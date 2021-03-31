CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de gündemi değerlendirdi Açıklaması

31.03.2021 15:51
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Koronavirüste artan vaka sayılarının tek sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır, onun getirdiği bu kara düzendir, tek adam düzenidir.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Koronavirüste artan vaka sayılarının tek sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır, onun getirdiği bu kara düzendir, tek adam düzenidir. Sağlık Bakanı'nı, Bilim Kurulu ile 'şahsı bilir kurulu' arasına sıkıştıran, bu rejimin ta kendisidir." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğunluğunu illere göre gösteren haritanın yenilendiğini anımsattı.

CHP'nin, 900 vakanın olduğu bir dönemde seyircisiz kurultay yaptığını hatırlatan Özel, "30 bin vakanın olduğu bir dönemde kongre yapmak cinayettir. O kongreye seyirciler getirmek, Türkiye için en büyük sağlık tehdididir." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın genel görüşme için nisan sonuna kadar Meclis'e gelemeyeceği bilgisinin, AK Parti Grup başkanvekilleri tarafından kendilerine iletildiğini aktaran Özel, "Ancak dün Sağlık Bakanı Koca, Meclis'e gelmiş, AK Parti'li milletvekillerinin bazı taleplerini dinlemiş. Tayin, terfi, ıvır zıvır. Meclis'i bilgilendirmek için değil, milletvekillerinin taleplerini dinlemek için Meclis'e gelmiş." ifadesini kullandı.

Özgür Özel, "Artan vaka sayılarının tek sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır, onun getirdiği bu kara düzendir, tek adam düzenidir. Sağlık Bakanı'nı, 'Bilim Kurulu ile şahsı bilir kurulu' arasına sıkıştıran, bu rejimin ta kendisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl vaka sayısı 4 bin iken camilerin tamamen kapalı olduğunu ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"Bilim Kurulunca alınan bu karar doğruydu. Bugün vaka sayısı 37 bin, tam on katı ve teravih namazı serbest. Teravih en uzun ve en kalabalık namaz. Bu neyin anlayışı, bu nasıl kriz yönetimi? Bunu yasaklarsan kimse dininden olmaz, ibadet yapılır. Ne ibadetini camide yapamayana günah olur ne sana günah olur, çünkü hayat bu. Ramazan ayında toplu iftarlar yasak, lokantalar kapalı. Lokantaları tekrar kapatıyor, zaten perişan olmuşlardı. Kovid-19 var diye lokantaları kapatıyorsun ama en kalabalık namaz olan teravih serbest."

"Bu işin peşini bırakmayız"

MHP ile AK Parti'nin "buhran ittifakının", hiçbir şeyi doğru yönetmediği için tüm alanlarda "buhran olduğunu" öne süren Özel, "Dolar, faiz, açlık, yoksulluk, işsizlik, enflasyon fırladı, ortada bir Hazine ve Maliye Bakanı yok. '128 milyar dolar nerede?' dedik, ses, soluk yok. İyi de yenisi de yok. Eskisi istifa etti yok; yenisi göreve geldi yok. Dolar 8,40, bakan nerede; bakan yok. AK Parti Genel Başkanı nerede; o da yok. 128 milyar dolar rezerv kayıp. Kişi başı 12'şer bin liramız kayıp. Para nerede? Bu işin peşini bırakmayız. Susturamazsınız." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni "Türk tipi başkanlık sistemi" olarak nitelendirdiğini belirten Özel, "Ekonomiden Kovid'e yaşananlara bakarsan, senin yerinde olsam bu işe hiç olmazsa 'Türk' dedirtmem. Bu kadar kötü sistem Türklüğe hakaret. Ben olsam bu sisteme 'Türk tipi' diyenlere karşı Türklüğü alenen aşağılamaktan suç duyurusunda bulunurum." diye konuştu.

Kürşat Ayvatoğlu'nun sosyal medyasını takip eden hiçbir AK Parti'linin, "Biz buna 4 bin lira maaş veriyoruz, bu çocuk bu paraları nereden kazanıyor, arabasının benzinine yetmez" diye sormadığını kaydeden Özel, "Kürşat Ayvatoğlu, buz dağının görünen yüzü. Tayyip Bey, 'Ömerleri aramak için yollara düşün' demişti, Kürşat'ınızı bulmuşsunuz." görüşünü ileri sürdü.

Özel, bir soru üzerine, kamuda iki, üç ve dört maaş alanlar bulunduğunu savunarak, "Açıklanan reform paketine göre, bir görevin varsa ikinci olabilir ama üçüncü yasak. Gelin hepsini yasaklayalım." yanıtını verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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