında işlem yapılmayan Önder Lafcı’nın ağır yaraladığı Hilal Sultan Kırgöz’ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Özel, “Bugünkü ziyaretimizde, İstanbul Sözleşmesi’nin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa'da defalarca şikayet edilmesine rağmen hakkında işlem yapılmayan Önder Lafcı'nın ağır yaraladığı Hilal Sultan Kırgöz'ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Özel, "Bugünkü ziyaretimizde, İstanbul Sözleşmesi'nin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa Kadın Kolları Başkanı Şadiye Uysal, Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak ve Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca ile birlikte Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden 21 yaşındaki Hilal Sultan Kırgöz'ün ailesini ziyaret etti. Özel, defalarca şikayet edilmesine rağmen hakkında işlem yapılmayan Önder Lafcı'nın ağır yaraladığı Hilal Sultan Kırgöz'ün sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden ve aileden bilgi aldı.

Özel, "Bugünkü ziyaretimizde, İstanbul Sözleşmesi'nin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. İstanbul Sözleşmesi'nden bir imzayla çıkılmasını eleştirdiğimizde bizlere demediğini bırakmayanlara hatırlatmak isteriz ki kadına yönelik şiddet ve cinayet rakamları birer istatistik değil. Defalarca şikayet edilmesine rağmen Önder Lafcı hakkında gerekli önlemler alınmadığı için Hilal Sultan, şu an yoğun bakımda. Sağlık durumunu yakından takip ediyoruz" dedi.

Özel, "Aileye hukuki destek vereceğiz. 22'sinde görülecek davaya geniş bir heyetle katılım göstereceğiz. Kadın milletvekillerimiz, kadın kolları üyelerimiz ve bizler, ailenin yanında olacağız. Benzer olaylar yaşanmasın diye destek vermeye, konuyu gündemde tutmaya devam edeceğiz. Acılı ailenin tek bir talebi var; adalet. Adaletin tecelli etmesi ve Hilal Sultan Kırgöz'ün sağlığına kavuşması en önemli talebimiz" açıklamasını yaptı.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Sözleşmesi, Özgür Özel, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel, Hilal Sultan Kırgöz'ü Tedavi Gördüğü Hastanede Ziyaret Etti: 'İstanbul Sözleşmesi'nin Ne Kadar Önemli Olduğunu Bir Kez Daha Gördük' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özgür Özel, Hilal Sultan Kırgöz'ü Tedavi Gördüğü Hastanede Ziyaret Etti: "İstanbul Sözleşmesi'nin Ne Kadar Önemli Olduğunu Bir Kez Daha Gördük" - Son Dakika
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